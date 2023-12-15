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Снежный циклон "Ваня" идет в Крым
Снежный циклон "Ваня" идет в Крым - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Снежный циклон "Ваня" идет в Крым
Циклон "Ваня", который принес на материковую часть России аномальные снегопады, дойдет и до Крымского полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T10:31
2023-12-15T10:31
2023-12-15T10:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Циклон "Ваня", который принес на материковую часть России аномальные снегопады, дойдет и до Крымского полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погода ФОБОС Евгений Тишковец.По прогнозу Тишковца, в пятницу синоптическая ситуация на полуострове будет определяться влиянием волнового холодного атмосферного фронта, будет облачно, пройдут кратковременные дожди. Уже в ближайшие часы температура воздуха понизится до +5…10 градусов и задует порывистый северо-западный ветер.С учетом влажности воздуха в 93% и северного ветра, температура воздуха по ощущениям будет на три-четыре градуса холоднее. отметил специалист. Атмосферное давление начнет расти."Уже во второй половине дня линия фронта пересечет Крымский полуостров и за этим фронтальным разделом всплывут более студеные массы воздуха, которые приведут к тому, что в ночь на субботу, когда в регион заглянет промежуточный гребень антициклона, осадки прекратятся. Под утро температура воздуха в регионе составит от 4 мороза до +1 градуса. Ударят заморозки. Водяная масса замерзнет и превратится в корку льда толщиной до двух миллиметров", - рассказал Тишковец. И отметил, что в таких условиях автомобилистами и пешеходам следует проявить повышенную осторожность и внимательность.Ранее начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила, что снег ожидается в Крыму в субботу, 16 декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальные холода идут в РоссиюГололед и выход рек из берегов: ухудшение погоды ожидается на КубаниБезопасный старт: автомеханик назвал главные правила зимних поездок
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РИА Новости Крым
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крым, крымская погода, погода в крыму, евгений тишковец, центр погоды "фобос", общество, новости крыма
Снежный циклон "Ваня" идет в Крым
Циклон "Ваня" в ближайшие сутки дойдет до Крыма - ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым.
Циклон "Ваня", который принес на материковую часть России аномальные снегопады
, дойдет и до Крымского полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист центра погода ФОБОС Евгений Тишковец.
"Да, циклон "Ваня", который обрушился на Россию аномальными снегопадами, дойдет и до Крыма. Но не с точки зрения обильных снегопадов, а с точки зрения его холодной фронтальной системы, которая уже в ближайшие сутки переведет температурный режим в Крыму на холодный, зимний вариант метеоусловий", - сказал он.
По прогнозу Тишковца, в пятницу синоптическая ситуация на полуострове будет определяться влиянием волнового холодного атмосферного фронта, будет облачно, пройдут кратковременные дожди. Уже в ближайшие часы температура воздуха понизится до +5…10 градусов и задует порывистый северо-западный ветер.
С учетом влажности воздуха в 93% и северного ветра, температура воздуха по ощущениям будет на три-четыре градуса холоднее. отметил специалист. Атмосферное давление начнет расти.
"Уже во второй половине дня линия фронта пересечет Крымский полуостров и за этим фронтальным разделом всплывут более студеные массы воздуха, которые приведут к тому, что в ночь на субботу, когда в регион заглянет промежуточный гребень антициклона, осадки прекратятся. Под утро температура воздуха в регионе составит от 4 мороза до +1 градуса. Ударят заморозки. Водяная масса замерзнет и превратится в корку льда толщиной до двух миллиметров", - рассказал Тишковец.
И отметил, что в таких условиях автомобилистами и пешеходам следует проявить повышенную осторожность и внимательность.
Ранее начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила, что снег ожидается
в Крыму в субботу, 16 декабря.
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