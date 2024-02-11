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Ледяной дождь оставил без электроснабжения 70 тысяч человек в ЛНР

Ледяной дождь оставил без электроснабжения 70 тысяч человек в ЛНР - РИА Новости Крым, 11.02.2024

Ледяной дождь оставил без электроснабжения 70 тысяч человек в ЛНР

Из-за ледяного дождя в Луганской Народной Республике без электроснабжения остались 67 300 человек. Об этом сообщили в Минэнерго России. РИА Новости Крым, 11.02.2024

2024-02-11T12:35

2024-02-11T12:35

2024-02-11T12:35

луганская народная республика (лнр)

отключение электроэнергии

электросети

электричество

происшествия

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Из-за ледяного дождя в Луганской Народной Республике без электроснабжения остались 67 300 человек. Об этом сообщили в Минэнерго России.На территории региона действует штормовое предупреждение. По информации МЧС республики, в первую половину дня 11 февраля ожидаются сильные гололедно-изморозевые явления.Непогода также накрыла Ростовскую область. Из-за мокрого снега и ледяного дождя произошли аварии на электросетях. Толщина гололеда на проводах достигает почти 40 мм. На утро воскресенья без света оставались более 195 тысяч человек.Также, из-за повреждения контактного провода, вызванного непогодой в Ростовской области, пять поездов "Таврия" сообщением в Крым и из Крыма отстают от графика.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростовской области восстановлены 150 объектов электроснабженияТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций

луганская народная республика (лнр)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), отключение электроэнергии, электросети, электричество, происшествия, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), новости