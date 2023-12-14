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Когда в Крыму выпадет снег

Когда в Крыму выпадет снег - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Когда в Крыму выпадет снег

Снег ожидается в Крыму в субботу, 16 декабря. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая. РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T18:31

2023-12-14T18:31

2023-12-14T18:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Снег ожидается в Крыму в субботу, 16 декабря. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Руководитель гидрометцентра отметила, что до конца месяца также ожидаются осадки, но "ничего критического не предвидится".В целом, отметила Любецкая, с января по ноябрь в Крыму выпало сверх нормы осадков в Джанкойском, Нижнегорском, Черноморском и Белогорском районах. В остальных районах полуострова осадков за указанный период выпало или в пределах нормы или ниже, уточнила она.В то же время в декабре месячное количество осадков составило 49,4 мм. Осадки распределялись по территории полуострова крайне неравномерно: в горах выпало 112,9 мм, на ЮБК - 62,1 мм, в предгорье - 42,8 мм, на восточном побережье - 37,4 мм, на западе - 37,7 мм, а в степных районах 36,0 мм."Однако суммы выпавших осадков от года к году колеблются в весьма широких пределах: от 11,7 мм в 2015 году (24% месячной нормы) до 111,5 мм в 2010 году (225% месячной нормы)", - отмечают синоптики.Согласно прогнозу гидрометцентра России на декабрь текущего года, в Крыму средняя месячная температура воздуха ожидается около нормы (норма +3 градуса, в горах около нуля), а месячное количество осадков предполагается больше нормы (норма 49,4 мм, в горах 112,9 мм).Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди, снег и температурные "качели": недельный прогноз погоды для КрымаБезопасный старт: автомеханик назвал главные правила зимних поездокАномальные холода идут в Россию

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