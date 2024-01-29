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Путешествовать с животными в Крым на поезде станет проще - РИА Новости Крым, 29.01.2024
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Путешествовать с животными в Крым на поезде станет проще
Путешествовать с животными в Крым на поезде станет проще - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Путешествовать с животными в Крым на поезде станет проще
К началу курортного сезона на поездах в Крым увеличат количество железнодорожных вагонов, в которых можно путешествовать вместе с домашними питомцами. Об этом... РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T19:29
2024-01-29T19:29
животные
поезд
гранд сервис экспресс
железные дороги крыма
железная дорога
туризм в крыму
туризм
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. К началу курортного сезона на поездах в Крым увеличат количество железнодорожных вагонов, в которых можно путешествовать вместе с домашними питомцами. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Плацкартные вагоны класса обслуживания 3Б будут добавлены в 16 поездов дальнего следования: Кроме того, меняются правила провоза животных в купейных вагонах класса 2Ф. Теперь здесь можно путешествовать вместе с животным, у которого имеются соответствующие перевозочные документы, и при этом не выкупать полностью купе.Ранее сообщалось, что за период зимних праздников поездами в Крым прибыли более 90 тысяч пассажиров, что значительно больше, чем в прошлом году. За весь прошлый год поезда перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" перевезли в Крым и в обратном направлении 5,2 млн человек, в том числе более 800 тысяч детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские поезда перевезли более 5 млн пассажиров за годНовые железнодорожные пути и платформы построят в Крыму
https://crimea.ria.ru/20240123/zhivotnye--passazhiry-gotovyatsya-novye-pravila-perevozok-v-poezdakh-1134410810.html
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животные, поезд, гранд сервис экспресс, железные дороги крыма, железная дорога, туризм в крыму, туризм, общество
Путешествовать с животными в Крым на поезде станет проще

На поездах в Крым добавят вагоны для путешествия с животными

19:29 29.01.2024
 
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© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. К началу курортного сезона на поездах в Крым увеличат количество железнодорожных вагонов, в которых можно путешествовать вместе с домашними питомцами. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"По многочисленным просьбам пассажиров количество вагонов с разрешенным провозом животных будет увеличено. В большинстве поездов, отправляющихся с 29 апреля 2024 года, где есть плацкартные вагоны, появится по одному вагону класса 3Б, где разрешен провоз мелких домашних животных", - говорится в сообщении.
Плацкартные вагоны класса обслуживания 3Б будут добавлены в 16 поездов дальнего следования:
  • №007/008 Санкт-Петербург – Севастополь;
  • №017/018 Москва – Симферополь;
  • №067/068 Москва – Симферополь;
  • №075/076 Омск – Симферополь;
  • №091/092 Москва – Севастополь;
  • №141/142 Пермь – Симферополь;
  • №163/164 Москва – Феодосия;
  • №173/174 Москва – Евпатория;
  • №175/176 Москва – Симферополь;
  • №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория;
  • №183/184 Мурманск – Севастополь;
  • №193/194 Челябинск – Севастополь;
  • №315/316 Адлер – Симферополь;
  • №425/426 Кисловодск – Симферополь;
  • №473/474 Смоленск – Симферополь;
  • №585/586 Волгоград – Симферополь.
Кроме того, меняются правила провоза животных в купейных вагонах класса 2Ф. Теперь здесь можно путешествовать вместе с животным, у которого имеются соответствующие перевозочные документы, и при этом не выкупать полностью купе.
Перевозка животных в поездахПеревозка животных в поездах
Ранее сообщалось, что за период зимних праздников поездами в Крым прибыли более 90 тысяч пассажиров, что значительно больше, чем в прошлом году. За весь прошлый год поезда перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" перевезли в Крым и в обратном направлении 5,2 млн человек, в том числе более 800 тысяч детей.
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ЖивотныеПоездГранд Сервис ЭкспрессЖелезные дороги КрымаЖелезная дорогаТуризм в КрымуТуризмОбщество
 
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