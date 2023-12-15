https://crimea.ria.ru/20231215/dlya-poezdov-v-krym-zakupyat-300-novykh-vagonov-v-blizhayshie-neskolko-let-1133582317.html

Для поездов в Крым закупят 300 новых вагонов в ближайшие несколько лет

Для поездов в Крым закупят 300 новых вагонов в ближайшие несколько лет - РИА Новости Крым, 15.12.2023

Для поездов в Крым закупят 300 новых вагонов в ближайшие несколько лет

Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" планирует закупить 300 новых пассажирских вагонов для поездов в Крым в ближайшие три года. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T18:24

2023-12-15T18:24

2023-12-15T18:24

гранд сервис экспресс

поезд "таврия"

железные дороги крыма

железная дорога

крым

новости крыма

александр ганов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" планирует закупить 300 новых пассажирских вагонов для поездов в Крым в ближайшие три года. Об этом сообщил гендиректор компании Александр Ганов на Железнодорожном форуме в Москве в ходе общения с президентом РФ Владимиром Путиным.Он добавил, что по итогам года компания выйдет на показатель 5 миллионов перевезенных пассажиров, что на 900 тысяч человек больше, чем в 2022 году."Гранд Сервис Экспресс" ранее сообщал о запуске дополнительных рейсов в Симферополь из Москвы и Санкт-Петербурга в период новогодних и рождественских праздников.В настоящее время поезда "Таврия" связывают Крым с 43 регионами России.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут отмечать Новый год 14 тысяч пассажиров "Таврии"Поезда в Крым меняют расписаниеВагоны-столовые вернут в крымские поезда

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, поезд "таврия", железные дороги крыма, железная дорога, крым, новости крыма, александр ганов