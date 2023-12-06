Рейтинг@Mail.ru
Новую книгу о гибели империи митрополит Тихон писал почти десять лет - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20231206/novuyu-knigu-o-gibeli-imperii-mitropolit-tikhon-pisal-pochti-desyat-let-1133353145.html
Новую книгу о гибели империи митрополит Тихон писал почти десять лет
Новую книгу о гибели империи митрополит Тихон писал почти десять лет - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Новую книгу о гибели империи митрополит Тихон писал почти десять лет
Новую книгу о трагедии падения Российской империи, которую митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) презентует завтра, ее автор писал не менее... РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T20:20
2023-12-06T20:34
эксклюзивы риа новости крым
тихон шевкунов
новости крыма
крым
религия
православие
общество
рпц (русская православная церковь)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/16/1132975412_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_7ccef277984731533f10cc44c3287696.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Новую книгу о трагедии падения Российской империи, которую митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) презентует завтра, ее автор писал не менее десяти лет. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Крымской митрополии.Первый тираж книги "Гибель империи. Российский урок" составит 50 тысяч экземпляров. Она была подготовлена и напечатана православным издательством Псково-Печерского монастыря "Вольный странник".Приобрести книгу можно будет как в светских книжных магазинах, так и в церковных лавках, а позже – на маркетплейсах, ответили на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.Книга посвящена событиям истории России в феврале 1917 года и свержению монархии в России. Автор монографии, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон использовал в своем новом труде более трехсот архивных и научных источников, тщательно анализируя экономическую и социально-политическую ситуацию в Российской империи, ее внутреннюю и внешнюю политику, деятельность монарха и правительства, а также состояние российского общества. Приведенные факты позволяют читателю понять предпосылки и причины, приведшие к свержению монархического строя самой крупной империи мира того времени.В марте 2018 года на телеэкраны вышел 18-серийный документально-публицистический фильм авторства митрополита Тихона с аналогичным названием. Уже сейчас, до презентации книги, к ней есть общественный интерес, в частности, поступают заявки от публичных библиотек, подчеркнули в митрополии.Новая книга церковного и общественного деятеля, председателя Патриаршего совета по культуре является для него двенадцатой. Самая известная книга митрополита Тихона – "Несвятые святые и другие рассказы" – стала бестселлером, ее тираж без переизданий превысил миллион экземпляров.В 2023 году, по данным Книжной палаты, по результатам первых трех месяцев митрополит Крымский Тихон стал самым издаваемым автором книг на российском рынке.Как ранее сообщали РИА Новости Крым, 7 декабря в Симферополе состоится презентация книги митрополита Симферопольского и Крымского Тихона "Гибель империи. Российский урок".Ранее на телеэкраны вышел 18-серийный документально-публицистический фильм митрополита Тихона с аналогичным названием – "Гибель империи. Российский урок". Его премьера состоялась в марте 2021 года на телеканале "Россия 24". Авторы картины рассказывают о Февральской революции и предшествовавших ей событиях, а также пытаются понять, какое влияние этот резкий поворот истории оказал на дальнейшую судьбу российского государства.Митрополит Тихон (в миру Георгий Шевкунов) родился в 1958 году в Москве. Епископ Русской православной церкви, церковный писатель, сценарист, главный редактор интернет-портала Православие.Ru.В 1995-2018 годах – наместник Сретенского монастыря в Москве. С 2018 по 2023 годы – митрополит Псковский и Прохоровский. В октябре этого года назначен главой Крымской митрополии. Сменил на этом посту митрополита Лазаря (Ростислава Швеца), руководившего метрополией с 1992 года.Указом президента Российской Федерации от 15 марта 2010 года утвержден членом Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству. 11 августа 2015 года вошел в состав образованного тогда же Экспертно-консультативного совета при главе Республики Крым. В 2019 году стал членом общественного совета при Комитете по культуре Государственной думы РФ. Глава общественного совета Росалкогольрегулирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Митрополит Тихон похвалил сплоченность православных КрымаКрым не любить невозможно - митрополит ТихонМитрополит Тихон в Крыму рассказал об отношениях с Путиным
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/16/1132975412_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bd5eb54a81626bd91413c50f011b9493.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тихон шевкунов, новости крыма, крым, религия, православие, общество, рпц (русская православная церковь)
Новую книгу о гибели империи митрополит Тихон писал почти десять лет

Первый тираж новой книги митрополита Тихона составит 50 тысяч экземпляров

20:20 06.12.2023 (обновлено: 20:34 06.12.2023)
 
© РИА Новости КрымМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов)
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Новую книгу о трагедии падения Российской империи, которую митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) презентует завтра, ее автор писал не менее десяти лет. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Крымской митрополии.
Первый тираж книги "Гибель империи. Российский урок" составит 50 тысяч экземпляров. Она была подготовлена и напечатана православным издательством Псково-Печерского монастыря "Вольный странник".
Приобрести книгу можно будет как в светских книжных магазинах, так и в церковных лавках, а позже – на маркетплейсах, ответили на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.
Книга посвящена событиям истории России в феврале 1917 года и свержению монархии в России. Автор монографии, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон использовал в своем новом труде более трехсот архивных и научных источников, тщательно анализируя экономическую и социально-политическую ситуацию в Российской империи, ее внутреннюю и внешнюю политику, деятельность монарха и правительства, а также состояние российского общества. Приведенные факты позволяют читателю понять предпосылки и причины, приведшие к свержению монархического строя самой крупной империи мира того времени.
В марте 2018 года на телеэкраны вышел 18-серийный документально-публицистический фильм авторства митрополита Тихона с аналогичным названием. Уже сейчас, до презентации книги, к ней есть общественный интерес, в частности, поступают заявки от публичных библиотек, подчеркнули в митрополии.
Новая книга церковного и общественного деятеля, председателя Патриаршего совета по культуре является для него двенадцатой. Самая известная книга митрополита Тихона – "Несвятые святые и другие рассказы" – стала бестселлером, ее тираж без переизданий превысил миллион экземпляров.
В 2023 году, по данным Книжной палаты, по результатам первых трех месяцев митрополит Крымский Тихон стал самым издаваемым автором книг на российском рынке.
Как ранее сообщали РИА Новости Крым, 7 декабря в Симферополе состоится презентация книги митрополита Симферопольского и Крымского Тихона "Гибель империи. Российский урок".
Ранее на телеэкраны вышел 18-серийный документально-публицистический фильм митрополита Тихона с аналогичным названием – "Гибель империи. Российский урок". Его премьера состоялась в марте 2021 года на телеканале "Россия 24". Авторы картины рассказывают о Февральской революции и предшествовавших ей событиях, а также пытаются понять, какое влияние этот резкий поворот истории оказал на дальнейшую судьбу российского государства.
Митрополит Тихон (в миру Георгий Шевкунов) родился в 1958 году в Москве. Епископ Русской православной церкви, церковный писатель, сценарист, главный редактор интернет-портала Православие.Ru.
В 1995-2018 годах – наместник Сретенского монастыря в Москве. С 2018 по 2023 годы – митрополит Псковский и Прохоровский. В октябре этого года назначен главой Крымской митрополии. Сменил на этом посту митрополита Лазаря (Ростислава Швеца), руководившего метрополией с 1992 года.
Указом президента Российской Федерации от 15 марта 2010 года утвержден членом Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству. 11 августа 2015 года вошел в состав образованного тогда же Экспертно-консультативного совета при главе Республики Крым. В 2019 году стал членом общественного совета при Комитете по культуре Государственной думы РФ. Глава общественного совета Росалкогольрегулирования.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Митрополит Тихон похвалил сплоченность православных Крыма
Крым не любить невозможно - митрополит Тихон
Митрополит Тихон в Крыму рассказал об отношениях с Путиным
Эксклюзивы РИА Новости КрымТихон ШевкуновНовости КрымаКрымРелигияПравославиеОбществоРПЦ (Русская православная церковь)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:52В Донецке ВСУ обстреляли пожарных во время тушения огня – двое убиты
21:48Где в Севастополе открылась новая газовая заправка
21:27Рецидивист из Крыма вернется в колонию за кражи на 1,3 млн рублей
21:16Где в четверг в Симферополе не будет света
21:02В Межводном Черноморского района Крыма отключают воду – причина
20:57Как в Севастополе будут высчитывать доход малоимущей семьи
20:43Севастопольский винзавод и еще 4 ГУПа приватизируют
20:34В "Крымэнерго" уволили руководство и открыли новую горячую линию
20:20Новую книгу о гибели империи митрополит Тихон писал почти десять лет
19:57Убийство Ильи Кивы: что говорят в Следственном комитете
19:29В Белом доме считают высоким риск поражения Украины
19:18Призывники смогут служить на границе, заявили в Госдуме
19:05Новые угрозы Крымскому мосту: военный эксперт оценил заявления Запада
18:59В Подмосковье найдено тело экс-депутата ВР Украины Ильи Кивы – источник
18:43Превысил полномочия: экс-сотрудник СевГУ вернет в бюджет 3,3 млн
18:19Депутат Народного Совета ЛНР взорван в автомобиле в Луганске
17:57Микоплазменная пневмония: обстановка в Крыму и симптомы болезни
17:31В Крыму готовятся назначить нового омбудсмена – кандидат определен
17:17В Крыму растет спрос на занятия шахматами – Карякин
16:57Миллион в тумбочке: у владельца отелей в Алуште украли деньги и ювелирку
Лента новостейМолния