https://crimea.ria.ru/20231127/podtopleny-doma-dorogi-zoopark---situatsiya-na-khersonschine-posle-shtorma-1133119269.html

Подтоплены дома, дороги, зоопарк - ситуация на Херсонщине после шторма

Подтоплены дома, дороги, зоопарк - ситуация на Херсонщине после шторма - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Подтоплены дома, дороги, зоопарк - ситуация на Херсонщине после шторма

Из-за ночной стихии в Херсонской области подтоплены придомовые территории, участки дороги на Арабатской стрелке, а также территории зоопарка в селе Стрелковом... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T15:45

2023-11-27T15:45

2023-11-27T15:49

херсонская область

владимир сальдо

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

арабатская стрелка

происшествия

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Из-за ночной стихии в Херсонской области подтоплены придомовые территории, участки дороги на Арабатской стрелке, а также территории зоопарка в селе Стрелковом Генического района. Часть абонентов остались без света, последствия устраняются. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, произошел разлив Сиваша, подтопленными оказалась участки дороги на Арабатской стрелке между Геническом и Генгоркой и между Счастливцево и Стрелковым. В самом Стрелковом подтоплены частные дома и территории зоопарка.Сейчас коммунальщики устраняют последствия стихии. Свет, мобильная связь и интернет практически восстановлены. Проезд по Арабатской стрелке затруднен, но возможен. На опасных участках дежурят полицейские и спасатели МЧС.Накануне Владимир Сальдо объявил понедельник, 27 ноября, выходным днем в Херсонской области в связи с погодными условиями. В воскресенье на Крым, Кубань и новые регионы России обрушились сильные ливни с ураганным ветром. По данным гидрометцентра Крыма, на западном побережье полуострова порывы ветра достигали 40 м/с. Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:Нет света, тепла, воды и связи: новые регионы РФ страдают из-за стихииПутин поручил помочь пострадавшим от стихии регионам РоссииЧисло пострадавших от стихии в Крыму растет

херсонская область

арабатская стрелка

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, арабатская стрелка, происшествия, новые регионы россии, новости