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Крымские поезда перевезли более 5 млн пассажиров за год - РИА Новости Крым, 25.12.2023
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Крымские поезда перевезли более 5 млн пассажиров за год
Крымские поезда перевезли более 5 млн пассажиров за год - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Крымские поезда перевезли более 5 млн пассажиров за год
В этом году поезда перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) перевезли в Крым и в обратном направлении 5,2 миллиона человек, в том числе более 800 тысяч детей... РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T18:37
2023-12-25T18:37
гранд сервис экспресс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В этом году поезда перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) перевезли в Крым и в обратном направлении 5,2 миллиона человек, в том числе более 800 тысяч детей. Об этом сообщает пресс-служба компании.17% от общего числа пассажиров – дети. За год поезда компании перевезли более 800 тысяч детей, в том числе более 60 тысяч – в составе организованных групп.Большинство пассажиров крымских поездов путешествовали в плацкарте (64%), купе воспользовались 34%, СВ – 2%, люксом – 0,3%.При этом 18% пассажиров сдавали билеты, поэтому почти каждый пятый билет можно было купить повторно.В пресс-службе компании также добавили, что за год пассажиры поездов выпили около 16,5 тыс. литров чая и 6,5 тыс. литров кофе.Как сообщил ранее гендиректор Крымской железной дороги Михаил Гончаров, в целом железнодорожники Крыма за год перевезли 9,4 миллиона пассажиров, что является абсолютным рекордом в новой истории КЖД.По его словам, в прошлом году на крымских поездах проехали 7,7 миллиона пассажиров, рост пассажиропотока составил 23% .Железные нити: как поезда соединили Крым с Россией 4 года назадПоезда "Таврия" – четыре года после отправления первого рейсаНовые железнодорожные пути и платформы построят в Крыму
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гранд сервис экспресс, поезд, крым, новости крыма, железные дороги крыма, общество
Крымские поезда перевезли более 5 млн пассажиров за год

Крымскими поездами в 2023 году воспользовались 5,2 млн пассажиров – перевозчик

18:37 25.12.2023
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В этом году поезда перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) перевезли в Крым и в обратном направлении 5,2 миллиона человек, в том числе более 800 тысяч детей. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"В 2023 году на поездах "Таврия" путешествовали 5 млн пассажиров. Всего поездами ГСЭ, включая поезд "Гранд Экспресс" из Санкт-Петербурга в Москву и обратно, воспользовались 5,2 млн пассажиров", - говорится в сообщении.
17% от общего числа пассажиров – дети. За год поезда компании перевезли более 800 тысяч детей, в том числе более 60 тысяч – в составе организованных групп.
Большинство пассажиров крымских поездов путешествовали в плацкарте (64%), купе воспользовались 34%, СВ – 2%, люксом – 0,3%.
При этом 18% пассажиров сдавали билеты, поэтому почти каждый пятый билет можно было купить повторно.
В пресс-службе компании также добавили, что за год пассажиры поездов выпили около 16,5 тыс. литров чая и 6,5 тыс. литров кофе.
Как сообщил ранее гендиректор Крымской железной дороги Михаил Гончаров, в целом железнодорожники Крыма за год перевезли 9,4 миллиона пассажиров, что является абсолютным рекордом в новой истории КЖД.
По его словам, в прошлом году на крымских поездах проехали 7,7 миллиона пассажиров, рост пассажиропотока составил 23% .
Железные нити: как поезда соединили Крым с Россией 4 года назад
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Новые железнодорожные пути и платформы построят в Крыму
 
Гранд Сервис ЭкспрессПоездКрымНовости КрымаЖелезные дороги КрымаОбщество
 
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