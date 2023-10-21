https://crimea.ria.ru/20231021/vladyka-lazar-privetstvoval-novogo-glavu-krymskoy-mitropolii-1132237043.html
Владыка Лазарь приветствовал нового главу Крымской митрополии
Владыка Лазарь приветствовал нового главу Крымской митрополии - РИА Новости Крым, 21.10.2023
Владыка Лазарь приветствовал нового главу Крымской митрополии
Митрополит Лазарь приветствовал нового главу Крымской митрополии владыку Тихона Шевкунова. РИА Новости Крым, 21.10.2023
2023-10-21T14:43
2023-10-21T14:43
2023-10-21T16:26
владыка лазарь
тихон шевкунов
крымская митрополия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Митрополит Лазарь приветствовал нового главу Крымской митрополии владыку Тихона Шевкунова.В субботу, 21 октября владыка Тихон прибыл в Симферополь и отслужил благодарственный молебен в Александро-Невском кафедральном соборе Симферополя. На молебне присутствовали глава республики Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Владыка Лазарь подарил митрополиту Тихону панагию с изображением святого Александра Невского.Митрополит Тихон поблагодарил владыку Лазаря и высоко оценил результаты его многолетней деятельности за три десятилетия, в течение которых он возглавлял Симферопольскую и Крымскую епархию.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также обратился к владыке Лазарю:Митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов был назначен главой Крымской митрополии, он освобожден от должности главы Псковской митрополии. Ранее с 27 июля 1992 года Крымскую епархию возглавлял митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру Ростислав Филиппович Швец). Митрополит Тихон – епископ Русской православной церкви.До назначения в Крымскую митрополию с 2018 года возглавлял Псковскую епархию, священноархимандрит и игумен Псково-Печерского монастыря. С 1995 по 2018 год – наместник Сретенского монастыря в Москве. Председатель Патриаршего совета по культуре. Сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы. Церковный писатель, сценарист. Является главным редактором интернет-портала Православие.Ru. По результатам первых трех месяцев 2023 года стал самым издаваемым автором книг на российском рынке.
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Владыка Лазарь приветствовал нового главу Крымской митрополии
Владыка Лазарь обратился к новому главе Крымской митрополии владыке Тихону
14:43 21.10.2023 (обновлено: 16:26 21.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Митрополит Лазарь приветствовал нового главу Крымской митрополии владыку Тихона Шевкунова.
В субботу, 21 октября владыка Тихон прибыл в Симферополь и отслужил благодарственный молебен в Александро-Невском кафедральном соборе Симферополя. На молебне присутствовали глава республики Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Дорогой владыка, я рад приветствовать вас на крымской земле! Немало трудов вы уже полагаете для сохранения древних храмов и обителей, чему свидетельствует строительство историко-археологического парка "Херсонес Таврический, - сказал владыка Лазарь, приветствуя владыку Тихона. - В этот день хочу призвать всех быть добрыми помощниками митрополита Тихона и его трудах на земле древней Тавриды, чтобы она процветала храмами и обителями, умножалась новой паствой."
Владыка Лазарь подарил митрополиту Тихону панагию с изображением святого Александра Невского.
Митрополит Тихон поблагодарил владыку Лазаря и высоко оценил результаты его многолетней деятельности за три десятилетия, в течение которых он возглавлял Симферопольскую и Крымскую епархию.
"Я хочу владыке Лазарю поклониться в ноги - за все, что он сделал для Крыма. Он в самое тяжелое в современной истории время для Республики Крым возглавлял Русскую Православную церковь на полуострове, и она всегда была с народом в самых тяжелых ситуациях, - сказал глава республики Сергей Аксенов. - Поддержка владыки во многом определила то, как в 2014 году повернулись события. Вы для меня - духовный наставник, близкий и родной человек, ценим, помним, уважаем вас".
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также обратился к владыке Лазарю:
"Ваша мудрость и забота - прежде всего о людях, вы сделали очень много добрых дел, низкий вам поклон за тут мудрость, которую вы всегда проявляли в управлении вверенной вам митрополией. Мы всегда рядом, всегда с вами, с огромной благодарностью".
Митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов был назначен
главой Крымской митрополии, он освобожден от должности главы Псковской митрополии. Ранее с 27 июля 1992 года Крымскую епархию возглавлял митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру Ростислав Филиппович Швец). Митрополит Тихон – епископ Русской православной церкви.
До назначения в Крымскую митрополию с 2018 года возглавлял Псковскую епархию, священноархимандрит и игумен Псково-Печерского монастыря. С 1995 по 2018 год – наместник Сретенского монастыря в Москве. Председатель Патриаршего совета по культуре. Сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы. Церковный писатель, сценарист. Является главным редактором интернет-портала Православие.Ru. По результатам первых трех месяцев 2023 года стал самым издаваемым автором книг на российском рынке.