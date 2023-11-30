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В обесточенные после урагана села Херсонщины везут баллонный газ - РИА Новости Крым, 30.11.2023
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В обесточенные после урагана села Херсонщины везут баллонный газ
В обесточенные после урагана села Херсонщины везут баллонный газ - РИА Новости Крым, 30.11.2023
В обесточенные после урагана села Херсонщины везут баллонный газ
Оставшихся без света из-за урагана жителей Херсонской области в ускоренном порядке обеспечивают баллонным газом. Об этом сообщил глава областного правительства... РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T06:41
2023-11-30T06:41
андрей алексеенко
херсонская область
штормовое предупреждение
новости
соцзащита
правительство россии
стихия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Оставшихся без света из-за урагана жителей Херсонской области в ускоренном порядке обеспечивают баллонным газом. Об этом сообщил глава областного правительства Андрей Алексеенко.По его данным, первая тысяча баллонов доставлена в Скадовск, Новотроицкое и Геническ. В четверг баллонами обеспечат жителей Ивановки, Каланчака, Каховки. Каждая семья может получить бесплатно по два баллона – 40 кг пропана на одно домовладение в месяц.В воскресенье на Крым, Кубань и новые регионы России обрушились сильные ливни с ураганным ветром. По данным гидрометцентра Крыма, на западном побережье полуострова порывы ветра достигали 40 м/с. В Херсонской области в результате разгула стихии подтоплены придомовые территории, участки дороги на Арабатской стрелке, а также территории зоопарка в селе Стрелковом Генического района. Часть абонентов остались без света, последствия продолжают устранять.Читайте также на РИА Новости Крым:Нет света, тепла, воды и связи: новые регионы РФ страдают из-за стихииПодтоплены дома, дороги, зоопарк - ситуация на Херсонщине после штормаБолее тысячи севастопольцев остаются без электричества из-за аварий
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Новости
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96
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андрей алексеенко, херсонская область, штормовое предупреждение, новости , соцзащита, правительство россии, стихия
В обесточенные после урагана села Херсонщины везут баллонный газ

Жителей Херсонской области после урагана обеспечивают баллонным газом

06:41 30.11.2023
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоЖителей Херсонщины после урагана обеспечивают баллонным газом
Жителей Херсонщины после урагана обеспечивают баллонным газом
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Оставшихся без света из-за урагана жителей Херсонской области в ускоренном порядке обеспечивают баллонным газом. Об этом сообщил глава областного правительства Андрей Алексеенко.

"Учитывая сложную ситуацию, в которой оказались многие наши семьи после урагана, в том числе длительные отключения света, перебои связи, мы максимально ускорили доставку в районы бесплатных газовых баллонов", – написал Алексеенко в своем Telegram-канале.

По его данным, первая тысяча баллонов доставлена в Скадовск, Новотроицкое и Геническ. В четверг баллонами обеспечат жителей Ивановки, Каланчака, Каховки. Каждая семья может получить бесплатно по два баллона – 40 кг пропана на одно домовладение в месяц.

"Средства на эту социальную программу выделены при поддержке правительства России. Газ предназначен для приготовления горячей пищи, что особенно важно при отсутствии электричества", – констатировал глава регионального правительства.

В воскресенье на Крым, Кубань и новые регионы России обрушились сильные ливни с ураганным ветром. По данным гидрометцентра Крыма, на западном побережье полуострова порывы ветра достигали 40 м/с. В Херсонской области в результате разгула стихии подтоплены придомовые территории, участки дороги на Арабатской стрелке, а также территории зоопарка в селе Стрелковом Генического района. Часть абонентов остались без света, последствия продолжают устранять.
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Андрей АлексеенкоХерсонская областьШтормовое предупреждениеНовостиСоцзащитаПравительство РоссииСтихия
 
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