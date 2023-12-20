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Новые автобусы вышли на линию на севере Крыма

Новые автобусы вышли на линию на севере Крыма - РИА Новости Крым, 20.12.2023

Новые автобусы вышли на линию на севере Крыма

Госпредприятие "Крымтроллейбус" приступило к обслуживанию трех автобусных маршрутов в Армянске. Об этом сообщает пресс-служба минтранса Крыма. РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T11:58

2023-12-20T11:58

2023-12-20T11:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Госпредприятие "Крымтроллейбус" приступило к обслуживанию трех автобусных маршрутов в Армянске. Об этом сообщает пресс-служба минтранса Крыма.В ведомстве уточнили, что автобусы, которые вышли на линию, новые, комфортабельные и безопасные, отечественного производства. В салоне есть кондиционер, терминалы безналичной оплаты проезда, ведется видеонаблюдение.Также новый маршрут от массива Молодежное-5 до железнодорожного вокзала запустят в Симферопольском районе.Ранее в крымской столице объявили охоту на "зайцев" в общественном транспорте. Штраф за безбилетный проезд составляет от 100 до 500 рублей, в междугороднем транспорте – от 300 до 700 рублей. За повторный безбилетный проезд с нарушителей взыщут от тысячи до 1,5 тыс. рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черноморском районе Крыма на маршруты вышли новые автобусыКондиционер и камеры: в Крыму запустили новые пригородные автобусыПоезд Москва-Евпатория станет ходить чаще и по новому маршруту

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, общественный транспорт, армянск, минтранс крыма, крым, новости крыма, логистика