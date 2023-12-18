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Поезд Москва-Евпатория станет ходить чаще и по новому маршруту - РИА Новости Крым, 18.12.2023
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Поезд Москва-Евпатория станет ходить чаще и по новому маршруту
Поезд Москва-Евпатория станет ходить чаще и по новому маршруту - РИА Новости Крым, 18.12.2023
Поезд Москва-Евпатория станет ходить чаще и по новому маршруту
Поезд Москва — Евпатория в 2024 году будет курсировать ежедневно и по новому маршруту, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T18:12
2023-12-18T18:12
гранд сервис экспресс
поезд
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евпатория
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железные дороги крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Поезд Москва — Евпатория в 2024 году будет курсировать ежедневно и по новому маршруту, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс"В первый рейс по новому маршруту поезд отправится 1 марта из Евпатории, 3 марта – из Москвы.Отправление из столицы - в 20 часов, прибытие в Евпаторию - через день в 11.20. Из Евпатории поезд будет уходить в 21. 45 и прибывать в Москву в 09.40. В пути он сделает почти 30 остановок, в том числе в крупных городах - Воронеже и Ростов-на-Дону. В Крыму остановки предусмотрены на станциях Керчь, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой, Саки. В состав включены одноэтажные плацкартные и купейные вагоны. Продажи билетов начинаются за 90 суток.Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" планирует закупить 300 новых пассажирских вагонов для поездов в Крым в ближайшие три года, сообщал ранее гендиректор компании Александр Ганов на Железнодорожном форуме в Москве.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут отмечать Новый год 14 тысяч пассажиров "Таврии"Поезда в Крым меняют расписание В Крым на Новый год добавлены поезда из Москвы
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РИА Новости Крым
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гранд сервис экспресс, поезд, билеты, евпатория, москва, транспорт, железные дороги крыма, новости
Поезд Москва-Евпатория станет ходить чаще и по новому маршруту

Поезд Москва - Евпатория будет двигаться по новому маршруту — перевозчик

18:12 18.12.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорода России. Евпатория
Города России. Евпатория - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Поезд Москва — Евпатория в 2024 году будет курсировать ежедневно и по новому маршруту, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс"
"Благодаря нововведениям мы увеличим периодичность курсирования поезда: он будет ходить ежедневно. Главное изменение – теперь поезд №173/174 будет отправляться с Павелецкого вокзала Москвы и прибывать на него же (ранее поезд уходил с Казанского вокзала)", - сказано в сообщении компании.
В первый рейс по новому маршруту поезд отправится 1 марта из Евпатории, 3 марта – из Москвы.
Отправление из столицы - в 20 часов, прибытие в Евпаторию - через день в 11.20. Из Евпатории поезд будет уходить в 21. 45 и прибывать в Москву в 09.40. В пути он сделает почти 30 остановок, в том числе в крупных городах - Воронеже и Ростов-на-Дону. В Крыму остановки предусмотрены на станциях Керчь, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой, Саки. В состав включены одноэтажные плацкартные и купейные вагоны. Продажи билетов начинаются за 90 суток.
"Пассажиры из Петербурга, Твери и Рязани смогут добираться до Евпатории без пересадки на поезде №179/180 сообщением Петербург – Евпатория. В его состав будут включены вагоны беспересадочного сообщения Псков – Великий Новгород – Евпатория. Поезд начнет курсировать в конце апреля и будет ходить ежедневно", - добавили в компании.
Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" планирует закупить 300 новых пассажирских вагонов для поездов в Крым в ближайшие три года, сообщал ранее гендиректор компании Александр Ганов на Железнодорожном форуме в Москве.
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Гранд Сервис ЭкспрессПоездБилетыЕвпаторияМоскваТранспортЖелезные дороги КрымаНовости
 
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