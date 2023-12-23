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Поезда "Таврия" – четыре года после отправления первого рейса

Поезда "Таврия" – четыре года после отправления первого рейса - РИА Новости Крым, 23.12.2023

Поезда "Таврия" – четыре года после отправления первого рейса

Ровно четыре года назад, 23 декабря 2019 года, в Севастополь с Московского вокзала в Санкт-Петербурге отправился поезд "Таврия" – первый после завершения... РИА Новости Крым, 23.12.2023

2023-12-23T12:18

2023-12-23T12:18

2023-12-23T12:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Ровно четыре года назад, 23 декабря 2019 года, в Севастополь с Московского вокзала в Санкт-Петербурге отправился поезд "Таврия" – первый после завершения строительства железнодорожной части Крымского моста. Тогда в отправлении состава в режиме телемоста принимал участие Президент России Владимир Путин. О том, как это было, как поезда "Таврия" курсируют сегодня и что предлагают пассажирам в пути – в материале РИА Новости Крым.Первый рейсПоезд "Таврия" – общее название пассажирских составов транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс", которые следуют из материковой части России в Крым.В первый рейс из Санкт-Петербурга в Крым отправились 383 пассажира, всего на борту поезда тогда проследовало около 800 пассажиров. Только за первый год курсирования все "Таврии" выполнили более 2,2 тыс рейсов, проехали более 5,3 млн километров, перевезли более 1,1 млн путешественников.Маршруты и станцииВ 2023 году поезда "Таврия" следуют более, чем по десяти маршрутам, которые связывают железнодорожным сообщением Крым со многими регионами России. Таким образом, поездами "Таврия" можно добраться до полуострова из многих городов центральной части России, Северо-Запада, Юга, Урала и Сибири.В соответствии с опросом, который компания проводила в ноябре, самой популярной станцией на пути следования "Таврий" оказался Симферополь, на втором месте Севастополь, на третьем – Владиславовка.В Крым с комфортомСамый популярный класс обслуживания – плацкарт. При этом в составы "Таврии" включены современные вагоны с системой вентиляции и кондиционирования, розетками для подзарядки гаджетов, usb-разъемами, индивидуальным освещением, а туалетные комнаты экологичные и доступны даже во время стоянок.В вагоне можно подключиться к информационно-развлекательной системе и смотреть кино, слушать аудиокниги и музыку. Еще можно пройти образовательные курсы от Школьной лиги.Сувениры, музыка, едаС помощью информационно-развлекательной системы можно заказать доставку еды из вагона-ресторана. Или купить все на месте, у проводника – чай, кофе, кондитерские изделия, сувениры, дорожные наборы с зубной щеткой, пастой, тапочками и так далее.Кстати, теперь у "Таврии" есть развивающие игры для детей, игрушки -антистресс – в общем, в пути не будет скучно.Новое расписание10 декабря вступило в действие новое расписание поездов. Главные изменения коснулись поездов "Таврия", которые курсируют в Симферополь и Севастополь из Москвы.Теперь на этом направлении четыре ежедневных состава№17/18 Москва – Симферополь (бывший №159/160),№27/28 Москва – Симферополь (двухэтажный),№67/68 Москва – Симферополь,№91/92 Москва – Севастополь.Все они отправляются с Казанского вокзала Москвы.Поезд №173/174 Москва – Евпатория также остался ежедневным. Он уходит с Павелецкого вокзала Москвы.Частоту курсирования увеличивают и некоторые региональные поезда. В частности, ежедневно в крымскую столицу можно уехать из Адлера, из Перми – два раза в неделю вместо одного. Поезд №7/8 сообщением Петербург – Севастополь продолжит курсировать прежним графиком.Читайте также на РИА Новости Крым:Железные рекорды: крымские поезда перевезли 9,4 млн пассажировНовые железнодорожные пути и платформы построят в КрымуМежду Крымом и Анапой запустили "Ласточки"

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