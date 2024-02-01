https://crimea.ria.ru/20240201/v-krym-zapuskayut-dopolnitelnye-poezda-1134612875.html

В Крым запускают дополнительные поезда

В Крым запускают дополнительные поезда - РИА Новости Крым, 01.02.2024

В Крым запускают дополнительные поезда

К майским праздникам в Крым запустят дополнительные поезда. Продажа билетов на них открывается со второго февраля, сообщает пресс-служба компании-перевозчика... РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T13:09

2024-02-01T13:09

2024-02-01T13:10

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поезд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. К майским праздникам в Крым запустят дополнительные поезда. Продажа билетов на них открывается со второго февраля, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Поезд №173/174 Москва – Евпатория начнет курсировать с 1 марта. Он будет отправляться с Павелецкого вокзала Москвы и прибывать на него же (ранее поезд уходил с Казанского вокзала). 1 марта состав выедет из Евпатории, а 3 марта – из Москвы.С 23 апреля запускают пять поездов по маршруту Москва – Симферополь. Составы будут ходить каждый день до 8 октября. К поездам №17/18, №27/28, №67/68 и №91/92 (Москва – Севастополь) прибавится дополнительный состав №175/176. В первый рейс он отправится из Симферополя 23 апреля, из Москвы – 25 апреля."27 апреля возобновляет движение ежедневный поезд №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория. В его состав будут включены вагоны беспересадочного сообщения Псков – Великий Новгород – Евпатория. Первый рейс беспересадочных вагонов из Евпатории – 27 мая, прибытие в Псков – 29 мая", - уточняет перевозчик и напоминает, что сейчас по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь курсирует ежедневный поезд №007/008.Сезонный поезд №585/586 Волгоград – Симферополь назначат с 28 апреля. Ходить он будет через день.Кроме того, в Крым курсируют поезда №75/76 Омск – Симферополь, №141/142 Пермь – Симферополь, №315/316 Адлер – Симферополь, №425/426 Кисловодск – Симферополь."Другие сезонные поезда в Крым начнут ходить после майских праздников – из Смоленска (с вагонами беспересадочного сообщения из Белгорода), Нижнего Новгорода, Мурманска (с вагонами беспересадочного сообщения из Архангельска) и Челябинска; а также по маршруту Москва – Феодосия. Следите за сообщениями в наших соцсетях."В 2023 году поезда перевезли в Крым и в обратном направлении 5,2 миллиона человек, в том числе более 800 тысяч детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда "Таврия" – четыре года после отправления первого рейсаПутешествовать с животными в Крым на поезде станет прощеНа крымских вокзалах появятся мобильные подъемники

https://crimea.ria.ru/20240123/pravila-perevozki-zhivotnykh-v-poezdakh-infografika-1134412386.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, расписание поездов, общество, новости крыма