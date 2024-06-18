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Продажа билетов на поезда в Крым остановлена - перевозчик назвал причину - РИА Новости Крым, 18.06.2024
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Продажа билетов на поезда в Крым остановлена - перевозчик назвал причину
Продажа билетов на поезда в Крым остановлена - перевозчик назвал причину - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Продажа билетов на поезда в Крым остановлена - перевозчик назвал причину
На ряд поездов в Крым приостановлена предварительная продажа билетов. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик Гранд Сервис Экспресс (ГСЭ). РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T14:41
2024-06-18T14:41
гранд сервис экспресс
билеты
железная дорога
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СИМФЕРПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. На ряд поездов в Крым приостановлена предварительная продажа билетов. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик Гранд Сервис Экспресс (ГСЭ).По информации перевозчика, продажи откроют, когда будет разработан новый график движения. На данный момент они приостановлены на следующие поезда:- №7 Санкт-Петербург – Севастополь отправлением из Петербурга на весь маршрут с 17.09 по 10.10,- №8 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением из Севастополя на весь маршрут с 15.09 по 8.10,- №28 Москва – Симферополь, отправлением из Москвы 16, 17, 20, 23.09 по станции Рязань-2,- №91 Севастополь – Москва, отправлением из Севастополя 22.09 на участке Россошь (включительно) – Мичуринск Воронежский (включительно),- №179 Санкт-Петербург – Евпатория отправлением из Петербурга 16.09 по станции Малая Вишера,- №179 Санкт-Петербург – Евпатория отправлением из Петербурга с 17.09 по 9.10 по станции Вышний Волочек,- №180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением из Евпатории на весь маршрут с 15.09 по 8.10.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая железная дорога из Ростова в Крым важна для региона - ГолубевНе хватило мест на поезд в Крым: что делатьИз Симферополя снова запустят поезд в Смоленск с вагонами до Белгорода
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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гранд сервис экспресс, билеты, железная дорога, крымская железная дорога (кжд), железные дороги крыма, транспорт, новости крыма
Продажа билетов на поезда в Крым остановлена - перевозчик назвал причину

Продажа билетов на ряд поездов в Крым приостановлена из-за ремонта железной дороги

14:41 18.06.2024
 
© РИА Новости КрымЖелезнодорожный вокзал в Симферополе
Железнодорожный вокзал в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. На ряд поездов в Крым приостановлена предварительная продажа билетов. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик Гранд Сервис Экспресс (ГСЭ).
"В связи с корректировкой расписания временно ограничена глубина продажи билетов на некоторые поезда на осень. Корректировка расписания нужна для проведения ремонта на железной дороге", - объясняют в ГСЭ.
По информации перевозчика, продажи откроют, когда будет разработан новый график движения. На данный момент они приостановлены на следующие поезда:
- №7 Санкт-Петербург – Севастополь отправлением из Петербурга на весь маршрут с 17.09 по 10.10,
- №8 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением из Севастополя на весь маршрут с 15.09 по 8.10,
- №28 Москва – Симферополь, отправлением из Москвы 16, 17, 20, 23.09 по станции Рязань-2,
- №91 Севастополь – Москва, отправлением из Севастополя 22.09 на участке Россошь (включительно) – Мичуринск Воронежский (включительно),
- №179 Санкт-Петербург – Евпатория отправлением из Петербурга 16.09 по станции Малая Вишера,
- №179 Санкт-Петербург – Евпатория отправлением из Петербурга с 17.09 по 9.10 по станции Вышний Волочек,
- №180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением из Евпатории на весь маршрут с 15.09 по 8.10.
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