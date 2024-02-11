https://crimea.ria.ru/20240211/opasnyy-ledyanoy-dozhd-mozhet-doyti-do-kryma-1134871746.html

Опасный ледяной дождь может дойти до Крыма

Опасный ледяной дождь может дойти до Крыма - РИА Новости Крым, 11.02.2024

Опасный ледяной дождь может дойти до Крыма

Зона ледяных дождей дойдет до Москвы и вернется обратно, на юг, а в пятницу доберется до Крыма. Об этом РИА Новости Крым рассказал ведущий специалист центра... РИА Новости Крым, 11.02.2024

2024-02-11T14:05

2024-02-11T14:05

2024-02-11T14:17

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Зона ледяных дождей дойдет до Москвы и вернется обратно, на юг, а в пятницу доберется до Крыма. Об этом РИА Новости Крым рассказал ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец."Этот бумеранг ледяных дождей, который начинался на юге заледеневшими проводами, ветвями деревьев, он докатится до берегов Москвы-реки. Здесь будет остановлен арктическим антициклоном, и эта линия ледяных дождей пойдет в обратную сторону. Вторник – юго-запад, юг ЦФО, в среду – Черноземье, в четверг – Донбасс, Ставрополье, Кубань, и в пятницу – отельные районы Крыма. Только в пятницу, и то это будут не классические ледяные дожди - мешанина из снега, мокрого снега", - сказал эксперт. По его словам, ближе к концу недели полуостров будет находиться в зоне разделения холодных масс.При этом он отметил, что в феврале в Крыму гололед не такое уж и редкое явление. Если он длится в среднем от двух до четырех дней - это норма.Ледяной коллапс на Юге РоссииВ субботу, 10 февраля, непогода накрыла Ростовскую область. Из-за мокрого снега и ледяного дождя произошли аварии на электросетях. Толщина гололеда на проводах достигает почти 40 мм. Гололедную нагрузку не выдерживают даже железобетонные опоры. На утро воскресенья без света оставались более 195 тысяч человек. Устраняют последствия стихии 283 энергетика и 109 единиц спецтехники. Работы не останавливаются даже ночью. На помощь ростовским специалистам прибыли десятки бригад из Краснодарского края.В Луганской народной республике из-за ледяного дождя также произошли аварийные отключения электроэнергии, более 67 тысяч человек оставались без электроснабжения. По данным Минэнерго РФ на 14.00 воскресенья, без электричества находятся: Синоптики прогнозируют, что 11 февраля в регионе сохранится сильное налипание мокрого снега, сильный гололед и гололедно-изморозевые отложения.

https://crimea.ria.ru/20240211/poezda-tavriya-otstayut-ot-grafika-iz-za-povrezhdeniya-kontaktnogo-provoda-1134868837.html

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