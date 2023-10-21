https://crimea.ria.ru/20231021/v-simferopole-predstavili-novogo-glavu-krymskoy-mitropolii-1132236466.html
В Симферополе представили нового главу Крымской митрополии
В Симферополе представили нового главу Крымской митрополии - РИА Новости Крым, 21.10.2023
В Симферополе представили нового главу Крымской митрополии
Новый глава Крымской митрополии, митрополит Тихон Шевкунов прибыл в столицу республики и посетил Александро-Невский кафедральный собор. РИА Новости Крым, 21.10.2023
2023-10-21T14:09
2023-10-21T14:09
2023-10-21T14:23
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тихон шевкунов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Новый глава Крымской митрополии, митрополит Тихон Шевкунов прибыл в столицу республики и посетил Александро-Невский кафедральный собор.Митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов назначен главой Крымской митрополии, он освобожден от должности главы Псковской митрополии. Ранее с 27 июля 1992 года Крымскую епархию возглавлял митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру Ростислав Филиппович Швец). Митрополит Тихон – епископ Русской православной церкви. До назначения в Крымскую митрополию с 2018 года возглавлял Псковскую епархию, священноархимандрит и игумен Псково-Печерского монастыря. С 1995 по 2018 год – наместник Сретенского монастыря в Москве. Председатель Патриаршего совета по культуре. Сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы. Церковный писатель, сценарист. Является главным редактором интернет-портала Православие.Ru. По результатам первых трех месяцев 2023 года стал самым издаваемым автором книг на российском рынке.Прежде Симферопольскую и Крымскую епархию, а затем и Крымскую митрополию в течение 35 лет - с 27 июля 1992 года возглавлял митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру Ростислав Филиппович Швец).
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РИА Новости Крым
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крымская митрополия, тихон шевкунов, владыка лазарь, религия, симферопольская и крымская епархия, православие, новости, новости крыма
В Симферополе представили нового главу Крымской митрополии
Митрополит Тихон Шевкунов прибыл в Симферополь
14:09 21.10.2023 (обновлено: 14:23 21.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Новый глава Крымской митрополии, митрополит Тихон Шевкунов прибыл в столицу республики и посетил Александро-Невский кафедральный собор.
Митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов назначен
главой Крымской митрополии, он освобожден от должности главы Псковской митрополии. Ранее с 27 июля 1992 года Крымскую епархию возглавлял митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру Ростислав Филиппович Швец). Митрополит Тихон – епископ Русской православной церкви.
До назначения в Крымскую митрополию с 2018 года возглавлял Псковскую епархию, священноархимандрит и игумен Псково-Печерского монастыря. С 1995 по 2018 год – наместник Сретенского монастыря в Москве. Председатель Патриаршего совета по культуре. Сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы. Церковный писатель, сценарист. Является главным редактором интернет-портала Православие.Ru. По результатам первых трех месяцев 2023 года стал самым издаваемым автором книг на российском рынке.
Прежде Симферопольскую и Крымскую епархию, а затем и Крымскую митрополию в течение 35 лет - с 27 июля 1992 года возглавлял митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру Ростислав Филиппович Швец).