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Как перевезти машину и мотоцикл в Крым на поезде - РИА Новости Крым, 20.06.2024
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Как перевезти машину и мотоцикл в Крым на поезде
Как перевезти машину и мотоцикл в Крым на поезде - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Как перевезти машину и мотоцикл в Крым на поезде
Как приехать в Крым на поезде и привезти с собой машину или мотоцикл, РИА Новости Крым рассказали в компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T08:36
2024-06-20T08:36
крым
поезд
гранд сервис экспресс
железная дорога
автомобиль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Как приехать в Крым на поезде и привезти с собой машину или мотоцикл, РИА Новости Крым рассказали в компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).По информации железнодорожного перевозчика, вагон-автомобилевоз включен в состав поезда №91/92, который курсирует по маршруту Москва – Севастополь. Рассчитан он на перевозку легковых автомобилей и мотоциклов."Вместимость спецвагона 4 автомобиля или 10 мотоциклов. Возможна перевозка автомобилей и мотоциклов одновременно. Проводники вагона-автомобилевоза погрузят автомобиль и выдадут пассажиру в день прибытия поезда. Дорога занимает 35 часов", – уточнили в компании-перевозчике.И обратили внимание, что прием транспортных средств осуществляется в день отправления. В Москве с 15:00 до 16:00 часов, в Симферополе с 15:00 до 18:00 часов. Выдача автомобилей и мотоциклов проходит в день прибытия: Москве с 14:00 до 15:00 часов, в Симферополе с 13:30 до 14:40.Что касается стоимости перевозки, то она рассчитывается в зависимости от веса транспорта. В нее же входит страховка: вагон-автомобилевоз застрахован на 40 миллионов рублей.В ГСЭ отмечают, что на данный момент даты курсирования автомобилевоза утверждены до конца сентября. В курортный сезон эта услуга особенно востребована, возможна очередь. Поэтому заявку на перевозку машины и мотоциклов через сайт перевозчика стоит оформлять заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Продажа билетов на поезда в Крым остановлена - перевозчик назвал причинуНе хватило мест на поезд в Крым: что делатьИз Симферополя снова запустят поезд в Смоленск с вагонами до Белгорода
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, поезд, гранд сервис экспресс, железная дорога, автомобиль, мототранспорт, новости, новости крыма
Как перевезти машину и мотоцикл в Крым на поезде

В Крым на поезде можно перевезти машину и мотоцикл

08:36 20.06.2024
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Как приехать в Крым на поезде и привезти с собой машину или мотоцикл, РИА Новости Крым рассказали в компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
"Перевозка автотранспорта пассажиров компании АО ТК "Гранд Сервис Экспресс" осуществляется из Москвы в Симферополь и обратно. Строго с начальной до конечной точки маршрута: Казанский вокзал Москвы и вокзал Симферополя соответственно", – рассказали в ГСЭ.
По информации железнодорожного перевозчика, вагон-автомобилевоз включен в состав поезда №91/92, который курсирует по маршруту Москва – Севастополь. Рассчитан он на перевозку легковых автомобилей и мотоциклов.
"Вместимость спецвагона 4 автомобиля или 10 мотоциклов. Возможна перевозка автомобилей и мотоциклов одновременно. Проводники вагона-автомобилевоза погрузят автомобиль и выдадут пассажиру в день прибытия поезда. Дорога занимает 35 часов", – уточнили в компании-перевозчике.
И обратили внимание, что прием транспортных средств осуществляется в день отправления. В Москве с 15:00 до 16:00 часов, в Симферополе с 15:00 до 18:00 часов. Выдача автомобилей и мотоциклов проходит в день прибытия: Москве с 14:00 до 15:00 часов, в Симферополе с 13:30 до 14:40.
Что касается стоимости перевозки, то она рассчитывается в зависимости от веса транспорта. В нее же входит страховка: вагон-автомобилевоз застрахован на 40 миллионов рублей.
В ГСЭ отмечают, что на данный момент даты курсирования автомобилевоза утверждены до конца сентября. В курортный сезон эта услуга особенно востребована, возможна очередь. Поэтому заявку на перевозку машины и мотоциклов через сайт перевозчика стоит оформлять заранее.
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КрымПоездГранд Сервис ЭкспрессЖелезная дорогаАвтомобильМототранспортНовостиНовости Крыма
 
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