https://crimea.ria.ru/20231223/novye-zheleznodorozhnye-puti-i-platformy-postroyat-v-krymu-1133734789.html
Новые железнодорожные пути и платформы построят в Крыму
Новые железнодорожные пути и платформы построят в Крыму - РИА Новости Крым, 23.12.2023
Новые железнодорожные пути и платформы построят в Крыму
Развязка на Феодосию, новая ветка к аэропорту Симферополь и обход Инкерманского Свято-Климентьевского монастыря - три основных проекта, запланированных к... РИА Новости Крым, 23.12.2023
2023-12-23T07:02
2023-12-23T07:02
2023-12-23T07:02
крым
радио "спутник в крыму"
железные дороги крыма
поезд
крымская железная дорога (кжд)
михаил гончаров
феодосия
инкерман
керчь
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/09/1133425435_0:94:1200:769_1920x0_80_0_0_a399b1fae0daf311cece746b76632ab9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Развязка на Феодосию, новая ветка к аэропорту Симферополь и обход Инкерманского Свято-Климентьевского монастыря - три основных проекта, запланированных к реализации Крымской железной дорогой в ближайшие три года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор предприятия Михаил Гончаров.Развязка на ФеодосиюПо его словам, 40-километровый участок с одним перегоном и тремя станциями - часть развязки на феодосийском направлении. После завершения работ поезда в Феодосию с материка будут ездить без остановки на станции Владиславовка и без разворота, что сократит время.Ветка к аэропорту и обход ИнкерманаЕще один проект - строительстве однопутного электрифицированного участка к международному аэропорту Симферополь. По словам Гончарова, проект уже одобрен экспертами Главгосэкспертизы."Заканчивается проверка Главгосэкспертизой проекта строительства ж/д обхода Инкерманского Свято-Климентьевского монастыря. Здесь цель – сохранение исторической ценности, монастыря, чтобы железная дорога не мешала развитию этой святыни", - обозначил он еще один проект, который находится в планах.Железнодорожники Крыма перевезли за год 9,4 миллионов пассажиров, что является абсолютным рекордом в новой истории Крымской железной дороги, сообщал ранее Гочаров.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на поезде: количество пассажиров выросло за год на 67%Новые автобусы вышли на линию на севере КрымаПоезд Москва-Евпатория станет ходить чаще и по новому маршруту
крым
феодосия
инкерман
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/09/1133425435_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_9e6e9315f964aa40ba0fd13961cdc2dd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, железные дороги крыма, поезд, крымская железная дорога (кжд), михаил гончаров, феодосия, инкерман, керчь, новости крыма
Новые железнодорожные пути и платформы построят в Крыму
В Крыму построят новые пути и платформы - директор КЖД Гончаров
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым.
Развязка на Феодосию, новая ветка к аэропорту Симферополь и обход Инкерманского Свято-Климентьевского монастыря - три основных проекта, запланированных к реализации Крымской железной дорогой в ближайшие три года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил директор предприятия Михаил Гончаров.
Развязка на Феодосию
"Закончено проектирование, определен подрядчик и начаты работы на участке Владиславовка – Семь Колодезей – Ленинский район, там будет строительство второго пути для увеличения пропускной способности железных дорог", - рассказал Гончаров.
По его словам, 40-километровый участок с одним перегоном и тремя станциями - часть развязки на феодосийском направлении. После завершения работ поезда в Феодосию с материка будут ездить без остановки на станции Владиславовка и без разворота, что сократит время.
Ветка к аэропорту и обход Инкермана
Еще один проект - строительстве однопутного электрифицированного участка к международному аэропорту Симферополь. По словам Гончарова, проект уже одобрен экспертами Главгосэкспертизы.
"Проект находится в программе развития, реализация, я думаю, будет. Он нам позволит обеспечить прямую доступность практически со всеми значимыми точками Крыма", - сказал глава компании.
"Заканчивается проверка Главгосэкспертизой проекта строительства ж/д обхода Инкерманского Свято-Климентьевского монастыря. Здесь цель – сохранение исторической ценности, монастыря, чтобы железная дорога не мешала развитию этой святыни", - обозначил он еще один проект, который находится в планах.
Железнодорожники Крыма перевезли за год 9,4 миллионов пассажиров
, что является абсолютным рекордом в новой истории Крымской железной дороги, сообщал ранее Гочаров.
Читайте также на РИА Новости Крым: