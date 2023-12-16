https://crimea.ria.ru/20231216/punkty-obogreva-otkryty-v-rostovskoy-oblasti-kak-spravlyayutsya-s-tsiklonom-1133595554.html

Пункты обогрева открыты в Ростовской области: как справляются с циклоном

Пункты обогрева открыты в Ростовской области: как справляются с циклоном - РИА Новости Крым, 16.12.2023

Пункты обогрева открыты в Ростовской области: как справляются с циклоном

Шесть пунктов обогрева и питания развернули в Ростовской области. В регионе из-за сложных погодных условий и обледенения проводов продолжаются массовые... РИА Новости Крым, 16.12.2023

2023-12-16T14:16

2023-12-16T14:16

2023-12-16T14:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Шесть пунктов обогрева и питания развернули в Ростовской области. В регионе из-за сложных погодных условий и обледенения проводов продолжаются массовые отключения света. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.Для обеспечения круглосуточной работы по устранению аварий из соседних регионов в область прибыли еще порядка 50 ремонтных бригад.По его словам, устранить аварии коммунальщики обещают в течение дня. По каждому объекту им поручено принимать исчерпывающие меры.К сожалению, характер погоды в регионе остается неустойчивым, неблагоприятная обстановка сохраняется, добавил губернатор.Накануне в Минэнерго РФ сообщили, что в Ростовской области из-за серьезного ухудшения погоды – сильного ветра, морозов, гололеда и гололедицы – без электричества остались 185,5 тысяч человек. К утру субботы в Ростовской области, ДНР, ЛНР более 570 тысяч потребителей были отключены от энергоснабжения из-за непогоды.Снежный циклон "Ваня", который принес аномальные снегопады на материковую часть России, приближается к Крыму. Дорожные службы полуострова переведены в режим повышенной готовности. В выходные, 16 и 17 декабря, в Крыму ожидаются заморозки, на дорогах возможна гололедица, местами вероятны дожди и мокрый снег.Читайте также на РИА Новости Крым:Гололед и выход рек из берегов: ухудшение погоды ожидается на КубаниАномальные холода идут в РоссиюБезопасный старт: автомеханик назвал главные правила зимних поездок

https://crimea.ria.ru/20231215/snezhnyy-tsiklon-vanya-idet-v-krym-1133565051.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, новости, погода, василий голубев, стихия