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Настоящий патриот: в Крыму поздравили митрополита Тихона с днем рождения - РИА Новости Крым, 02.07.2024
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Настоящий патриот: в Крыму поздравили митрополита Тихона с днем рождения
Настоящий патриот: в Крыму поздравили митрополита Тихона с днем рождения - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Настоящий патриот: в Крыму поздравили митрополита Тихона с днем рождения
Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов поздравили митрополита Крымского и Симферопольского Тихона (Шевкунова) с днем... РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T08:52
2024-07-02T08:52
тихон шевкунов
религия
рпц (русская православная церковь)
крым
крымская митрополия
сергей аксенов
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов поздравили митрополита Крымского и Симферопольского Тихона (Шевкунова) с днем рождения, назвав его "настоящим патриотом" и мужественным человеком.Глава республики подчеркнул, что митрополит Тихон "много делает для духовно-нравственного воспитания молодежи, укрепления мира и согласия на нашей земле". В частности, под его руководством в Крыму "реализуются важные образовательные и просветительские проекты". А его "книги и фильмы вызывают широкий общественный резонанс"."Их читают и смотрят миллионы людей. Многим они помогают прийти к вере, обрести правильные ориентиры в жизни", – отметил глава Крыма, пожелав владыке здоровья, благополучия и реализации намеченных планов и Божией помощи во всех начинаниях.В свою очередь председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил, что Владыка Тихон возглавил Крымскую митрополию в непростое время, и проводимая им подвижническая деятельность – "это вклад в нашу общую Победу"."Желаю крепкого здоровья, удачи и благополучия! Многая и благая лета!" – написал Константинов в ТГ-канале.Митрополит Тихон (Шевкунов) – епископ Русской православной церкви, председатель Патриаршего совета по культуре – возглавил Крымскую митрополию в октябре 2023 года, сменив владыку Лазаря (Швеца). До назначения на должность в Крыму Шевкунов был митрополитом Псковских и Порховским. С 1995 по 2018 год был наместником Сретенского монастыря в Москве.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонесском монастыре впервые за сто лет совершили постриг в монахи Более 30 лет во главе православных Крыма: жизнь и дела митрополита Лазаря Глава Совета муфтиев России помолился в Соборной мечети в Симферополе
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тихон шевкунов, религия, рпц (русская православная церковь), крым, крымская митрополия, сергей аксенов, владимир константинов, новости крыма
Настоящий патриот: в Крыму поздравили митрополита Тихона с днем рождения

Власти Крыма поздравили митрополита Тихона с днем рождения

08:52 02.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон во время презентации своей книги "Гибель империи. Российский урок"
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон во время презентации своей книги Гибель империи. Российский урок - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов поздравили митрополита Крымского и Симферопольского Тихона (Шевкунова) с днем рождения, назвав его "настоящим патриотом" и мужественным человеком.
"Владыка Тихон – один из самых авторитетных и уважаемых духовных лидеров России, настоящий патриот, мудрый и мужественный человек… Его многолетнее подвижническое служение направлено на возрождение православия, защиту традиционных ценностей, на помощь людям", – написал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава республики подчеркнул, что митрополит Тихон "много делает для духовно-нравственного воспитания молодежи, укрепления мира и согласия на нашей земле". В частности, под его руководством в Крыму "реализуются важные образовательные и просветительские проекты". А его "книги и фильмы вызывают широкий общественный резонанс".
"Их читают и смотрят миллионы людей. Многим они помогают прийти к вере, обрести правильные ориентиры в жизни", – отметил глава Крыма, пожелав владыке здоровья, благополучия и реализации намеченных планов и Божией помощи во всех начинаниях.
В свою очередь председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил, что Владыка Тихон возглавил Крымскую митрополию в непростое время, и проводимая им подвижническая деятельность – "это вклад в нашу общую Победу".
"Желаю крепкого здоровья, удачи и благополучия! Многая и благая лета!" – написал Константинов в ТГ-канале.
Митрополит Тихон (Шевкунов) – епископ Русской православной церкви, председатель Патриаршего совета по культуре – возглавил Крымскую митрополию в октябре 2023 года, сменив владыку Лазаря (Швеца). До назначения на должность в Крыму Шевкунов был митрополитом Псковских и Порховским. С 1995 по 2018 год был наместником Сретенского монастыря в Москве.
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Тихон ШевкуновРелигияРПЦ (Русская православная церковь)КрымКрымская митрополияСергей АксеновВладимир КонстантиновНовости Крыма
 
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