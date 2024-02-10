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Ледяной дождь оставил без света 70 тысяч человек в Ростовской области - РИА Новости Крым, 10.02.2024
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Ледяной дождь оставил без света 70 тысяч человек в Ростовской области
Ледяной дождь оставил без света 70 тысяч человек в Ростовской области - РИА Новости Крым, 10.02.2024
Ледяной дождь оставил без света 70 тысяч человек в Ростовской области
Массовые отключения электроэнергии происходят в Ростовской области из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго РФ. РИА Новости Крым, 10.02.2024
2024-02-10T20:11
2024-02-10T20:11
ростовская область
новости
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
электросети
отключение электроэнергии
происшествия
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Массовые отключения электроэнергии происходят в Ростовской области из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.По оперативным данным, без электроснабжения остаются 70 тысяч человек.К аварийно-восстановительным работам привлечены 18 бригад в составе 39 человек и 22 единиц специальной техники.В середине января из-за технологического нарушения в высоковольтных сетях в ряде районов Ростовской области были введены графики временного отключения электроэнергии. Также в Донецкой и Луганской народных республиках из-за непогоды были обесточены 274 тысяч человек. А в конце декабря непогода оставила без электроснабжения более 200 тысяч абонентов в Луганской и Донецкой народных республиках.Читайте также на РИА Новости Крым:370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установятТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ростовская область, новости, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), электросети, отключение электроэнергии, происшествия, погода
Ледяной дождь оставил без света 70 тысяч человек в Ростовской области

Без электроэнергии в Ростовской области остались 70 тысяч человек

20:11 10.02.2024
 
© Минэнерго РФПоследствия стихии
Последствия стихии
© Минэнерго РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Массовые отключения электроэнергии происходят в Ростовской области из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

"В Ростовской области из-за неблагоприятных погодных условий – мокрого снега и ледяного дождя – происходят массовые отключения объектов электросетевого хозяйства", – сказано в сообщении.

По оперативным данным, без электроснабжения остаются 70 тысяч человек.
К аварийно-восстановительным работам привлечены 18 бригад в составе 39 человек и 22 единиц специальной техники.
В середине января из-за технологического нарушения в высоковольтных сетях в ряде районов Ростовской области были введены графики временного отключения электроэнергии. Также в Донецкой и Луганской народных республиках из-за непогоды были обесточены 274 тысяч человек. А в конце декабря непогода оставила без электроснабжения более 200 тысяч абонентов в Луганской и Донецкой народных республиках.
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Ростовская областьНовостиМинистерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго РФ)ЭлектросетиОтключение электроэнергииПроисшествияПогода
 
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