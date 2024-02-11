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Задержка поездов "Таврия": права пассажиров на контроле прокуратуры - РИА Новости Крым, 11.02.2024
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Задержка поездов "Таврия": права пассажиров на контроле прокуратуры
Задержка поездов "Таврия": права пассажиров на контроле прокуратуры - РИА Новости Крым, 11.02.2024
Задержка поездов "Таврия": права пассажиров на контроле прокуратуры
Прокуратура взяла под контроль соблюдение прав пассажиров поездов, которые задерживаются в пути из-за непогоды в Ростовской и Волгоградской областях. Об этом... РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T16:16
2024-02-11T16:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Прокуратура взяла под контроль соблюдение прав пассажиров поездов, которые задерживаются в пути из-за непогоды в Ростовской и Волгоградской областях. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.Кроме того, транспортная прокуратура контролирует работы по устранению последствий непогоды и восстановление графика движения поездов.Ранее перевозчик "Гран Сервис Экспресс" сообщил об отставании от графика пяти поездов, которые следуют из Крыма и в направлении полуострова. Причина - повреждение контактного провода, вызванное непогодой в Ростовской области. Опоздание составляло от одного до пяти часов.Непогода обрушилась на Ростовскую область 10 февраля. Из-за мокрого снега и ледяного дождя произошли аварии на электросетях. Толщина гололеда на проводах достигает почти 40 мм. Гололедную нагрузку не выдерживают даже железобетонные опоры. В результате, больше сотни тысяч абонентов остались без света. Электрики ведут работы в круглосуточном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростовской области более 100 тысяч потребителей остаются без светаЛедяной дождь оставил без электроснабжения 70 тысяч человек в ЛНРОпасный ледяной дождь может дойти до Крыма
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ледяной дождь, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, гранд сервис экспресс, ростовская область, волгоградская область, погода, новости, южная транспортная прокуратура
Задержка поездов "Таврия": права пассажиров на контроле прокуратуры

Права пассажиров опаздывающих из-за непогоды поездов "Таврия" на контроле прокуратуры

16:16 11.02.2024 (обновлено: 16:17 11.02.2024)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Прокуратура взяла под контроль соблюдение прав пассажиров поездов, которые задерживаются в пути из-за непогоды в Ростовской и Волгоградской областях. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями по техническим причинам в Ростовской и Волгоградской областях допущен сбой в графиках движения пассажирских поездов. По поручению Южной транспортной прокуратуры, транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров", - говорится в сообщении.
Кроме того, транспортная прокуратура контролирует работы по устранению последствий непогоды и восстановление графика движения поездов.
Ранее перевозчик "Гран Сервис Экспресс" сообщил об отставании от графика пяти поездов, которые следуют из Крыма и в направлении полуострова. Причина - повреждение контактного провода, вызванное непогодой в Ростовской области. Опоздание составляло от одного до пяти часов.
Непогода обрушилась на Ростовскую область 10 февраля. Из-за мокрого снега и ледяного дождя произошли аварии на электросетях. Толщина гололеда на проводах достигает почти 40 мм. Гололедную нагрузку не выдерживают даже железобетонные опоры. В результате, больше сотни тысяч абонентов остались без света. Электрики ведут работы в круглосуточном режиме.
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Ледяной дождьПоездПоезд "Таврия"Железные дороги КрымаГранд Сервис ЭкспрессРостовская областьВолгоградская областьПогодаНовостиЮжная транспортная прокуратура
 
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