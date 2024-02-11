https://crimea.ria.ru/20240211/zaderzhka-poezdov-tavriya-prava-passazhirov-na-kontrole-prokuratury-1134875124.html

Задержка поездов "Таврия": права пассажиров на контроле прокуратуры

Задержка поездов "Таврия": права пассажиров на контроле прокуратуры - РИА Новости Крым, 11.02.2024

Задержка поездов "Таврия": права пассажиров на контроле прокуратуры

Прокуратура взяла под контроль соблюдение прав пассажиров поездов, которые задерживаются в пути из-за непогоды в Ростовской и Волгоградской областях. Об этом... РИА Новости Крым, 11.02.2024

2024-02-11T16:16

2024-02-11T16:16

2024-02-11T16:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Прокуратура взяла под контроль соблюдение прав пассажиров поездов, которые задерживаются в пути из-за непогоды в Ростовской и Волгоградской областях. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.Кроме того, транспортная прокуратура контролирует работы по устранению последствий непогоды и восстановление графика движения поездов.Ранее перевозчик "Гран Сервис Экспресс" сообщил об отставании от графика пяти поездов, которые следуют из Крыма и в направлении полуострова. Причина - повреждение контактного провода, вызванное непогодой в Ростовской области. Опоздание составляло от одного до пяти часов.Непогода обрушилась на Ростовскую область 10 февраля. Из-за мокрого снега и ледяного дождя произошли аварии на электросетях. Толщина гололеда на проводах достигает почти 40 мм. Гололедную нагрузку не выдерживают даже железобетонные опоры. В результате, больше сотни тысяч абонентов остались без света. Электрики ведут работы в круглосуточном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростовской области более 100 тысяч потребителей остаются без светаЛедяной дождь оставил без электроснабжения 70 тысяч человек в ЛНРОпасный ледяной дождь может дойти до Крыма

https://crimea.ria.ru/20240211/poezda-tavriya-otstayut-ot-grafika-iz-za-povrezhdeniya-kontaktnogo-provoda-1134868837.html

ростовская область

волгоградская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ледяной дождь, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, гранд сервис экспресс, ростовская область, волгоградская область, погода, новости, южная транспортная прокуратура