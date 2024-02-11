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Ледяной коллапс в Ростовской области: без света уже 195 тысяч человек - РИА Новости Крым, 11.02.2024
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Ледяной коллапс в Ростовской области: без света уже 195 тысяч человек
Ледяной коллапс в Ростовской области: без света уже 195 тысяч человек - РИА Новости Крым, 11.02.2024
Ледяной коллапс в Ростовской области: без света уже 195 тысяч человек
В Ростовской области из-за непогоды число обесточенных абонентов увеличилось почти до 195 тысяч. Об этом утром в воскресенье сообщает Минэнерго России. РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T09:22
2024-02-11T09:22
ростовская область
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
россети
происшествия
электросети
электричество
отключение электроэнергии
электроэнергия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В Ростовской области из-за непогоды число обесточенных абонентов увеличилось почти до 195 тысяч. Об этом утром в воскресенье сообщает Минэнерго России."В Ростовской области из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения почти 195 тысяч человек в 282 населенных пунктах", - говорится в сообщении Telegram-канала министерства.Устраняет последствия стихии 81 бригада: 283 энергетика и 109 единиц спецтехники. Работы не останавливаются даже ночью."Часть потребителей обеспечены электроэнергией посредством передвижных резервных источников электроснабжения. Всего их задействовано 24 общей мощностью 2,3 МВт", - говорится в сообщении компании "Россети Юг"."Ледяной" циклон сместился на северо-восточные войны области минувшей ночью. Толщина гололеда на проводах достигает почти 40 мм."Под тяжестью льда провода и грозозащитные тросы на ЛЭП обрываются, что приводит к технологическим нарушениям. Гололедную нагрузку не выдерживают даже железобетонные опоры", - уточняют в Минэнерго России.Синоптики прогнозируют, что 11 февраля в регионе сохранится сильное налипание мокрого снега, сильный гололед и гололедно-изморозевые отложения.Массовые отключения электроэнергии начались в Ростовской области из-за мокрого снега и ледяного дождя в субботу, 10 февраля. Изначально без света оставались порядка 70 тысяч абонентов. К вечеру из-за обледенения проводов их количество выросло до 100 тысяч. Восстановительные работы продолжились в круглосуточном режиме. На помощь ростовским специалистам прибыли бригады "Россети Кубань".Читайте также на РИА Новости Крым:Графики отключений электроэнергии ввели в Ростовской областиТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
https://crimea.ria.ru/20240103/samye-razrushitelnye-kataklizmy-2023-goda--v-podborke-ria-novosti-krym-1133337968.html
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ростовская область, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), россети, происшествия, электросети, электричество, отключение электроэнергии, электроэнергия
Ледяной коллапс в Ростовской области: без света уже 195 тысяч человек

В Ростовской области число отключенных от света абонентов увеличилось до 195 тысяч

09:22 11.02.2024
 
© Россети ЮгОбледенение проводов в Ростовской области
Обледенение проводов в Ростовской области
© Россети Юг
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В Ростовской области из-за непогоды число обесточенных абонентов увеличилось почти до 195 тысяч. Об этом утром в воскресенье сообщает Минэнерго России.
"В Ростовской области из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения почти 195 тысяч человек в 282 населенных пунктах", - говорится в сообщении Telegram-канала министерства.
Устраняет последствия стихии 81 бригада: 283 энергетика и 109 единиц спецтехники. Работы не останавливаются даже ночью.
"Часть потребителей обеспечены электроэнергией посредством передвижных резервных источников электроснабжения. Всего их задействовано 24 общей мощностью 2,3 МВт", - говорится в сообщении компании "Россети Юг".
"Ледяной" циклон сместился на северо-восточные войны области минувшей ночью. Толщина гололеда на проводах достигает почти 40 мм.
"Под тяжестью льда провода и грозозащитные тросы на ЛЭП обрываются, что приводит к технологическим нарушениям. Гололедную нагрузку не выдерживают даже железобетонные опоры", - уточняют в Минэнерго России.
© Россети ЮгОбледенение проводов в Ростовской области
Обледенение проводов в Ростовской области
1 из 3
Обледенение проводов в Ростовской области
© Россети Юг
© Россети ЮгОбледенение проводов в Ростовской области
Обледенение проводов в Ростовской области
2 из 3
Обледенение проводов в Ростовской области
© Россети Юг
© Россети ЮгОбледенение проводов в Ростовской области
Обледенение проводов в Ростовской области
3 из 3
Обледенение проводов в Ростовской области
© Россети Юг
1 из 3
Обледенение проводов в Ростовской области
© Россети Юг
2 из 3
Обледенение проводов в Ростовской области
© Россети Юг
3 из 3
Обледенение проводов в Ростовской области
© Россети Юг
Синоптики прогнозируют, что 11 февраля в регионе сохранится сильное налипание мокрого снега, сильный гололед и гололедно-изморозевые отложения.
Массовые отключения электроэнергии начались в Ростовской области из-за мокрого снега и ледяного дождя в субботу, 10 февраля. Изначально без света оставались порядка 70 тысяч абонентов. К вечеру из-за обледенения проводов их количество выросло до 100 тысяч. Восстановительные работы продолжились в круглосуточном режиме. На помощь ростовским специалистам прибыли бригады "Россети Кубань".
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