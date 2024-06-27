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Глава Совета муфтиев России помолился в Соборной мечети в Симферополе - РИА Новости Крым, 27.06.2024
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Глава Совета муфтиев России помолился в Соборной мечети в Симферополе
Глава Совета муфтиев России помолился в Соборной мечети в Симферополе - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Глава Совета муфтиев России помолился в Соборной мечети в Симферополе
Глава ДУМРФ и Совета муфтиев России, духовный лидер мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдинов посетил отстроенную в Симферополе Соборную мечеть. Во время визита... РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T19:10
2024-06-27T19:10
симферополь
соборная мечеть
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Глава ДУМРФ и Совета муфтиев России, духовный лидер мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдинов посетил отстроенную в Симферополе Соборную мечеть. Во время визита и небольшой экскурсии его сопровождал глава Духовного управления мусульман Крыма Эмирали Аблаев.Сначала Эмирали Аблаев провел для своего московского коллеги экскурсию по мечети, а затем они вместе помолились в ней.Он поблагодарил президента России Владимира Путина и главу Крыма Сергея Аксенова за то, что строительство такого грандиозного сооружения состоялось, а также всех соучастников строительства божественного храма.Глава ДУМРФ подарил ДУМ Крыма памятные подарки, в том числе и часы с изображением Соборной мечети Москвы."С 2004 года эта мечеть свои двери никогда не закрывала и никогда молитва в этой мечети не прекращалась. В 2015 году благодаря нашему президенту Путину завершилось расширение и реконструкция этой соборной мечети", – с такими словами Равиль Гайнутдинов презентовал свой подарок.Он также вспомнил слова президента Путина, который сказал, что была построена Соборная мечеть в Москве, будет она построена и в Симферополе.В свою очередь лидер ДУМ Крыма Эмирали Аблаев также отметил роль президента Владимира Путина и главы Крыма Сергея Аксенова в деле строительства Соборной мечети, а также выразил огромную благодарность за поддержку и доброе отношение муфтия ДУМ России к Крыму.Он также сказал, что строительство Соборной мечети завершено на 100%, а дата ее официального открытия зависит от переезда Духовного управления мусульман Крыма, которое начнется уже на следующей неделе. Тем не менее, в здании храма "уже проведены сотни никяхов (обрядов бракосочетания – прим. ред.) и отдельные экскурсии".Кроме того, Эмирали Аблаев отметил, что хотел бы, чтобы во время визитов в Крым первое лицо России охраняли бы крымские татары.Читайте также на РИА Новости Крым:Мурадов: Соборная мечеть в Крыму - доказательство лжи Запада о РоссииМусульмане Крыма активно участвуют в развитии региона – АксеновСамый большой купол Крыма: как росла соборная мечеть
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симферополь, соборная мечеть, новости крыма, религия, мусульмане, культура, общество
Глава Совета муфтиев России помолился в Соборной мечети в Симферополе

Глава Совета муфтиев России посетил отстроенную в Симферополе Соборную мечеть

19:10 27.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМуфтий России Равиль Гайнутдин посетил Соборную мечеть в Симферополе
Муфтий России Равиль Гайнутдин посетил Соборную мечеть в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Глава ДУМРФ и Совета муфтиев России, духовный лидер мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдинов посетил отстроенную в Симферополе Соборную мечеть. Во время визита и небольшой экскурсии его сопровождал глава Духовного управления мусульман Крыма Эмирали Аблаев.
Сначала Эмирали Аблаев провел для своего московского коллеги экскурсию по мечети, а затем они вместе помолились в ней.

"Мы при входе вспоминали, как стояли на земле, и при нас экскаваторы брали первый ковш под основание строительства этой мечети. Во второй раз мы зашли, когда все стены были в бетоне. И вот сейчас, когда я зашел и увидел ту красоту, величие, блеск и свет, который изучает эта мечеть, первое мое слово – благословение нашему Господу Аллаху", – сказал Равиль Гайнутдинов.

Он поблагодарил президента России Владимира Путина и главу Крыма Сергея Аксенова за то, что строительство такого грандиозного сооружения состоялось, а также всех соучастников строительства божественного храма.
Глава ДУМРФ подарил ДУМ Крыма памятные подарки, в том числе и часы с изображением Соборной мечети Москвы.
"С 2004 года эта мечеть свои двери никогда не закрывала и никогда молитва в этой мечети не прекращалась. В 2015 году благодаря нашему президенту Путину завершилось расширение и реконструкция этой соборной мечети", – с такими словами Равиль Гайнутдинов презентовал свой подарок.
Он также вспомнил слова президента Путина, который сказал, что была построена Соборная мечеть в Москве, будет она построена и в Симферополе.

"И теперь в Симферополе также построена прекрасная мечеть, которая сегодня является украшением всего Крыма и символизирует наше государство, в котором в мире живут разные народы, исповедующие разные религии. У нас разные языки и культура, но мы единый народ, единое государство", – глава Совета муфтиев России.

В свою очередь лидер ДУМ Крыма Эмирали Аблаев также отметил роль президента Владимира Путина и главы Крыма Сергея Аксенова в деле строительства Соборной мечети, а также выразил огромную благодарность за поддержку и доброе отношение муфтия ДУМ России к Крыму.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМуфтий России Равиль Гайнутдин посетил Соборную мечеть в Симферополе
Муфтий России Равиль Гайнутдин посетил Соборную мечеть в Симферополе
1 из 3
Муфтий России Равиль Гайнутдин посетил Соборную мечеть в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМуфтий России Равиль Гайнутдин посетил Соборную мечеть в Симферополе
Муфтий России Равиль Гайнутдин посетил Соборную мечеть в Симферополе
2 из 3
Муфтий России Равиль Гайнутдин посетил Соборную мечеть в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМуфтий России Равиль Гайнутдин посетил Соборную мечеть в Симферополе
Муфтий России Равиль Гайнутдин посетил Соборную мечеть в Симферополе
3 из 3
Муфтий России Равиль Гайнутдин посетил Соборную мечеть в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 3
Муфтий России Равиль Гайнутдин посетил Соборную мечеть в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 3
Муфтий России Равиль Гайнутдин посетил Соборную мечеть в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 3
Муфтий России Равиль Гайнутдин посетил Соборную мечеть в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Он также сказал, что строительство Соборной мечети завершено на 100%, а дата ее официального открытия зависит от переезда Духовного управления мусульман Крыма, которое начнется уже на следующей неделе. Тем не менее, в здании храма "уже проведены сотни никяхов (обрядов бракосочетания – прим. ред.) и отдельные экскурсии".
Кроме того, Эмирали Аблаев отметил, что хотел бы, чтобы во время визитов в Крым первое лицо России охраняли бы крымские татары.

"В свое время существовал конный Крымско-татарский конный полк, который охранял императора. Надеюсь, что и в будущем, когда будет приезжать президент Путин, его в Крыму будут охранять крымские татары", – сказал он шейху Равилю Гайнутдинову.

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