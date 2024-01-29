Путешествовать с животными в Крым на поезде станет проще
На поездах в Крым добавят вагоны для путешествия с животными
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВылет иностранных граждан из Москвы в Нью-Йорк и Нур-Султан
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. К началу курортного сезона на поездах в Крым увеличат количество железнодорожных вагонов, в которых можно путешествовать вместе с домашними питомцами. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"По многочисленным просьбам пассажиров количество вагонов с разрешенным провозом животных будет увеличено. В большинстве поездов, отправляющихся с 29 апреля 2024 года, где есть плацкартные вагоны, появится по одному вагону класса 3Б, где разрешен провоз мелких домашних животных", - говорится в сообщении.
Плацкартные вагоны класса обслуживания 3Б будут добавлены в 16 поездов дальнего следования:
- —№007/008 Санкт-Петербург – Севастополь;
- —№017/018 Москва – Симферополь;
- —№067/068 Москва – Симферополь;
- —№075/076 Омск – Симферополь;
- —№091/092 Москва – Севастополь;
- —№141/142 Пермь – Симферополь;
- —№163/164 Москва – Феодосия;
- —№173/174 Москва – Евпатория;
- —№175/176 Москва – Симферополь;
- —№179/180 Санкт-Петербург – Евпатория;
- —№183/184 Мурманск – Севастополь;
- —№193/194 Челябинск – Севастополь;
- —№315/316 Адлер – Симферополь;
- —№425/426 Кисловодск – Симферополь;
- —№473/474 Смоленск – Симферополь;
- —№585/586 Волгоград – Симферополь.
Кроме того, меняются правила провоза животных в купейных вагонах класса 2Ф. Теперь здесь можно путешествовать вместе с животным, у которого имеются соответствующие перевозочные документы, и при этом не выкупать полностью купе.
Ранее сообщалось, что за период зимних праздников поездами в Крым прибыли более 90 тысяч пассажиров, что значительно больше, чем в прошлом году. За весь прошлый год поезда перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" перевезли в Крым и в обратном направлении 5,2 млн человек, в том числе более 800 тысяч детей.
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