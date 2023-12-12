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Полный размер ущерба от урагана в Крыму досчитают через неделю - РИА Новости Крым, 12.12.2023
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Полный размер ущерба от урагана в Крыму досчитают через неделю
Полный размер ущерба от урагана в Крыму досчитают через неделю - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Полный размер ущерба от урагана в Крыму досчитают через неделю
Окончательный подсчет суммы ущерба от мощного ноябрьского урагана завершат в Крыму до 20 декабря, параллельно принимаются сотни тысяч заявок на компенсации от... РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T11:32
2023-12-12T13:35
крым
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
сергей аксенов
компенсация ущерба
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Окончательный подсчет суммы ущерба от мощного ноябрьского урагана завершат в Крыму до 20 декабря, параллельно принимаются сотни тысяч заявок на компенсации от жителей. Об этом во вторник сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, работу по определению ущерба планируется завершить до 20 декабря. К этому времени в республике насчитали более 1,2 тысячи поврежденных кровель, большинство из которых отремонтированы застройщиком или за счет бюджетных средств. Примерно 400 крыш еще ремонтируются."Отвод воды из села Прибрежного Сакского района, где произошло наиболее сильное подтопление, практически закончен. В домах воды уже не осталось", - добавил глава республикиГлава МЧС Крыма Сергей Садаклиев в начале декабря сообщал, что предварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, составляет почти 40 млрд рублей. Пострадавшие от стихии в Крыму получат компенсацию от 100 тысяч рублей за утраченное жилье. Основным условием для получения денежной компенсации крымчанам, чье имущество пострадало в результате сильного шторма, является расположение жилого помещения в зоне ЧС. При этом глава Крыма ранее распорядился ускорить работу комиссий по определению ущерба гражданам, руководители муниципалитетов, где этот процесс затягивается, будут уволены. Читайте также на РИА Новости Крым:На какие средства Крым восстановят после шторма – ответ властейУщерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублейАксенов начал кадровую чистку в "Крымэнерго" из-за проблем после шторма
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крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, сергей аксенов, компенсация ущерба, общество, новости крыма
Полный размер ущерба от урагана в Крыму досчитают через неделю

Полную сумму ущерба от урагана в Крыму посчитают до 20 декабря - Аксенов

11:32 12.12.2023 (обновлено: 13:35 12.12.2023)
 
© Telegram Елена ДемидоваУстранение последствий урагана в Евпатории
Устранение последствий урагана в Евпатории
© Telegram Елена Демидова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Окончательный подсчет суммы ущерба от мощного ноябрьского урагана завершат в Крыму до 20 декабря, параллельно принимаются сотни тысяч заявок на компенсации от жителей. Об этом во вторник сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"На сегодняшний день от граждан, чье имущество пострадало в результате стихии, поступило 386 тысяч заявлений на предоставление компенсационных выплат. При этом 120 тысяч из них уже отработаны", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, работу по определению ущерба планируется завершить до 20 декабря.
К этому времени в республике насчитали более 1,2 тысячи поврежденных кровель, большинство из которых отремонтированы застройщиком или за счет бюджетных средств. Примерно 400 крыш еще ремонтируются.
"Отвод воды из села Прибрежного Сакского района, где произошло наиболее сильное подтопление, практически закончен. В домах воды уже не осталось", - добавил глава республики
Глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев в начале декабря сообщал, что предварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, составляет почти 40 млрд рублей. Пострадавшие от стихии в Крыму получат компенсацию от 100 тысяч рублей за утраченное жилье. Основным условием для получения денежной компенсации крымчанам, чье имущество пострадало в результате сильного шторма, является расположение жилого помещения в зоне ЧС. При этом глава Крыма ранее распорядился ускорить работу комиссий по определению ущерба гражданам, руководители муниципалитетов, где этот процесс затягивается, будут уволены.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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КрымУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаСергей АксеновКомпенсация ущербаОбществоНовости Крыма
 
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