https://crimea.ria.ru/20231215/snezhnyy-tsiklon-vanya-idet-v-krym-1133565051.html

Снежный циклон "Ваня" идет в Крым

Снежный циклон "Ваня" идет в Крым - РИА Новости Крым, 15.12.2023

Снежный циклон "Ваня" идет в Крым

Циклон "Ваня", который принес на материковую часть России аномальные снегопады, дойдет и до Крымского полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T10:31

2023-12-15T10:31

2023-12-15T10:31

радио "спутник в крыму"

крым

крымская погода

погода в крыму

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0f/1133564706_0:76:3104:1822_1920x0_80_0_0_dbcf766e0185f57b8c1f567f8741e2b5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Циклон "Ваня", который принес на материковую часть России аномальные снегопады, дойдет и до Крымского полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погода ФОБОС Евгений Тишковец.По прогнозу Тишковца, в пятницу синоптическая ситуация на полуострове будет определяться влиянием волнового холодного атмосферного фронта, будет облачно, пройдут кратковременные дожди. Уже в ближайшие часы температура воздуха понизится до +5…10 градусов и задует порывистый северо-западный ветер.С учетом влажности воздуха в 93% и северного ветра, температура воздуха по ощущениям будет на три-четыре градуса холоднее. отметил специалист. Атмосферное давление начнет расти."Уже во второй половине дня линия фронта пересечет Крымский полуостров и за этим фронтальным разделом всплывут более студеные массы воздуха, которые приведут к тому, что в ночь на субботу, когда в регион заглянет промежуточный гребень антициклона, осадки прекратятся. Под утро температура воздуха в регионе составит от 4 мороза до +1 градуса. Ударят заморозки. Водяная масса замерзнет и превратится в корку льда толщиной до двух миллиметров", - рассказал Тишковец. И отметил, что в таких условиях автомобилистами и пешеходам следует проявить повышенную осторожность и внимательность.Ранее начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила, что снег ожидается в Крыму в субботу, 16 декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальные холода идут в РоссиюГололед и выход рек из берегов: ухудшение погоды ожидается на КубаниБезопасный старт: автомеханик назвал главные правила зимних поездок

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымская погода, погода в крыму, евгений тишковец, центр погоды "фобос", общество, новости крыма