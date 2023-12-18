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Поезд Москва-Евпатория станет ходить чаще и по новому маршруту

Поезд Москва-Евпатория станет ходить чаще и по новому маршруту - РИА Новости Крым, 18.12.2023

Поезд Москва-Евпатория станет ходить чаще и по новому маршруту

Поезд Москва — Евпатория в 2024 году будет курсировать ежедневно и по новому маршруту, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T18:12

2023-12-18T18:12

2023-12-18T18:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Поезд Москва — Евпатория в 2024 году будет курсировать ежедневно и по новому маршруту, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс"В первый рейс по новому маршруту поезд отправится 1 марта из Евпатории, 3 марта – из Москвы.Отправление из столицы - в 20 часов, прибытие в Евпаторию - через день в 11.20. Из Евпатории поезд будет уходить в 21. 45 и прибывать в Москву в 09.40. В пути он сделает почти 30 остановок, в том числе в крупных городах - Воронеже и Ростов-на-Дону. В Крыму остановки предусмотрены на станциях Керчь, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой, Саки. В состав включены одноэтажные плацкартные и купейные вагоны. Продажи билетов начинаются за 90 суток.Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" планирует закупить 300 новых пассажирских вагонов для поездов в Крым в ближайшие три года, сообщал ранее гендиректор компании Александр Ганов на Железнодорожном форуме в Москве.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут отмечать Новый год 14 тысяч пассажиров "Таврии"Поезда в Крым меняют расписание В Крым на Новый год добавлены поезда из Москвы

евпатория

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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