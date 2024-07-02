https://crimea.ria.ru/20240702/nastoyaschiy-patriot-v-krymu-pozdravili-mitropolita-tikhona-s-dnem-rozhdeniya--1138520366.html

Настоящий патриот: в Крыму поздравили митрополита Тихона с днем рождения

Настоящий патриот: в Крыму поздравили митрополита Тихона с днем рождения - РИА Новости Крым, 02.07.2024

Настоящий патриот: в Крыму поздравили митрополита Тихона с днем рождения

Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов поздравили митрополита Крымского и Симферопольского Тихона (Шевкунова) с днем... РИА Новости Крым, 02.07.2024

2024-07-02T08:52

2024-07-02T08:52

2024-07-02T08:52

тихон шевкунов

религия

рпц (русская православная церковь)

крым

крымская митрополия

сергей аксенов

владимир константинов

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов поздравили митрополита Крымского и Симферопольского Тихона (Шевкунова) с днем рождения, назвав его "настоящим патриотом" и мужественным человеком.Глава республики подчеркнул, что митрополит Тихон "много делает для духовно-нравственного воспитания молодежи, укрепления мира и согласия на нашей земле". В частности, под его руководством в Крыму "реализуются важные образовательные и просветительские проекты". А его "книги и фильмы вызывают широкий общественный резонанс"."Их читают и смотрят миллионы людей. Многим они помогают прийти к вере, обрести правильные ориентиры в жизни", – отметил глава Крыма, пожелав владыке здоровья, благополучия и реализации намеченных планов и Божией помощи во всех начинаниях.В свою очередь председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил, что Владыка Тихон возглавил Крымскую митрополию в непростое время, и проводимая им подвижническая деятельность – "это вклад в нашу общую Победу"."Желаю крепкого здоровья, удачи и благополучия! Многая и благая лета!" – написал Константинов в ТГ-канале.Митрополит Тихон (Шевкунов) – епископ Русской православной церкви, председатель Патриаршего совета по культуре – возглавил Крымскую митрополию в октябре 2023 года, сменив владыку Лазаря (Швеца). До назначения на должность в Крыму Шевкунов был митрополитом Псковских и Порховским. С 1995 по 2018 год был наместником Сретенского монастыря в Москве.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонесском монастыре впервые за сто лет совершили постриг в монахи Более 30 лет во главе православных Крыма: жизнь и дела митрополита Лазаря Глава Совета муфтиев России помолился в Соборной мечети в Симферополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тихон шевкунов, религия, рпц (русская православная церковь), крым, крымская митрополия, сергей аксенов, владимир константинов, новости крыма