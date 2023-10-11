https://crimea.ria.ru/20231011/mitropolita-tikhona-shevkunova-naznachili-glavoy-krymskoy-mitropolii--rpts-1132023551.html
Митрополита Тихона Шевкунова назначили главой Крымской митрополии – РПЦ
Митрополита Тихона Шевкунова назначили главой Крымской митрополии – РПЦ - РИА Новости Крым, 11.10.2023
Митрополита Тихона Шевкунова назначили главой Крымской митрополии – РПЦ
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) назначен главой Крымской митрополии, он освобожден от должности главы Псковской митрополии, говорится в... РИА Новости Крым, 11.10.2023
2023-10-11T19:50
2023-10-11T19:50
2023-10-11T20:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) назначен главой Крымской митрополии, он освобожден от должности главы Псковской митрополии, говорится в журналах заседания Священного синода Русской православной церкви (РПЦ), опубликованных на ее сайте.Ранее с 27 июля 1992 года Крымскую епархию возглавлял митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру Ростислав Филиппович Швец).Митрополит Тихон - епископ Русской православной церкви. До назначения в Крымскую митрополию, с 2018 года возглавлял Псковскую епрахию, священноархимандрит и игумен Псково-Печерского монастыря. С 1995 по 2018 год - наместник Сретенского монастыря в Москве. Председатель Патриаршего совета по культуре.Сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы. Церковный писатель, сценарист. Является главным редактором интернет-портала Православие.Ru. По результатам первых трех месяцев 2023 года стал самым издаваемым автором книг на российском рынке. Читайте также на РИА Новости Крым:Он врачует до сих пор: век назад Лука Крымский получил сан епископа "Избирается один, показательно для всех": церковь о смерти раскольника Во Владимирском соборе Херсонеса будут проводить экскурсии
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общество, крым, религия, православие, тихон шевкунов, крымская митрополия, симферопольская и крымская епархия, владыка лазарь
Митрополита Тихона Шевкунова назначили главой Крымской митрополии – РПЦ
Митрополит Тихон Шевкунов возглавил Крымскую митрополию
19:50 11.10.2023 (обновлено: 20:53 11.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) назначен главой Крымской митрополии, он освобожден от должности главы Псковской митрополии, говорится в журналах заседания Священного синода Русской православной церкви (РПЦ), опубликованных на ее сайте.
"Преосвященным Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии быть Преосвященному митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону с освобождением его от управления Псковской митрополией, от должности священноархимандрита и игумена Успенского Псково-Печерского монастыря города Печоры Псковской области и от должности священноархимандрита Благовещенского Никандровского монастыря села Любовец Дубровенской волости Порховского района Псковской области и выражением благодарности за понесенные труды", – написано в журналах.
Ранее с 27 июля 1992 года Крымскую епархию возглавлял митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру Ростислав Филиппович Швец).
Митрополит Тихон - епископ Русской православной церкви. До назначения в Крымскую митрополию, с 2018 года возглавлял Псковскую епрахию, священноархимандрит и игумен Псково-Печерского монастыря.
С 1995 по 2018 год - наместник Сретенского монастыря в Москве.
Председатель Патриаршего совета по культуре.
Сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы. Церковный писатель, сценарист. Является главным редактором интернет-портала Православие.Ru. По результатам первых трех месяцев 2023 года стал самым издаваемым автором книг на российском рынке.
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