https://crimea.ria.ru/20240111/skolko-passazhirov-privezli-v-krym-poezda-v-novogodnie-prazdniki-1134128353.html

Сколько пассажиров привезли в Крым поезда в новогодние праздники

Сколько пассажиров привезли в Крым поезда в новогодние праздники - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Сколько пассажиров привезли в Крым поезда в новогодние праздники

За период зимних праздников поездами в Крым прибыли более 90 тысяч пассажиров, что значительно больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T22:48

2024-01-11T22:48

2024-01-11T22:48

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крымская железная дорога (кжд)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. За период зимних праздников поездами в Крым прибыли более 90 тысяч пассажиров, что значительно больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В обратном направлении "Таврии" перевезли столько же пассажиров, и это на 18% превысило прошлогодний показатель. По статистике перевозчика, из общего числа пассажиров более трети не достигли совершеннолетия – всего в Крым на каникулы поезда привезли 35 750 детей, в том числе 1090 человек в составе организованных детских групп.Поездом из Петербурга в Москву за этот период перевезены 3119 пассажиров – на 11 процентов больше, чем в прошлогодние зимние каникулы, из Москвы в Петербург – 3221 пассажир, и это на семь процентов больше.За весь прошлый год поезда перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" перевезли в Крым и в обратном направлении 5,2 млн человек, в том числе более 800 тысяч детей, сообщала ранее пресс-служба перевозчика. Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда "Таврия" – четыре года после отправления первого рейсаПоезд Москва-Евпатория станет ходить чаще и по новому маршрутуДля поездов в Крым закупят 300 новых вагонов в ближайшие несколько лет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, новости крыма, крым, новый год 2024, новогодние каникулы в крыму, поезд, железная дорога, крымская железная дорога (кжд)