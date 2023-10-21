https://crimea.ria.ru/20231021/vladyka-lazar-privetstvoval-novogo-glavu-krymskoy-mitropolii-1132237043.html

Владыка Лазарь приветствовал нового главу Крымской митрополии

Владыка Лазарь приветствовал нового главу Крымской митрополии - РИА Новости Крым, 21.10.2023

Владыка Лазарь приветствовал нового главу Крымской митрополии

Митрополит Лазарь приветствовал нового главу Крымской митрополии владыку Тихона Шевкунова. РИА Новости Крым, 21.10.2023

2023-10-21T14:43

2023-10-21T14:43

2023-10-21T16:26

владыка лазарь

тихон шевкунов

крымская митрополия

симферопольская и крымская епархия

симферополь

крым

религия

православие

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/15/1132237720_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ecbe3a05e33c6cd02e408cff0868abc3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Митрополит Лазарь приветствовал нового главу Крымской митрополии владыку Тихона Шевкунова.В субботу, 21 октября владыка Тихон прибыл в Симферополь и отслужил благодарственный молебен в Александро-Невском кафедральном соборе Симферополя. На молебне присутствовали глава республики Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Владыка Лазарь подарил митрополиту Тихону панагию с изображением святого Александра Невского.Митрополит Тихон поблагодарил владыку Лазаря и высоко оценил результаты его многолетней деятельности за три десятилетия, в течение которых он возглавлял Симферопольскую и Крымскую епархию.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также обратился к владыке Лазарю:Митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов был назначен главой Крымской митрополии, он освобожден от должности главы Псковской митрополии. Ранее с 27 июля 1992 года Крымскую епархию возглавлял митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру Ростислав Филиппович Швец). Митрополит Тихон – епископ Русской православной церкви.До назначения в Крымскую митрополию с 2018 года возглавлял Псковскую епархию, священноархимандрит и игумен Псково-Печерского монастыря. С 1995 по 2018 год – наместник Сретенского монастыря в Москве. Председатель Патриаршего совета по культуре. Сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы. Церковный писатель, сценарист. Является главным редактором интернет-портала Православие.Ru. По результатам первых трех месяцев 2023 года стал самым издаваемым автором книг на российском рынке.

https://crimea.ria.ru/20231021/v-simferopole-predstavili-novogo-glavu-krymskoy-mitropolii-1132236466.html

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владыка лазарь, тихон шевкунов, крымская митрополия, симферопольская и крымская епархия, симферополь, крым, религия, православие, общество