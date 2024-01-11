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Сколько пассажиров привезли в Крым поезда в новогодние праздники - РИА Новости Крым, 11.01.2024
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Сколько пассажиров привезли в Крым поезда в новогодние праздники
Сколько пассажиров привезли в Крым поезда в новогодние праздники - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Сколько пассажиров привезли в Крым поезда в новогодние праздники
За период зимних праздников поездами в Крым прибыли более 90 тысяч пассажиров, что значительно больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T22:48
2024-01-11T22:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. За период зимних праздников поездами в Крым прибыли более 90 тысяч пассажиров, что значительно больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В обратном направлении "Таврии" перевезли столько же пассажиров, и это на 18% превысило прошлогодний показатель. По статистике перевозчика, из общего числа пассажиров более трети не достигли совершеннолетия – всего в Крым на каникулы поезда привезли 35 750 детей, в том числе 1090 человек в составе организованных детских групп.Поездом из Петербурга в Москву за этот период перевезены 3119 пассажиров – на 11 процентов больше, чем в прошлогодние зимние каникулы, из Москвы в Петербург – 3221 пассажир, и это на семь процентов больше.За весь прошлый год поезда перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" перевезли в Крым и в обратном направлении 5,2 млн человек, в том числе более 800 тысяч детей, сообщала ранее пресс-служба перевозчика. Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда "Таврия" – четыре года после отправления первого рейсаПоезд Москва-Евпатория станет ходить чаще и по новому маршрутуДля поездов в Крым закупят 300 новых вагонов в ближайшие несколько лет
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РИА Новости Крым
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96
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гранд сервис экспресс, новости крыма, крым, новый год 2024, новогодние каникулы в крыму, поезд, железная дорога, крымская железная дорога (кжд)
Сколько пассажиров привезли в Крым поезда в новогодние праздники

90 тысяч пассажиров прибыли поездами в Крым на зимних каникулах – перевозчик

22:48 11.01.2024
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. За период зимних праздников поездами в Крым прибыли более 90 тысяч пассажиров, что значительно больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

"За новогодние праздники – с 29 декабря по 8 января – "Гранд Сервис Экспресс" перевез поездами "Таврия" в направлении Крыма 90,6 тысяч пассажиров. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – сказано в сообщении пресс-службы.

В обратном направлении "Таврии" перевезли столько же пассажиров, и это на 18% превысило прошлогодний показатель. По статистике перевозчика, из общего числа пассажиров более трети не достигли совершеннолетия – всего в Крым на каникулы поезда привезли 35 750 детей, в том числе 1090 человек в составе организованных детских групп.

"Больше всего пассажиров проехали в поездах "Таврия" 7 января – почти 20 тысяч человек. В Симферополь больше всего пассажиров прибыли 30 декабря – 5 379 человек", – добавили в компании.

Поездом из Петербурга в Москву за этот период перевезены 3119 пассажиров – на 11 процентов больше, чем в прошлогодние зимние каникулы, из Москвы в Петербург – 3221 пассажир, и это на семь процентов больше.
За весь прошлый год поезда перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" перевезли в Крым и в обратном направлении 5,2 млн человек, в том числе более 800 тысяч детей, сообщала ранее пресс-служба перевозчика.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Гранд Сервис ЭкспрессНовости КрымаКрымНовый год 2024Новогодние каникулы в КрымуПоездЖелезная дорогаКрымская железная дорога (КЖД)
 
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23:41Главное за день: 11 января
23:11Главные новости Крыма: 11 января
22:48Сколько пассажиров привезли в Крым поезда в новогодние праздники
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