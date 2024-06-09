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Новая железная дорога из Ростова в Крым важна для региона - Голубев

Новая железная дорога из Ростова в Крым важна для региона - Голубев - РИА Новости Крым, 09.06.2024

Новая железная дорога из Ростова в Крым важна для региона - Голубев

Строительство железной дороги из Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы особенно актуально для Ростовской области, учитывая возросшую нагрузку на... РИА Новости Крым, 09.06.2024

2024-06-09T08:04

2024-06-09T08:04

2024-06-09T08:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Строительство железной дороги из Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы особенно актуально для Ростовской области, учитывая возросшую нагрузку на инфраструктуру, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Ростовской области Василий Голубев.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска, и пообещал продолжить эту работу, чтобы железнодорожные составы пошли прямо в Севастополь.По его мнению, потребность в этой железной дороге есть и у новых регионов. "Здесь надо говорить о развитии не железной дороги, а развитии Приазовья. Это то, что соответствует задачам, поставленным президентом. Это большая долговременная программа… Это развитие побережья Азовского моря. В нее включается Краснодарский край, Ростовская область, Донбасс, Луганск, Запорожье, Херсон", - пояснил он.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

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василий голубев, ростов-на-дону, крым, российские железные дороги (ржд), железные дороги крыма, транспорт, новости, новости крыма