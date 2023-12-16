https://crimea.ria.ru/20231216/bolee-polumilliona-chelovek-bez-sveta-kak-posledstviya-tsiklona-vanya-1133592994.html

Более полумиллиона человек без света: последствия циклона "Ваня"

Более полумиллиона человек без света: последствия циклона "Ваня" - РИА Новости Крым, 16.12.2023

Более полумиллиона человек без света: последствия циклона "Ваня"

В Ростовской области, ДНР, ЛНР более 570 тысяч потребителей остаются без энергоснабжения из-за непогоды, сообщили в Минэнерго России. РИА Новости Крым, 16.12.2023

2023-12-16T10:21

2023-12-16T10:21

2023-12-16T10:30

новости

ростовская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

циклон "ваня"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости. В Ростовской области, ДНР, ЛНР более 570 тысяч потребителей остаются без энергоснабжения из-за непогоды, сообщили в Минэнерго России.Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы, подчеркнули в МинэнергоРанее сообщалось об ухудшении погодной обстановки в Ростовской области. По данным губернатора области Василия Голубева, накануне в области были отключены от питания 126 линий электропередачи.Работу аварийных бригад усложняет гололед – к местам повреждения линий в сельской местности приходится добираться на внедорожниках и квадроциклах. Спасатели МЧС помогают бороться с последствиями непогоды и призывают граждан не выходить из дому без крайней необходимости.Снежный циклон "Ваня", который принес аномальные снегопады на материковую часть России, приближается к Крыму. Согласно прогнозам, ночью температура упадет до -4 градусов. Дорожные службы полуострова переведены в режим повышенной готовности. В выходные, 16 и 17 декабря, в Крыму ожидаются заморозки, на дорогах возможна гололедица, местами вероятны дожди и мокрый снег.Читайте также на РИА Новости КрымГололед и выход рек из берегов: ухудшение погоды ожидается на КубаниАномальные холода идут в РоссиюДожди, снег и температурные "качели": недельный прогноз погоды для Крыма

ростовская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ростовская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), циклон "ваня"