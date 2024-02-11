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Ледяной дождь оставил без электроснабжения 70 тысяч человек в ЛНР
Ледяной дождь оставил без электроснабжения 70 тысяч человек в ЛНР - РИА Новости Крым, 11.02.2024
Ледяной дождь оставил без электроснабжения 70 тысяч человек в ЛНР
Из-за ледяного дождя в Луганской Народной Республике без электроснабжения остались 67 300 человек. Об этом сообщили в Минэнерго России. РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T12:35
2024-02-11T12:35
2024-02-11T12:35
луганская народная республика (лнр)
отключение электроэнергии
электросети
электричество
происшествия
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Из-за ледяного дождя в Луганской Народной Республике без электроснабжения остались 67 300 человек. Об этом сообщили в Минэнерго России.На территории региона действует штормовое предупреждение. По информации МЧС республики, в первую половину дня 11 февраля ожидаются сильные гололедно-изморозевые явления.Непогода также накрыла Ростовскую область. Из-за мокрого снега и ледяного дождя произошли аварии на электросетях. Толщина гололеда на проводах достигает почти 40 мм. На утро воскресенья без света оставались более 195 тысяч человек.Также, из-за повреждения контактного провода, вызванного непогодой в Ростовской области, пять поездов "Таврия" сообщением в Крым и из Крыма отстают от графика.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростовской области восстановлены 150 объектов электроснабженияТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
луганская народная республика (лнр)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика (лнр), отключение электроэнергии, электросети, электричество, происшествия, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), новости
Ледяной дождь оставил без электроснабжения 70 тысяч человек в ЛНР
Из-за ледяного дождя в ЛНР более 67 тысяч человек остались без электроснабжения