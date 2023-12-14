Рейтинг@Mail.ru
Когда в Крыму выпадет снег - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20231214/kogda-v-krymu-vypadet-sneg-1133553521.html
Когда в Крыму выпадет снег
Когда в Крыму выпадет снег - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Когда в Крыму выпадет снег
Снег ожидается в Крыму в субботу, 16 декабря. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая. РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T18:31
2023-12-14T18:31
эксклюзивы риа новости крым
крым
крымская погода
погода в крыму
крымский гидрометцентр
татьяна любецкая
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133097166_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_405fdb94b5c0497890e4b1b4fba8241b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Снег ожидается в Крыму в субботу, 16 декабря. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Руководитель гидрометцентра отметила, что до конца месяца также ожидаются осадки, но "ничего критического не предвидится".В целом, отметила Любецкая, с января по ноябрь в Крыму выпало сверх нормы осадков в Джанкойском, Нижнегорском, Черноморском и Белогорском районах. В остальных районах полуострова осадков за указанный период выпало или в пределах нормы или ниже, уточнила она.В то же время в декабре месячное количество осадков составило 49,4 мм. Осадки распределялись по территории полуострова крайне неравномерно: в горах выпало 112,9 мм, на ЮБК - 62,1 мм, в предгорье - 42,8 мм, на восточном побережье - 37,4 мм, на западе - 37,7 мм, а в степных районах 36,0 мм."Однако суммы выпавших осадков от года к году колеблются в весьма широких пределах: от 11,7 мм в 2015 году (24% месячной нормы) до 111,5 мм в 2010 году (225% месячной нормы)", - отмечают синоптики.Согласно прогнозу гидрометцентра России на декабрь текущего года, в Крыму средняя месячная температура воздуха ожидается около нормы (норма +3 градуса, в горах около нуля), а месячное количество осадков предполагается больше нормы (норма 49,4 мм, в горах 112,9 мм).Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди, снег и температурные "качели": недельный прогноз погоды для КрымаБезопасный старт: автомеханик назвал главные правила зимних поездокАномальные холода идут в Россию
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133097166_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_2cf61d88b6672704d4dc2ed88722e7bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымская погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, татьяна любецкая, общество, новости крыма
Когда в Крыму выпадет снег

В Крыму в субботу выпадет снег – гидрометцентр

18:31 14.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнег в СИмферополе
Снег в СИмферополе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Снег ожидается в Крыму в субботу, 16 декабря. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"В пятницу, 15 декабря, в Крыму пройдут дожди, а уже послезавтра, в субботу, 16 декабря, ожидается мокрый снег, снег, отложение мокрого снега", - сказала Любецкая.
Руководитель гидрометцентра отметила, что до конца месяца также ожидаются осадки, но "ничего критического не предвидится".
В целом, отметила Любецкая, с января по ноябрь в Крыму выпало сверх нормы осадков в Джанкойском, Нижнегорском, Черноморском и Белогорском районах. В остальных районах полуострова осадков за указанный период выпало или в пределах нормы или ниже, уточнила она.
В то же время в декабре месячное количество осадков составило 49,4 мм. Осадки распределялись по территории полуострова крайне неравномерно: в горах выпало 112,9 мм, на ЮБК - 62,1 мм, в предгорье - 42,8 мм, на восточном побережье - 37,4 мм, на западе - 37,7 мм, а в степных районах 36,0 мм.
"Однако суммы выпавших осадков от года к году колеблются в весьма широких пределах: от 11,7 мм в 2015 году (24% месячной нормы) до 111,5 мм в 2010 году (225% месячной нормы)", - отмечают синоптики.
Согласно прогнозу гидрометцентра России на декабрь текущего года, в Крыму средняя месячная температура воздуха ожидается около нормы (норма +3 градуса, в горах около нуля), а месячное количество осадков предполагается больше нормы (норма 49,4 мм, в горах 112,9 мм).
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дожди, снег и температурные "качели": недельный прогноз погоды для Крыма
Безопасный старт: автомеханик назвал главные правила зимних поездок
Аномальные холода идут в Россию
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымКрымская погодаПогода в КрымуКрымский гидрометцентрТатьяна ЛюбецкаяОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:43На железную дорогу в Севастополе могут рухнуть исторические здания
19:28В Керчи потратят еще 375 млн на спасение Романовской гимназии
19:12Путин предсказал странам Европы судьбу Украины – политолог
18:43Гололед и выход рек из берегов: ухудшение погоды ожидается на Кубани
18:31Когда в Крыму выпадет снег
18:08Участникам СВО в Крыму выделено уже 730 земельных участков – Аксенов
17:57Воздушная тревога на всей территории Украины: взрывы в Киеве
17:35Итоги "Прямой линии" Путина: ключевые высказывания президента
17:11Запад пытается разобщить страны СНГ – Нарышкин
16:48Путин сравнил искусственный интеллект с ядерным оружием
16:41"Не хотят – не надо": Путин о присутствии Молдовы в составе СНГ
16:24Запрет абортов в России: мнение Путина
16:03Путин поддержал создание особой экономической зоны в Шебекино
15:47Действие семейной ипотеки в России надо продлевать – Путин
15:36В России произведут более тысячи отечественных самолетов к 2030 году
15:27Путин: переход на доллар приведет Аргентину к потере суверенитета
15:22Путин: Запад выстрелил себе в ногу, ограничив России доступ к доллару
15:19В центре Севастополе оборвалась контактная сеть – движение затруднено
15:01Всплеск кори в России связан с притоком мигрантов с Украины – Путин
14:52Путин рассказал, что помогает ему переживать стресс
Лента новостейМолния