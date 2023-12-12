Рейтинг@Mail.ru
Без света 150 тысяч человек в Ростовской области – введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231212/bez-sveta-150-tysyach-chelovek-v-rostovskoy-oblasti--vveden-rezhim-chs-1133492279.html
Без света 150 тысяч человек в Ростовской области – введен режим ЧС
Без света 150 тысяч человек в Ростовской области – введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Без света 150 тысяч человек в Ростовской области – введен режим ЧС
В Ростовской области около 150 тысяч человек отключены от электричества, в пострадавших муниципалитетах введен режим ЧС, сообщил губернатор Василий Голубев... РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T17:52
2023-12-12T17:52
ростов-на-дону
новости
электросети
отключение электроэнергии
таганрог
ростовская область
василий голубев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/08/1121354037_0:63:1620:974_1920x0_80_0_0_8d33a1df41f44b3fddc3ca1b7add3021.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Ростовской области около 150 тысяч человек отключены от электричества, в пострадавших муниципалитетах введен режим ЧС, сообщил губернатор Василий Голубев. Из-за гололеда и порывистого ветра без света остались жители Ростова-на-Дону и Таганрога, а также некоторых районов.В ликвидации последствий непогоды задействовано 160 бригад и более 200 единиц техники.На данный момент идут работы по организации временного электроснабжения с помощью резервных источников, сообщил губернатор.В Крыму продолжают подсчитывать ущерб, причиненный гражданам прошедшим 26-27 ноября штормом и ураганным ветром. Вся информация должна быть собрана до 20 декабря.Без электричества после разгула стихии в Крыму и Севастополе оставалось более 50 тысяч человек, больше всего абонентов пострадали в Симферопольском районе.Полностью электроснабжение в Крыму было восстановлено спустя неделю, четвертого декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:В обесточенные после урагана села Херсонщины везут баллонный газБолее тысячи севастопольцев остаются без электричества из-за аварийУраган в Крыму повредил кровли на 740 объектах
ростов-на-дону
таганрог
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/08/1121354037_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6e0570e17ef75cc2ef9d81b9c9bbcaee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростов-на-дону, новости, электросети, отключение электроэнергии, таганрог, ростовская область, василий голубев
Без света 150 тысяч человек в Ростовской области – введен режим ЧС

Без света из-за гололеда и сильного ветра остались 150 тысяч человек в Ростовской области

17:52 12.12.2023
 
© РИА Новости КрымЛиния электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Ростовской области около 150 тысяч человек отключены от электричества, в пострадавших муниципалитетах введен режим ЧС, сообщил губернатор Василий Голубев. Из-за гололеда и порывистого ветра без света остались жители Ростова-на-Дону и Таганрога, а также некоторых районов.

"Без электричества на данный момент остаются около 150 тысяч человек в Ростове-на-Дону, Таганроге, Неклиновском, Азовском, Каменском районах. Наиболее сложная ситуация сложилась в Аксае и Аксайском районе, там введен режим ЧС", – написал Голубев в своем Telegram-канале.

В ликвидации последствий непогоды задействовано 160 бригад и более 200 единиц техники.
На данный момент идут работы по организации временного электроснабжения с помощью резервных источников, сообщил губернатор.
В Крыму продолжают подсчитывать ущерб, причиненный гражданам прошедшим 26-27 ноября штормом и ураганным ветром. Вся информация должна быть собрана до 20 декабря.
Без электричества после разгула стихии в Крыму и Севастополе оставалось более 50 тысяч человек, больше всего абонентов пострадали в Симферопольском районе.
Полностью электроснабжение в Крыму было восстановлено спустя неделю, четвертого декабря.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В обесточенные после урагана села Херсонщины везут баллонный газ
Более тысячи севастопольцев остаются без электричества из-за аварий
Ураган в Крыму повредил кровли на 740 объектах
 
Ростов-на-ДонуНовостиЭлектросетиОтключение электроэнергииТаганрогРостовская областьВасилий Голубев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:07Оборонная стратегия: почему новый план США для Киева не сработает
19:57ДТП со скорой помощью в Белогорском районе Крыма на контроле прокуратуры
19:45Цены на продукты под Новый год не вырастут – Минпром Крыма
19:17Названо главное событие во внешней политике России в 2023 году
19:01В Крыму автокран врезался в автомобиль скорой помощи – трое пострадавших
18:43Конституция Украины – набор игнорируемых властями популистских норм
18:18Теракт на "Северных потоках": Дания отказала России в расследовании ЧП
18:07В Росгвардии появятся добровольцы – закон принят в Госдуме
17:52Без света 150 тысяч человек в Ростовской области – введен режим ЧС
17:31В "России сегодня" прошла премьера песни к юбилею медиагруппы 3:37
17:27С начала СВО Вашингтон передал Киеву 113 миллиардов долларов – Захарова
17:10"Горшок пуст": у США есть деньги только на две недели поддержки Украины
16:52Стрельба в Черноморском районе Крыма – что происходит
16:2330 лет Конституции России: как в Крыму знают и соблюдают права
16:09"Поехал шаромыжничать": Захарова о цели визита Зеленского в США
15:49Российские ПВО успешно отразили атаку с воздуха – перехвачена "Точка У"
15:33В Севастополе косметолог изуродовал пациентку - возбуждено дело
15:29Вражеские потери растут: ВСУ лишились еще 700 боевиков за сутки
15:08500 гектаров рекреации: в Алуште появится крупнейший курортный кластер
14:52Повысит ли Центробанк ключевую ставку на этой неделе – прогноз
Лента новостейМолния