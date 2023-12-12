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Без света 150 тысяч человек в Ростовской области – введен режим ЧС

Без света 150 тысяч человек в Ростовской области – введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 12.12.2023

Без света 150 тысяч человек в Ростовской области – введен режим ЧС

В Ростовской области около 150 тысяч человек отключены от электричества, в пострадавших муниципалитетах введен режим ЧС, сообщил губернатор Василий Голубев... РИА Новости Крым, 12.12.2023

2023-12-12T17:52

2023-12-12T17:52

2023-12-12T17:52

ростов-на-дону

новости

электросети

отключение электроэнергии

таганрог

ростовская область

василий голубев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Ростовской области около 150 тысяч человек отключены от электричества, в пострадавших муниципалитетах введен режим ЧС, сообщил губернатор Василий Голубев. Из-за гололеда и порывистого ветра без света остались жители Ростова-на-Дону и Таганрога, а также некоторых районов.В ликвидации последствий непогоды задействовано 160 бригад и более 200 единиц техники.На данный момент идут работы по организации временного электроснабжения с помощью резервных источников, сообщил губернатор.В Крыму продолжают подсчитывать ущерб, причиненный гражданам прошедшим 26-27 ноября штормом и ураганным ветром. Вся информация должна быть собрана до 20 декабря.Без электричества после разгула стихии в Крыму и Севастополе оставалось более 50 тысяч человек, больше всего абонентов пострадали в Симферопольском районе.Полностью электроснабжение в Крыму было восстановлено спустя неделю, четвертого декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:В обесточенные после урагана села Херсонщины везут баллонный газБолее тысячи севастопольцев остаются без электричества из-за аварийУраган в Крыму повредил кровли на 740 объектах

ростов-на-дону

таганрог

ростовская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, новости, электросети, отключение электроэнергии, таганрог, ростовская область, василий голубев