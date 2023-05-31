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Он врачует до сих пор: век назад Лука Крымский получил сан епископа - РИА Новости Крым, 31.05.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Он врачует до сих пор: век назад Лука Крымский получил сан епископа
Он врачует до сих пор: век назад Лука Крымский получил сан епископа - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Он врачует до сих пор: век назад Лука Крымский получил сан епископа
Святитель Лука Крымский, исповедник и архиепископ Войно-Ясенецкий – самый знаменитый святой XX-XXI века, почитаемый и прославляемый во всех уголках нашей... РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T20:27
2023-05-31T20:27
эксклюзивы риа новости крым
крым
симферопольская и крымская епархия
протоиерей владимир кашлюк
общество
религия
святитель лука крымский (войно-ясенецкий)
православие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Святитель Лука Крымский, исповедник и архиепископ Войно-Ясенецкий – самый знаменитый святой XX-XXI века, почитаемый и прославляемый во всех уголках нашей необъятной Родины. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал руководитель пресс-службы Симферопольской и Крымской епархии протоиерей Владимир Кашлюк.Епископа отправили в лагеряВ этом году православная церковь отмечает 100-летие архиерейской хиротонии (рукоположения – ред.) святителя Луки Крымского. 31 мая 1923 года в таджикском Пенджикенте состоялось архирейское рукоположение Луки по благословению патриарха Московского и всея Руси Тихона. Спустя неделю Войно-Ясенецкий был арестован, а затем отправлен в лагеря.Ранее сообщалось, что 100-летие архиерейской хиротонии святителя Луки Крымского отметили в Ташкентском государственном стоматологическом университете, на конференции шла речь о значительном вкладе священнослужителя в развитие медицинской науки.В Симферополе, на базе Медакадемии им. С.И. Георгиевского, также прошла конференция, посвященная столетию архиерейской хиротонии святителя Луки, сообщил Владимир Кашлюк."Также по благословению митрополита Викентия Ташкентского делегация из Симферопольской и Крымской епархии отправилась на торжества, которые прошли в Ташкенте. В составе делегации был епископ Ялтинский Нестор и протодиакон Василий Марущак – эти священнослужители авторы монографии жизнедеятельности святителя Луки", - отметил протоиерей.Врачеватель души и телаПо его словам, даже после своей блаженной кончины святитель Лука Крымский продолжает творить чудеса. К судьбоносным мощам святителя Луки Крымского приходят многочисленные паломники."Он сочетал в себе земное и небесное. Он был врачом и человеческого тела, и врачевателем человеческой души, ведь как священник призывал в таинствах благодать духа святого, которая и помогала в то время всем немощным и болящим исцеляться. Более того, после его блаженной кончины миссия эта продолжилась. Как мы видим, чудеса до сих пор происходят, когда верующие люди обращаются к святителю Луке Крымскому. Он уже является небесным врачом, у которого есть власть от Бога здесь, на земле, невидимым, таинственным образом врачевать. О чем говорят многие свидетельства, в том числе, которые фиксируются в Свято-Троицком женском монастыре в Симферополе", - заключил протоиерей.Ранее сообщалось, что фильм о Святителе Луке (Войно-Ясинецком) медиапроекта администрации крымской столицы "На высоте" стал победителем международного фестиваля "Святой Владимир".В Крыму и за его пределами ходит много историй о чудесных исцелениях по молитвам Луке Крымскому. Сайт РИА Новости Крым собрал в открытых источниках несколько таких историй.Читайте также на РИА Новости Крым:В Узбекистане отметили столетие хиротонии святителя Луки КрымскогоВозрождение храма: в Симферополе открыли старинную каримскую кенассуБывший храм УПЦ в Симферополе отдадут Русской церкви безвозмездно
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Ирина Мезенцева
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крым, симферопольская и крымская епархия, протоиерей владимир кашлюк, общество, религия, святитель лука крымский (войно-ясенецкий), православие
Он врачует до сих пор: век назад Лука Крымский получил сан епископа

Протоиерей Кашлюк: святитель Лука продолжает творить чудеса и исцелять больных

20:27 31.05.2023
 
© пресс-служба симферопольской и крымской епархиисвятой Лука
святой Лука
© пресс-служба симферопольской и крымской епархии
Читать в
Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Святитель Лука Крымский, исповедник и архиепископ Войно-Ясенецкий – самый знаменитый святой XX-XXI века, почитаемый и прославляемый во всех уголках нашей необъятной Родины. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал руководитель пресс-службы Симферопольской и Крымской епархии протоиерей Владимир Кашлюк.

Епископа отправили в лагеря

В этом году православная церковь отмечает 100-летие архиерейской хиротонии (рукоположения – ред.) святителя Луки Крымского. 31 мая 1923 года в таджикском Пенджикенте состоялось архирейское рукоположение Луки по благословению патриарха Московского и всея Руси Тихона. Спустя неделю Войно-Ясенецкий был арестован, а затем отправлен в лагеря.
Ранее сообщалось, что 100-летие архиерейской хиротонии святителя Луки Крымского отметили в Ташкентском государственном стоматологическом университете, на конференции шла речь о значительном вкладе священнослужителя в развитие медицинской науки.
В Симферополе, на базе Медакадемии им. С.И. Георгиевского, также прошла конференция, посвященная столетию архиерейской хиротонии святителя Луки, сообщил Владимир Кашлюк.
"Также по благословению митрополита Викентия Ташкентского делегация из Симферопольской и Крымской епархии отправилась на торжества, которые прошли в Ташкенте. В составе делегации был епископ Ялтинский Нестор и протодиакон Василий Марущак – эти священнослужители авторы монографии жизнедеятельности святителя Луки", - отметил протоиерей.
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Врачеватель души и тела

"Ту тайную хиротонию во епископа смело можно назвать для Войно-Ясенецкого восшествием на Голгофу. Часто люди смотрят на епископский сан как на что-то такое славное, связанное с почетом и уважением, но в то время, в 1923 году, войти на епископский трон означало взойти на Голгофу, потому что это было связано с гонениями, мученичеством, исповедничеством. Уже через неделю для него начались аресты, тюрьмы. В ссылках он провел в общей сложности 11 лет", - рассказал Кашлюк.
По его словам, даже после своей блаженной кончины святитель Лука Крымский продолжает творить чудеса. К судьбоносным мощам святителя Луки Крымского приходят многочисленные паломники.
"Он сочетал в себе земное и небесное. Он был врачом и человеческого тела, и врачевателем человеческой души, ведь как священник призывал в таинствах благодать духа святого, которая и помогала в то время всем немощным и болящим исцеляться. Более того, после его блаженной кончины миссия эта продолжилась. Как мы видим, чудеса до сих пор происходят, когда верующие люди обращаются к святителю Луке Крымскому. Он уже является небесным врачом, у которого есть власть от Бога здесь, на земле, невидимым, таинственным образом врачевать. О чем говорят многие свидетельства, в том числе, которые фиксируются в Свято-Троицком женском монастыре в Симферополе", - заключил протоиерей.
Ранее сообщалось, что фильм о Святителе Луке (Войно-Ясинецком) медиапроекта администрации крымской столицы "На высоте" стал победителем международного фестиваля "Святой Владимир".
В Крыму и за его пределами ходит много историй о чудесных исцелениях по молитвам Луке Крымскому. Сайт РИА Новости Крым собрал в открытых источниках несколько таких историй.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымСимферопольская и Крымская епархияПротоиерей Владимир КашлюкОбществоРелигияСвятитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий)Православие
 
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