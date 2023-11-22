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Митрополит Тихон в Крыму рассказал об отношениях с Путиным - РИА Новости Крым, 22.11.2023
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Митрополит Тихон в Крыму рассказал об отношениях с Путиным
Митрополит Тихон в Крыму рассказал об отношениях с Путиным - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Митрополит Тихон в Крыму рассказал об отношениях с Путиным
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) назвал президента Владимира Путина сильным человеком и преданным России политиком. Об этом он сказал на... РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T14:37
2023-11-22T14:50
тихон шевкунов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) назвал президента Владимира Путина сильным человеком и преданным России политиком. Об этом он сказал на брифинге в пресс-центре "РИА Новости Крым".Также Владыка Тихон ответил на вопрос, является ли он духовником президента России. "Насчет духовника, этого не могу сказать. Он должен это сказать. Я, когда его встречу, обязательно спрошу", - пообещал он. Митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов был назначен главой Крымской митрополии в октябре этого года. До назначения в Крым с 2018 года возглавлял Псковскую епархию. Священноархимандрит и игумен Псково-Печерского монастыря. С 1995 по 2018 год – наместник Сретенского монастыря в Москве. Церковный писатель, сценарист. Является главным редактором интернет-портала Православие.Ru. По результатам первых трех месяцев 2023 года стал самым издаваемым автором книг на российском рынке. Читайте также на РИА Новости Крым: Новый глава Крымской митрополии проводит первый молебен в Симферополе Владыка Лазарь приветствовал нового главу Крымской митрополии Крым встречает нового митрополита - фоторепортаж
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тихон шевкунов, владимир путин (политик), крым, общество, россия, крымская митрополия, религия, новости
Митрополит Тихон в Крыму рассказал об отношениях с Путиным

Митрополит Тихон: горжусь личным знакомством с Путиным

14:37 22.11.2023 (обновлено: 14:50 22.11.2023)
 
© РИА Новости КрымМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов)
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) назвал президента Владимира Путина сильным человеком и преданным России политиком. Об этом он сказал на брифинге в пресс-центре "РИА Новости Крым".

"Я, по милости Божьей, знаком с Владимиром Владимировичем, и бывает, что я с ним встречаюсь. Это было еще до того, как он стал президентом, и для меня это и огромная честь, и огромная ответственность, и потрясающий опыт, поскольку это человек, который руководит таким государством, берет на себя такую ответственность, выдерживает все, о чем мы знаем и не знаем. Настолько преданный России - это, конечно, счастье, - сказал митрополит. - Встреча с Владимиром Владимировичем - одна из главных в моей жизни".

Также Владыка Тихон ответил на вопрос, является ли он духовником президента России.
"Насчет духовника, этого не могу сказать. Он должен это сказать. Я, когда его встречу, обязательно спрошу", - пообещал он.
Митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов был назначен главой Крымской митрополии в октябре этого года. До назначения в Крым с 2018 года возглавлял Псковскую епархию. Священноархимандрит и игумен Псково-Печерского монастыря. С 1995 по 2018 год – наместник Сретенского монастыря в Москве. Церковный писатель, сценарист. Является главным редактором интернет-портала Православие.Ru. По результатам первых трех месяцев 2023 года стал самым издаваемым автором книг на российском рынке.
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