https://crimea.ria.ru/20231122/mitropolit-tikhon-v-krymu-rasskazal-ob-otnosheniyakh-s-putinym-1132975286.html

Митрополит Тихон в Крыму рассказал об отношениях с Путиным

Митрополит Тихон в Крыму рассказал об отношениях с Путиным - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Митрополит Тихон в Крыму рассказал об отношениях с Путиным

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) назвал президента Владимира Путина сильным человеком и преданным России политиком. Об этом он сказал на... РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T14:37

2023-11-22T14:37

2023-11-22T14:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) назвал президента Владимира Путина сильным человеком и преданным России политиком. Об этом он сказал на брифинге в пресс-центре "РИА Новости Крым".Также Владыка Тихон ответил на вопрос, является ли он духовником президента России. "Насчет духовника, этого не могу сказать. Он должен это сказать. Я, когда его встречу, обязательно спрошу", - пообещал он. Митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов был назначен главой Крымской митрополии в октябре этого года. До назначения в Крым с 2018 года возглавлял Псковскую епархию. Священноархимандрит и игумен Псково-Печерского монастыря. С 1995 по 2018 год – наместник Сретенского монастыря в Москве. Церковный писатель, сценарист. Является главным редактором интернет-портала Православие.Ru. По результатам первых трех месяцев 2023 года стал самым издаваемым автором книг на российском рынке. Читайте также на РИА Новости Крым: Новый глава Крымской митрополии проводит первый молебен в Симферополе Владыка Лазарь приветствовал нового главу Крымской митрополии Крым встречает нового митрополита - фоторепортаж

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тихон шевкунов, владимир путин (политик), крым, общество, россия, крымская митрополия, религия, новости