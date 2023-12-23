https://crimea.ria.ru/20231223/novye-zheleznodorozhnye-puti-i-platformy-postroyat-v-krymu-1133734789.html

Новые железнодорожные пути и платформы построят в Крыму

Новые железнодорожные пути и платформы построят в Крыму - РИА Новости Крым, 23.12.2023

Новые железнодорожные пути и платформы построят в Крыму

Развязка на Феодосию, новая ветка к аэропорту Симферополь и обход Инкерманского Свято-Климентьевского монастыря - три основных проекта, запланированных к... РИА Новости Крым, 23.12.2023

2023-12-23T07:02

2023-12-23T07:02

2023-12-23T07:02

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крымская железная дорога (кжд)

михаил гончаров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Развязка на Феодосию, новая ветка к аэропорту Симферополь и обход Инкерманского Свято-Климентьевского монастыря - три основных проекта, запланированных к реализации Крымской железной дорогой в ближайшие три года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор предприятия Михаил Гончаров.Развязка на ФеодосиюПо его словам, 40-километровый участок с одним перегоном и тремя станциями - часть развязки на феодосийском направлении. После завершения работ поезда в Феодосию с материка будут ездить без остановки на станции Владиславовка и без разворота, что сократит время.Ветка к аэропорту и обход ИнкерманаЕще один проект - строительстве однопутного электрифицированного участка к международному аэропорту Симферополь. По словам Гончарова, проект уже одобрен экспертами Главгосэкспертизы."Заканчивается проверка Главгосэкспертизой проекта строительства ж/д обхода Инкерманского Свято-Климентьевского монастыря. Здесь цель – сохранение исторической ценности, монастыря, чтобы железная дорога не мешала развитию этой святыни", - обозначил он еще один проект, который находится в планах.Железнодорожники Крыма перевезли за год 9,4 миллионов пассажиров, что является абсолютным рекордом в новой истории Крымской железной дороги, сообщал ранее Гочаров.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на поезде: количество пассажиров выросло за год на 67%Новые автобусы вышли на линию на севере КрымаПоезд Москва-Евпатория станет ходить чаще и по новому маршруту

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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