https://crimea.ria.ru/20240129/puteshestvovat-s-zhivotnymi-v-krym-na-poezde-stanet-prosche-1134543501.html

Путешествовать с животными в Крым на поезде станет проще

Путешествовать с животными в Крым на поезде станет проще - РИА Новости Крым, 29.01.2024

Путешествовать с животными в Крым на поезде станет проще

К началу курортного сезона на поездах в Крым увеличат количество железнодорожных вагонов, в которых можно путешествовать вместе с домашними питомцами. Об этом... РИА Новости Крым, 29.01.2024

2024-01-29T19:29

2024-01-29T19:29

2024-01-29T19:29

животные

поезд

гранд сервис экспресс

железные дороги крыма

железная дорога

туризм в крыму

туризм

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/1e/1118675947_0:0:3337:1878_1920x0_80_0_0_5d9434bc5dc63a430422dbeeb65f5ead.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. К началу курортного сезона на поездах в Крым увеличат количество железнодорожных вагонов, в которых можно путешествовать вместе с домашними питомцами. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Плацкартные вагоны класса обслуживания 3Б будут добавлены в 16 поездов дальнего следования: Кроме того, меняются правила провоза животных в купейных вагонах класса 2Ф. Теперь здесь можно путешествовать вместе с животным, у которого имеются соответствующие перевозочные документы, и при этом не выкупать полностью купе.Ранее сообщалось, что за период зимних праздников поездами в Крым прибыли более 90 тысяч пассажиров, что значительно больше, чем в прошлом году. За весь прошлый год поезда перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" перевезли в Крым и в обратном направлении 5,2 млн человек, в том числе более 800 тысяч детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские поезда перевезли более 5 млн пассажиров за годНовые железнодорожные пути и платформы построят в Крыму

https://crimea.ria.ru/20240123/zhivotnye--passazhiry-gotovyatsya-novye-pravila-perevozok-v-poezdakh-1134410810.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

животные, поезд, гранд сервис экспресс, железные дороги крыма, железная дорога, туризм в крыму, туризм, общество