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Пункты обогрева открыты в Ростовской области: как справляются с циклоном - РИА Новости Крым, 16.12.2023
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Пункты обогрева открыты в Ростовской области: как справляются с циклоном
Пункты обогрева открыты в Ростовской области: как справляются с циклоном - РИА Новости Крым, 16.12.2023
Пункты обогрева открыты в Ростовской области: как справляются с циклоном
Шесть пунктов обогрева и питания развернули в Ростовской области. В регионе из-за сложных погодных условий и обледенения проводов продолжаются массовые... РИА Новости Крым, 16.12.2023
2023-12-16T14:16
2023-12-16T14:16
ростовская область
новости
погода
василий голубев
стихия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Шесть пунктов обогрева и питания развернули в Ростовской области. В регионе из-за сложных погодных условий и обледенения проводов продолжаются массовые отключения света. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.Для обеспечения круглосуточной работы по устранению аварий из соседних регионов в область прибыли еще порядка 50 ремонтных бригад.По его словам, устранить аварии коммунальщики обещают в течение дня. По каждому объекту им поручено принимать исчерпывающие меры.К сожалению, характер погоды в регионе остается неустойчивым, неблагоприятная обстановка сохраняется, добавил губернатор.Накануне в Минэнерго РФ сообщили, что в Ростовской области из-за серьезного ухудшения погоды – сильного ветра, морозов, гололеда и гололедицы – без электричества остались 185,5 тысяч человек. К утру субботы в Ростовской области, ДНР, ЛНР более 570 тысяч потребителей были отключены от энергоснабжения из-за непогоды.Снежный циклон "Ваня", который принес аномальные снегопады на материковую часть России, приближается к Крыму. Дорожные службы полуострова переведены в режим повышенной готовности. В выходные, 16 и 17 декабря, в Крыму ожидаются заморозки, на дорогах возможна гололедица, местами вероятны дожди и мокрый снег.Читайте также на РИА Новости Крым:Гололед и выход рек из берегов: ухудшение погоды ожидается на КубаниАномальные холода идут в РоссиюБезопасный старт: автомеханик назвал главные правила зимних поездок
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Новости
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РИА Новости Крым
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ростовская область, новости, погода, василий голубев, стихия
Пункты обогрева открыты в Ростовской области: как справляются с циклоном

Из-за массовых отключений света в Ростовской области развернули пункты обогрева

14:16 16.12.2023
 
© Минэнерго РФПоследствия стихии
Последствия стихии
© Минэнерго РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Шесть пунктов обогрева и питания развернули в Ростовской области. В регионе из-за сложных погодных условий и обледенения проводов продолжаются массовые отключения света. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"За ночь в области зафиксировано более 100 новых отключений. <…> зафиксировано отключение 112 линий электропередачи. Аварии ликвидируют 150 бригад, в том числе 521 человек и 188 единиц спецтехники", – написал Голубев в своем Telegram-канале.

Для обеспечения круглосуточной работы по устранению аварий из соседних регионов в область прибыли еще порядка 50 ремонтных бригад.

"Сейчас в области уже развернуты 6 пунктов обогрева и питания на 360 мест, в т. ч. 4 – в Аксайском районе и 2 – в Гуково. В Аксайском районе, где наиболее сложная ситуация, подготовлены к развертыванию еще 13 пунктов на 1520 мест", – сообщил Голубев.

По его словам, устранить аварии коммунальщики обещают в течение дня. По каждому объекту им поручено принимать исчерпывающие меры.
К сожалению, характер погоды в регионе остается неустойчивым, неблагоприятная обстановка сохраняется, добавил губернатор.
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Последствия стихии
© Минэнерго РФ
Накануне в Минэнерго РФ сообщили, что в Ростовской области из-за серьезного ухудшения погоды – сильного ветра, морозов, гололеда и гололедицы – без электричества остались 185,5 тысяч человек. К утру субботы в Ростовской области, ДНР, ЛНР более 570 тысяч потребителей были отключены от энергоснабжения из-за непогоды.
Снежный циклон "Ваня", который принес аномальные снегопады на материковую часть России, приближается к Крыму. Дорожные службы полуострова переведены в режим повышенной готовности. В выходные, 16 и 17 декабря, в Крыму ожидаются заморозки, на дорогах возможна гололедица, местами вероятны дожди и мокрый снег.
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