https://crimea.ria.ru/20240211/v-rostovskoy-oblasti-vosstanovleny-150-obektov-elektrosnabzheniya-1134869434.html
В Ростовской области восстановлены 150 объектов электроснабжения
В Ростовской области восстановлены 150 объектов электроснабжения - РИА Новости Крым, 11.02.2024
В Ростовской области восстановлены 150 объектов электроснабжения
Более сотни объектов электроснабжения, которые вышли из строя из-за непогоды, восстановлены в Ростовской области к утру 11 февраля. Об этом сообщает губернатор... РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T12:06
2024-02-11T12:06
2024-02-11T13:55
ростов-на-дону
погода
василий голубев
отключение электроэнергии
новости
ростовская область
ледяной дождь
электросети
электричество
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126781801_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_7a738a4cfe4d188766553b24491e96f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Более сотни объектов электроснабжения, которые вышли из строя из-за непогоды, восстановлены в Ростовской области к утру 11 февраля. Об этом сообщает губернатор региона Василий Голубев.Всего в работах участвуют более 100 бригад - 323 человек и 140 единиц техники. Кроме того, 25 бригад прибыли к ним на усиление из соседних регионов. По информации Голубева, в ближайшее время будет привлечено еще 20 бригад.Компания "Россети Юг" сообщает, что бригада службы линий 35 кВ и выше Геленджикского РЭС Юго-Западных электрических сетей компании "Россети Кубань" находится в пути к месту проведения восстановительных работ.В первоочередном порядке восстанавливается электроснабжение на высоковольтных линиях электропередачи, от которых зависит электроснабжение большого количества потребителей, сообщил губернатор.МЧС Ростовской области сообщает о штормовом предупреждении."До конца суток 11 февраля, ночью и днем 12 февраля на территории Ростовской области, исключая южные районы, ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильный гололед, сильное гололедно-изморозевое отложение", - говорится в Telegram-канале ведомства.Непогода накрыла Ростовскую область 10 февраля. Из-за мокрого снега и ледяного дождя произошли аварии на электросетях. На утро воскресенья без света оставались более 195 тысяч человек.Также, из-за повреждения контактного провода, вызванного непогодой в Ростовской области, пять поездов "Таврия" сообщением в Крым и из Крыма отстают от графика. Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростовской области более 100 тысяч потребителей остаются без светаТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126781801_0:0:910:682_1920x0_80_0_0_e433380a13008ae6e24f9bd2821a8352.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, погода, василий голубев, отключение электроэнергии, новости, ростовская область, ледяной дождь, электросети, электричество, происшествия
В Ростовской области восстановлены 150 объектов электроснабжения
Восстановить 150 объектов электроснабжения в Ростовской области помогли соседние регионы
12:06 11.02.2024 (обновлено: 13:55 11.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Более сотни объектов электроснабжения, которые вышли из строя из-за непогоды, восстановлены в Ростовской области к утру 11 февраля. Об этом сообщает губернатор региона Василий Голубев.
"За прошедшие сутки энергетиками восстановлены в Ростовской области более 150 объектов электроснабжения. Аварийные работы продолжаются", - написал он в своем Telegram-канале.
Всего в работах участвуют более 100 бригад - 323 человек и 140 единиц техники. Кроме того, 25 бригад прибыли к ним на усиление из соседних регионов. По информации Голубева, в ближайшее время будет привлечено еще 20 бригад.
Компания "Россети Юг" сообщает, что бригада службы линий 35 кВ и выше Геленджикского РЭС Юго-Западных электрических сетей компании "Россети Кубань" находится в пути к месту проведения восстановительных работ.
В первоочередном порядке восстанавливается электроснабжение на высоковольтных линиях электропередачи, от которых зависит электроснабжение большого количества потребителей, сообщил губернатор.
"Устраняются аварии сетей, которые питают социально значимые объекты. Работы будут продолжаться до полного восстановления энергоснабжения всех потребителей", - уточнил он.
МЧС Ростовской области сообщает о штормовом предупреждении.
"До конца суток 11 февраля, ночью и днем 12 февраля на территории Ростовской области, исключая южные районы, ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильный гололед, сильное гололедно-изморозевое отложение", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Непогода накрыла
Ростовскую область 10 февраля. Из-за мокрого снега и ледяного дождя произошли аварии на электросетях. На утро воскресенья без света оставались
более 195 тысяч человек.
Также, из-за повреждения контактного провода, вызванного непогодой в Ростовской области, пять поездов "Таврия" сообщением в Крым и из Крыма отстают от графика
.
Читайте также на РИА Новости Крым: