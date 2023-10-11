https://crimea.ria.ru/20231011/mitropolita-tikhona-shevkunova-naznachili-glavoy-krymskoy-mitropolii--rpts-1132023551.html

Митрополита Тихона Шевкунова назначили главой Крымской митрополии – РПЦ

Митрополита Тихона Шевкунова назначили главой Крымской митрополии – РПЦ - РИА Новости Крым, 11.10.2023

Митрополита Тихона Шевкунова назначили главой Крымской митрополии – РПЦ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) назначен главой Крымской митрополии, он освобожден от должности главы Псковской митрополии, говорится в... РИА Новости Крым, 11.10.2023

2023-10-11T19:50

2023-10-11T19:50

2023-10-11T20:53

общество

крым

религия

православие

тихон шевкунов

крымская митрополия

симферопольская и крымская епархия

владыка лазарь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) назначен главой Крымской митрополии, он освобожден от должности главы Псковской митрополии, говорится в журналах заседания Священного синода Русской православной церкви (РПЦ), опубликованных на ее сайте.Ранее с 27 июля 1992 года Крымскую епархию возглавлял митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру Ростислав Филиппович Швец).Митрополит Тихон - епископ Русской православной церкви. До назначения в Крымскую митрополию, с 2018 года возглавлял Псковскую епрахию, священноархимандрит и игумен Псково-Печерского монастыря. С 1995 по 2018 год - наместник Сретенского монастыря в Москве. Председатель Патриаршего совета по культуре.Сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы. Церковный писатель, сценарист. Является главным редактором интернет-портала Православие.Ru. По результатам первых трех месяцев 2023 года стал самым издаваемым автором книг на российском рынке. Читайте также на РИА Новости Крым:Он врачует до сих пор: век назад Лука Крымский получил сан епископа "Избирается один, показательно для всех": церковь о смерти раскольника Во Владимирском соборе Херсонеса будут проводить экскурсии

https://crimea.ria.ru/20231011/mitropolit-tikhon-shevkunov-biografiya-1132025619.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, крым, религия, православие, тихон шевкунов, крымская митрополия, симферопольская и крымская епархия, владыка лазарь