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В Ростовской области восстановлены 150 объектов электроснабжения

В Ростовской области восстановлены 150 объектов электроснабжения - РИА Новости Крым, 11.02.2024

В Ростовской области восстановлены 150 объектов электроснабжения

Более сотни объектов электроснабжения, которые вышли из строя из-за непогоды, восстановлены в Ростовской области к утру 11 февраля. Об этом сообщает губернатор... РИА Новости Крым, 11.02.2024

2024-02-11T12:06

2024-02-11T12:06

2024-02-11T13:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Более сотни объектов электроснабжения, которые вышли из строя из-за непогоды, восстановлены в Ростовской области к утру 11 февраля. Об этом сообщает губернатор региона Василий Голубев.Всего в работах участвуют более 100 бригад - 323 человек и 140 единиц техники. Кроме того, 25 бригад прибыли к ним на усиление из соседних регионов. По информации Голубева, в ближайшее время будет привлечено еще 20 бригад.Компания "Россети Юг" сообщает, что бригада службы линий 35 кВ и выше Геленджикского РЭС Юго-Западных электрических сетей компании "Россети Кубань" находится в пути к месту проведения восстановительных работ.В первоочередном порядке восстанавливается электроснабжение на высоковольтных линиях электропередачи, от которых зависит электроснабжение большого количества потребителей, сообщил губернатор.МЧС Ростовской области сообщает о штормовом предупреждении."До конца суток 11 февраля, ночью и днем 12 февраля на территории Ростовской области, исключая южные районы, ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильный гололед, сильное гололедно-изморозевое отложение", - говорится в Telegram-канале ведомства.Непогода накрыла Ростовскую область 10 февраля. Из-за мокрого снега и ледяного дождя произошли аварии на электросетях. На утро воскресенья без света оставались более 195 тысяч человек.Также, из-за повреждения контактного провода, вызванного непогодой в Ростовской области, пять поездов "Таврия" сообщением в Крым и из Крыма отстают от графика. Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростовской области более 100 тысяч потребителей остаются без светаТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, погода, василий голубев, отключение электроэнергии, новости, ростовская область, ледяной дождь, электросети, электричество, происшествия