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Для поездов в Крым закупят 300 новых вагонов в ближайшие несколько лет - РИА Новости Крым, 15.12.2023
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Для поездов в Крым закупят 300 новых вагонов в ближайшие несколько лет
Для поездов в Крым закупят 300 новых вагонов в ближайшие несколько лет - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Для поездов в Крым закупят 300 новых вагонов в ближайшие несколько лет
Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" планирует закупить 300 новых пассажирских вагонов для поездов в Крым в ближайшие три года. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T18:24
2023-12-15T18:24
гранд сервис экспресс
поезд "таврия"
железные дороги крыма
железная дорога
крым
новости крыма
александр ганов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" планирует закупить 300 новых пассажирских вагонов для поездов в Крым в ближайшие три года. Об этом сообщил гендиректор компании Александр Ганов на Железнодорожном форуме в Москве в ходе общения с президентом РФ Владимиром Путиным.Он добавил, что по итогам года компания выйдет на показатель 5 миллионов перевезенных пассажиров, что на 900 тысяч человек больше, чем в 2022 году."Гранд Сервис Экспресс" ранее сообщал о запуске дополнительных рейсов в Симферополь из Москвы и Санкт-Петербурга в период новогодних и рождественских праздников.В настоящее время поезда "Таврия" связывают Крым с 43 регионами России.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут отмечать Новый год 14 тысяч пассажиров "Таврии"Поезда в Крым меняют расписаниеВагоны-столовые вернут в крымские поезда
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гранд сервис экспресс, поезд "таврия", железные дороги крыма, железная дорога, крым, новости крыма, александр ганов
Для поездов в Крым закупят 300 новых вагонов в ближайшие несколько лет

Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" намерен закупить 300 новых вагонов для поездов в Крым

18:24 15.12.2023
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Вагон
Вагон
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" планирует закупить 300 новых пассажирских вагонов для поездов в Крым в ближайшие три года. Об этом сообщил гендиректор компании Александр Ганов на Железнодорожном форуме в Москве в ходе общения с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В текущем году при поддержке правительства РФ, Минтраспорта, властей Крыма за счет долгосрочного кредита мы смогли приобрести 130 новых пассажирских вагонов, но не собираемся на этом останавливаться, потому что турпоток растет. В горизонте ближайших трех лет мы планируем приобрести еще порядка 300 новых пассажирских вагонов", - сказал Ганов.
Он добавил, что по итогам года компания выйдет на показатель 5 миллионов перевезенных пассажиров, что на 900 тысяч человек больше, чем в 2022 году.
"Гранд Сервис Экспресс" ранее сообщал о запуске дополнительных рейсов в Симферополь из Москвы и Санкт-Петербурга в период новогодних и рождественских праздников.
В настоящее время поезда "Таврия" связывают Крым с 43 регионами России.
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Гранд Сервис ЭкспрессПоезд "Таврия"Железные дороги КрымаЖелезная дорогаКрымНовости КрымаАлександр Ганов
 
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