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Новые автобусы вышли на линию на севере Крыма - РИА Новости Крым, 20.12.2023
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Новые автобусы вышли на линию на севере Крыма
Новые автобусы вышли на линию на севере Крыма - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Новые автобусы вышли на линию на севере Крыма
Госпредприятие "Крымтроллейбус" приступило к обслуживанию трех автобусных маршрутов в Армянске. Об этом сообщает пресс-служба минтранса Крыма. РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T11:58
2023-12-20T11:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Госпредприятие "Крымтроллейбус" приступило к обслуживанию трех автобусных маршрутов в Армянске. Об этом сообщает пресс-служба минтранса Крыма.В ведомстве уточнили, что автобусы, которые вышли на линию, новые, комфортабельные и безопасные, отечественного производства. В салоне есть кондиционер, терминалы безналичной оплаты проезда, ведется видеонаблюдение.Также новый маршрут от массива Молодежное-5 до железнодорожного вокзала запустят в Симферопольском районе.Ранее в крымской столице объявили охоту на "зайцев" в общественном транспорте. Штраф за безбилетный проезд составляет от 100 до 500 рублей, в междугороднем транспорте – от 300 до 700 рублей. За повторный безбилетный проезд с нарушителей взыщут от тысячи до 1,5 тыс. рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черноморском районе Крыма на маршруты вышли новые автобусыКондиционер и камеры: в Крыму запустили новые пригородные автобусыПоезд Москва-Евпатория станет ходить чаще и по новому маршруту
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РИА Новости Крым
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транспорт, общественный транспорт, армянск, минтранс крыма, крым, новости крыма, логистика
Новые автобусы вышли на линию на севере Крыма

На маршруты в Армянске вышли новые комфортабельные автобусы - минтранс Крыма

11:58 20.12.2023
 
© Минтранс КрымаВ Армянске открыли три новых автобусных маршрута
В Армянске открыли три новых автобусных маршрута
© Минтранс Крыма
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Госпредприятие "Крымтроллейбус" приступило к обслуживанию трех автобусных маршрутов в Армянске. Об этом сообщает пресс-служба минтранса Крыма.
"С 20 декабря движение по маршрутам № 1 "Армянск - Перекоп", №2 "Армянск - с. Суворово" и №7 "с. Волошино - ЦГБ" осуществляется на постоянной основе. С расписанием движения можно ознакомиться на сайте ГУП РК "Крымтроллейбус", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что автобусы, которые вышли на линию, новые, комфортабельные и безопасные, отечественного производства. В салоне есть кондиционер, терминалы безналичной оплаты проезда, ведется видеонаблюдение.
Также новый маршрут от массива Молодежное-5 до железнодорожного вокзала запустят в Симферопольском районе.
Ранее в крымской столице объявили охоту на "зайцев" в общественном транспорте. Штраф за безбилетный проезд составляет от 100 до 500 рублей, в междугороднем транспорте – от 300 до 700 рублей. За повторный безбилетный проезд с нарушителей взыщут от тысячи до 1,5 тыс. рублей.
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