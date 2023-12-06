https://crimea.ria.ru/20231206/novuyu-knigu-o-gibeli-imperii-mitropolit-tikhon-pisal-pochti-desyat-let-1133353145.html

Новую книгу о гибели империи митрополит Тихон писал почти десять лет

Новую книгу о гибели империи митрополит Тихон писал почти десять лет - РИА Новости Крым, 06.12.2023

Новую книгу о гибели империи митрополит Тихон писал почти десять лет

Новую книгу о трагедии падения Российской империи, которую митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) презентует завтра, ее автор писал не менее... РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T20:20

2023-12-06T20:20

2023-12-06T20:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Новую книгу о трагедии падения Российской империи, которую митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) презентует завтра, ее автор писал не менее десяти лет. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Крымской митрополии.Первый тираж книги "Гибель империи. Российский урок" составит 50 тысяч экземпляров. Она была подготовлена и напечатана православным издательством Псково-Печерского монастыря "Вольный странник".Приобрести книгу можно будет как в светских книжных магазинах, так и в церковных лавках, а позже – на маркетплейсах, ответили на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.Книга посвящена событиям истории России в феврале 1917 года и свержению монархии в России. Автор монографии, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон использовал в своем новом труде более трехсот архивных и научных источников, тщательно анализируя экономическую и социально-политическую ситуацию в Российской империи, ее внутреннюю и внешнюю политику, деятельность монарха и правительства, а также состояние российского общества. Приведенные факты позволяют читателю понять предпосылки и причины, приведшие к свержению монархического строя самой крупной империи мира того времени.В марте 2018 года на телеэкраны вышел 18-серийный документально-публицистический фильм авторства митрополита Тихона с аналогичным названием. Уже сейчас, до презентации книги, к ней есть общественный интерес, в частности, поступают заявки от публичных библиотек, подчеркнули в митрополии.Новая книга церковного и общественного деятеля, председателя Патриаршего совета по культуре является для него двенадцатой. Самая известная книга митрополита Тихона – "Несвятые святые и другие рассказы" – стала бестселлером, ее тираж без переизданий превысил миллион экземпляров.В 2023 году, по данным Книжной палаты, по результатам первых трех месяцев митрополит Крымский Тихон стал самым издаваемым автором книг на российском рынке.Как ранее сообщали РИА Новости Крым, 7 декабря в Симферополе состоится презентация книги митрополита Симферопольского и Крымского Тихона "Гибель империи. Российский урок".Ранее на телеэкраны вышел 18-серийный документально-публицистический фильм митрополита Тихона с аналогичным названием – "Гибель империи. Российский урок". Его премьера состоялась в марте 2021 года на телеканале "Россия 24". Авторы картины рассказывают о Февральской революции и предшествовавших ей событиях, а также пытаются понять, какое влияние этот резкий поворот истории оказал на дальнейшую судьбу российского государства.Митрополит Тихон (в миру Георгий Шевкунов) родился в 1958 году в Москве. Епископ Русской православной церкви, церковный писатель, сценарист, главный редактор интернет-портала Православие.Ru.В 1995-2018 годах – наместник Сретенского монастыря в Москве. С 2018 по 2023 годы – митрополит Псковский и Прохоровский. В октябре этого года назначен главой Крымской митрополии. Сменил на этом посту митрополита Лазаря (Ростислава Швеца), руководившего метрополией с 1992 года.Указом президента Российской Федерации от 15 марта 2010 года утвержден членом Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству. 11 августа 2015 года вошел в состав образованного тогда же Экспертно-консультативного совета при главе Республики Крым. В 2019 году стал членом общественного совета при Комитете по культуре Государственной думы РФ. Глава общественного совета Росалкогольрегулирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Митрополит Тихон похвалил сплоченность православных КрымаКрым не любить невозможно - митрополит ТихонМитрополит Тихон в Крыму рассказал об отношениях с Путиным

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тихон шевкунов, новости крыма, крым, религия, православие, общество, рпц (русская православная церковь)