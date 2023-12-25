https://crimea.ria.ru/20231225/krymskie-poezda-perevezli-bolee-5-mln-passazhirov-za-god-1133789559.html

Крымские поезда перевезли более 5 млн пассажиров за год

Крымские поезда перевезли более 5 млн пассажиров за год - РИА Новости Крым, 25.12.2023

Крымские поезда перевезли более 5 млн пассажиров за год

В этом году поезда перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) перевезли в Крым и в обратном направлении 5,2 миллиона человек, в том числе более 800 тысяч детей... РИА Новости Крым, 25.12.2023

2023-12-25T18:37

2023-12-25T18:37

2023-12-25T18:37

гранд сервис экспресс

поезд

крым

новости крыма

железные дороги крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0d/1133521629_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b39cadb2c9950b39beb900ddf4321c02.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В этом году поезда перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) перевезли в Крым и в обратном направлении 5,2 миллиона человек, в том числе более 800 тысяч детей. Об этом сообщает пресс-служба компании.17% от общего числа пассажиров – дети. За год поезда компании перевезли более 800 тысяч детей, в том числе более 60 тысяч – в составе организованных групп.Большинство пассажиров крымских поездов путешествовали в плацкарте (64%), купе воспользовались 34%, СВ – 2%, люксом – 0,3%.При этом 18% пассажиров сдавали билеты, поэтому почти каждый пятый билет можно было купить повторно.В пресс-службе компании также добавили, что за год пассажиры поездов выпили около 16,5 тыс. литров чая и 6,5 тыс. литров кофе.Как сообщил ранее гендиректор Крымской железной дороги Михаил Гончаров, в целом железнодорожники Крыма за год перевезли 9,4 миллиона пассажиров, что является абсолютным рекордом в новой истории КЖД.По его словам, в прошлом году на крымских поездах проехали 7,7 миллиона пассажиров, рост пассажиропотока составил 23% .Железные нити: как поезда соединили Крым с Россией 4 года назадПоезда "Таврия" – четыре года после отправления первого рейсаНовые железнодорожные пути и платформы построят в Крыму

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, поезд, крым, новости крыма, железные дороги крыма, общество