https://crimea.ria.ru/20240620/kak-perevezti-mashinu-i-mototsikl-v-krym-na-poezde-1138224762.html

Как перевезти машину и мотоцикл в Крым на поезде

Как перевезти машину и мотоцикл в Крым на поезде - РИА Новости Крым, 20.06.2024

Как перевезти машину и мотоцикл в Крым на поезде

Как приехать в Крым на поезде и привезти с собой машину или мотоцикл, РИА Новости Крым рассказали в компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T08:36

2024-06-20T08:36

2024-06-20T08:36

крым

поезд

гранд сервис экспресс

железная дорога

автомобиль

мототранспорт

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/13/1137395091_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_cb1326be4ee0d5fd9811ff458ccdebb1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Как приехать в Крым на поезде и привезти с собой машину или мотоцикл, РИА Новости Крым рассказали в компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).По информации железнодорожного перевозчика, вагон-автомобилевоз включен в состав поезда №91/92, который курсирует по маршруту Москва – Севастополь. Рассчитан он на перевозку легковых автомобилей и мотоциклов."Вместимость спецвагона 4 автомобиля или 10 мотоциклов. Возможна перевозка автомобилей и мотоциклов одновременно. Проводники вагона-автомобилевоза погрузят автомобиль и выдадут пассажиру в день прибытия поезда. Дорога занимает 35 часов", – уточнили в компании-перевозчике.И обратили внимание, что прием транспортных средств осуществляется в день отправления. В Москве с 15:00 до 16:00 часов, в Симферополе с 15:00 до 18:00 часов. Выдача автомобилей и мотоциклов проходит в день прибытия: Москве с 14:00 до 15:00 часов, в Симферополе с 13:30 до 14:40.Что касается стоимости перевозки, то она рассчитывается в зависимости от веса транспорта. В нее же входит страховка: вагон-автомобилевоз застрахован на 40 миллионов рублей.В ГСЭ отмечают, что на данный момент даты курсирования автомобилевоза утверждены до конца сентября. В курортный сезон эта услуга особенно востребована, возможна очередь. Поэтому заявку на перевозку машины и мотоциклов через сайт перевозчика стоит оформлять заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Продажа билетов на поезда в Крым остановлена - перевозчик назвал причинуНе хватило мест на поезд в Крым: что делатьИз Симферополя снова запустят поезд в Смоленск с вагонами до Белгорода

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, поезд, гранд сервис экспресс, железная дорога, автомобиль, мототранспорт, новости, новости крыма