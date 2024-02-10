https://crimea.ria.ru/20240210/ledyanoy-dozhd-ostavil-bez-sveta-70-tysyach-chelovek-v-rostovskoy-oblasti-1134859491.html

Ледяной дождь оставил без света 70 тысяч человек в Ростовской области

Ледяной дождь оставил без света 70 тысяч человек в Ростовской области - РИА Новости Крым, 10.02.2024

Ледяной дождь оставил без света 70 тысяч человек в Ростовской области

Массовые отключения электроэнергии происходят в Ростовской области из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго РФ. РИА Новости Крым, 10.02.2024

2024-02-10T20:11

2024-02-10T20:11

2024-02-10T20:11

ростовская область

новости

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)

электросети

отключение электроэнергии

происшествия

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/10/1133596334_116:0:1165:590_1920x0_80_0_0_f9c2ee745690aa4a06c899f03f9e26f6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Массовые отключения электроэнергии происходят в Ростовской области из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.По оперативным данным, без электроснабжения остаются 70 тысяч человек.К аварийно-восстановительным работам привлечены 18 бригад в составе 39 человек и 22 единиц специальной техники.В середине января из-за технологического нарушения в высоковольтных сетях в ряде районов Ростовской области были введены графики временного отключения электроэнергии. Также в Донецкой и Луганской народных республиках из-за непогоды были обесточены 274 тысяч человек. А в конце декабря непогода оставила без электроснабжения более 200 тысяч абонентов в Луганской и Донецкой народных республиках.Читайте также на РИА Новости Крым:370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установятТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, новости, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), электросети, отключение электроэнергии, происшествия, погода