https://crimea.ria.ru/20231212/polnyy-razmer-uscherba-ot-uragana-v-krymu-doschitayut-cherez-nedelyu-1133480114.html

Полный размер ущерба от урагана в Крыму досчитают через неделю

Полный размер ущерба от урагана в Крыму досчитают через неделю - РИА Новости Крым, 12.12.2023

Полный размер ущерба от урагана в Крыму досчитают через неделю

Окончательный подсчет суммы ущерба от мощного ноябрьского урагана завершат в Крыму до 20 декабря, параллельно принимаются сотни тысяч заявок на компенсации от... РИА Новости Крым, 12.12.2023

2023-12-12T11:32

2023-12-12T11:32

2023-12-12T13:35

крым

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

сергей аксенов

компенсация ущерба

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Окончательный подсчет суммы ущерба от мощного ноябрьского урагана завершат в Крыму до 20 декабря, параллельно принимаются сотни тысяч заявок на компенсации от жителей. Об этом во вторник сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, работу по определению ущерба планируется завершить до 20 декабря. К этому времени в республике насчитали более 1,2 тысячи поврежденных кровель, большинство из которых отремонтированы застройщиком или за счет бюджетных средств. Примерно 400 крыш еще ремонтируются."Отвод воды из села Прибрежного Сакского района, где произошло наиболее сильное подтопление, практически закончен. В домах воды уже не осталось", - добавил глава республикиГлава МЧС Крыма Сергей Садаклиев в начале декабря сообщал, что предварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, составляет почти 40 млрд рублей. Пострадавшие от стихии в Крыму получат компенсацию от 100 тысяч рублей за утраченное жилье. Основным условием для получения денежной компенсации крымчанам, чье имущество пострадало в результате сильного шторма, является расположение жилого помещения в зоне ЧС. При этом глава Крыма ранее распорядился ускорить работу комиссий по определению ущерба гражданам, руководители муниципалитетов, где этот процесс затягивается, будут уволены. Читайте также на РИА Новости Крым:На какие средства Крым восстановят после шторма – ответ властейУщерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублейАксенов начал кадровую чистку в "Крымэнерго" из-за проблем после шторма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, сергей аксенов, компенсация ущерба, общество, новости крыма