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Более полумиллиона человек без света: последствия циклона "Ваня"
Более полумиллиона человек без света: последствия циклона "Ваня" - РИА Новости Крым, 16.12.2023
Более полумиллиона человек без света: последствия циклона "Ваня"
В Ростовской области, ДНР, ЛНР более 570 тысяч потребителей остаются без энергоснабжения из-за непогоды, сообщили в Минэнерго России. РИА Новости Крым, 16.12.2023
2023-12-16T10:21
2023-12-16T10:21
2023-12-16T10:30
новости
ростовская область
донецкая народная республика (днр)
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циклон "ваня"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости. В Ростовской области, ДНР, ЛНР более 570 тысяч потребителей остаются без энергоснабжения из-за непогоды, сообщили в Минэнерго России.Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы, подчеркнули в МинэнергоРанее сообщалось об ухудшении погодной обстановки в Ростовской области. По данным губернатора области Василия Голубева, накануне в области были отключены от питания 126 линий электропередачи.Работу аварийных бригад усложняет гололед – к местам повреждения линий в сельской местности приходится добираться на внедорожниках и квадроциклах. Спасатели МЧС помогают бороться с последствиями непогоды и призывают граждан не выходить из дому без крайней необходимости.Снежный циклон "Ваня", который принес аномальные снегопады на материковую часть России, приближается к Крыму. Согласно прогнозам, ночью температура упадет до -4 градусов. Дорожные службы полуострова переведены в режим повышенной готовности. В выходные, 16 и 17 декабря, в Крыму ожидаются заморозки, на дорогах возможна гололедица, местами вероятны дожди и мокрый снег.Читайте также на РИА Новости КрымГололед и выход рек из берегов: ухудшение погоды ожидается на КубаниАномальные холода идут в РоссиюДожди, снег и температурные "качели": недельный прогноз погоды для Крыма
ростовская область
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости, ростовская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), циклон "ваня"
Более полумиллиона человек без света: последствия циклона "Ваня"
570 тысяч жителей в Ростовской области, ДНР и ЛНР остаются без света – Минэнерго
10:21 16.12.2023 (обновлено: 10:30 16.12.2023)