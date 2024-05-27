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Из Симферополя снова запустят поезд в Смоленск с вагонами до Белгорода - РИА Новости Крым, 27.05.2024
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Из Симферополя снова запустят поезд в Смоленск с вагонами до Белгорода
Из Симферополя снова запустят поезд в Смоленск с вагонами до Белгорода - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Из Симферополя снова запустят поезд в Смоленск с вагонами до Белгорода
Возобновляется движение пассажирского поезда "Таврия" №473/474 сообщением Симферополь – Смоленск с вагонами беспересадочного сообщения Симферополь – Белгород... РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T14:01
2024-05-27T14:01
гранд сервис экспресс
поезд
крым
логистика
железная дорога
новости
симферополь
смоленск
белгород
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Возобновляется движение пассажирского поезда "Таврия" №473/474 сообщением Симферополь – Смоленск с вагонами беспересадочного сообщения Симферополь – Белгород. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ)."В первый рейс из Симферополя поезд отправится сегодня, 27 мая, в 13.30. Прибытие в Смоленск – через день в 13.10. Первый рейс из Смоленска – 29 мая в 19.21, прибытие в Симферополь – через день в 17:00", - говорится в сообщении.По информации ГСЭ, курсировать поезд будет через день. Он проследует через Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. В Крыму состав сделает остановки в Керчи, Багерове, Семи Колодезях, Владиславовке, Джанкое.В составе поезда будут купейные вагоны классов обслуживания 2К и 2Э, а также плацкартные вагоны классов 3Б и 3Э."Вагоны беспересадочного сообщения Симферополь – Белгород будут прибывать в Белгород в 05.10, отправляться из Белгорода в 00.25", - уточняет перевозчик.Из столицы Крыма первый отправится 27 мая, из Белгорода – 30 мая. Отцепка вагонов от основного состава будет производиться в Курске. В состав беспересадочной группы включены купейные вагоны класса 2К плацкартные вагоны класса 3Э."В одном из купейных вагонов поезда оборудован буфет. В меню – завтраки, первые и вторые блюда, десерты и напитки. Еду можно будет приобрести в буфете и забрать к месту проезда", - поясняют в ГСЭ.Ранее перевозчик сообщал, что летний поезд "Таврия" №163/164 Москва – Феодосия в этом году будет ходить по новому маршруту.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму изменится расписание пригородных поездовВ Крым запускают еще один летний поездВ Крым запускают поезд из Мурманска
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гранд сервис экспресс, поезд, крым, логистика, железная дорога, новости, симферополь, смоленск, белгород
Из Симферополя снова запустят поезд в Смоленск с вагонами до Белгорода

Курсирование поезда Симферополь – Смоленск возобновляется с 27 мая

14:01 27.05.2024
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Пассажирский поезд "Таврия"
Пассажирский поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Возобновляется движение пассажирского поезда "Таврия" №473/474 сообщением Симферополь – Смоленск с вагонами беспересадочного сообщения Симферополь – Белгород. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
"В первый рейс из Симферополя поезд отправится сегодня, 27 мая, в 13.30. Прибытие в Смоленск – через день в 13.10. Первый рейс из Смоленска – 29 мая в 19.21, прибытие в Симферополь – через день в 17:00", - говорится в сообщении.
По информации ГСЭ, курсировать поезд будет через день. Он проследует через Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. В Крыму состав сделает остановки в Керчи, Багерове, Семи Колодезях, Владиславовке, Джанкое.
В составе поезда будут купейные вагоны классов обслуживания 2К и 2Э, а также плацкартные вагоны классов 3Б и 3Э.
"Вагоны беспересадочного сообщения Симферополь – Белгород будут прибывать в Белгород в 05.10, отправляться из Белгорода в 00.25", - уточняет перевозчик.
Из столицы Крыма первый отправится 27 мая, из Белгорода – 30 мая. Отцепка вагонов от основного состава будет производиться в Курске. В состав беспересадочной группы включены купейные вагоны класса 2К плацкартные вагоны класса 3Э.
"В одном из купейных вагонов поезда оборудован буфет. В меню – завтраки, первые и вторые блюда, десерты и напитки. Еду можно будет приобрести в буфете и забрать к месту проезда", - поясняют в ГСЭ.
Ранее перевозчик сообщал, что летний поезд "Таврия" №163/164 Москва – Феодосия в этом году будет ходить по новому маршруту.
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Гранд Сервис ЭкспрессПоездКрымЛогистикаЖелезная дорогаНовостиСимферопольСмоленскБелгород
 
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