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Подтоплены дома, дороги, зоопарк - ситуация на Херсонщине после шторма - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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Подтоплены дома, дороги, зоопарк - ситуация на Херсонщине после шторма
Подтоплены дома, дороги, зоопарк - ситуация на Херсонщине после шторма - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Подтоплены дома, дороги, зоопарк - ситуация на Херсонщине после шторма
Из-за ночной стихии в Херсонской области подтоплены придомовые территории, участки дороги на Арабатской стрелке, а также территории зоопарка в селе Стрелковом... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T15:45
2023-11-27T15:49
херсонская область
владимир сальдо
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
арабатская стрелка
происшествия
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Из-за ночной стихии в Херсонской области подтоплены придомовые территории, участки дороги на Арабатской стрелке, а также территории зоопарка в селе Стрелковом Генического района. Часть абонентов остались без света, последствия устраняются. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, произошел разлив Сиваша, подтопленными оказалась участки дороги на Арабатской стрелке между Геническом и Генгоркой и между Счастливцево и Стрелковым. В самом Стрелковом подтоплены частные дома и территории зоопарка.Сейчас коммунальщики устраняют последствия стихии. Свет, мобильная связь и интернет практически восстановлены. Проезд по Арабатской стрелке затруднен, но возможен. На опасных участках дежурят полицейские и спасатели МЧС.Накануне Владимир Сальдо объявил понедельник, 27 ноября, выходным днем в Херсонской области в связи с погодными условиями. В воскресенье на Крым, Кубань и новые регионы России обрушились сильные ливни с ураганным ветром. По данным гидрометцентра Крыма, на западном побережье полуострова порывы ветра достигали 40 м/с. Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Нет света, тепла, воды и связи: новые регионы РФ страдают из-за стихииПутин поручил помочь пострадавшим от стихии регионам РоссииЧисло пострадавших от стихии в Крыму растет
херсонская область
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Новости
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херсонская область, владимир сальдо, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, арабатская стрелка, происшествия, новые регионы россии, новости
Подтоплены дома, дороги, зоопарк - ситуация на Херсонщине после шторма

В Херсонской области подтопления и порывы энергосетей из-за стихии

15:45 27.11.2023 (обновлено: 15:49 27.11.2023)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоЛиквидация последствий стихии в Херсонской области
Ликвидация последствий стихии в Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Из-за ночной стихии в Херсонской области подтоплены придомовые территории, участки дороги на Арабатской стрелке, а также территории зоопарка в селе Стрелковом Генического района. Часть абонентов остались без света, последствия устраняются. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Сильным ветром были повалены девять и повреждены более полусотни опор линий электропередачи, обесточены одна подстанция 35/10 киловольт и 94 населенных пункта в 13 округах региона, нарушена связь и интернет. Ветер валил деревья, разрушал конструкции зданий и крыши домов", - написал глава региона в своем Telegram-канале
Кроме того, произошел разлив Сиваша, подтопленными оказалась участки дороги на Арабатской стрелке между Геническом и Генгоркой и между Счастливцево и Стрелковым. В самом Стрелковом подтоплены частные дома и территории зоопарка.
Сейчас коммунальщики устраняют последствия стихии. Свет, мобильная связь и интернет практически восстановлены. Проезд по Арабатской стрелке затруднен, но возможен. На опасных участках дежурят полицейские и спасатели МЧС.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоНа Арабатской стрелке затоплена дорога
На Арабатской стрелке затоплена дорога
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
На Арабатской стрелке затоплена дорога
Накануне Владимир Сальдо объявил понедельник, 27 ноября, выходным днем в Херсонской области в связи с погодными условиями.
В воскресенье на Крым, Кубань и новые регионы России обрушились сильные ливни с ураганным ветром. По данным гидрометцентра Крыма, на западном побережье полуострова порывы ветра достигали 40 м/с.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
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Херсонская областьВладимир СальдоУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаАрабатская стрелкаПроисшествияНовые регионы РоссииНовости
 
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