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Митрополит Тихон похвалил сплоченность православных Крыма - РИА Новости Крым, 23.11.2023
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Митрополит Тихон похвалил сплоченность православных Крыма
Митрополит Тихон похвалил сплоченность православных Крыма - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Митрополит Тихон похвалил сплоченность православных Крыма
Глава Крымской митрополии владыка Тихон (Шевкунов) в пресс-центре РИА Новости Крым отметил, что ему очень понравилась церковная жизнь в регионе. Он отметил... РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T06:05
2023-11-23T06:05
крым
тихон шевкунов
крымская митрополия
православие
религия
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крымской митрополии владыка Тихон (Шевкунов) в пресс-центре РИА Новости Крым отметил, что ему очень понравилась церковная жизнь в регионе. Он отметил особую тишину на церковных службах, добротное церковное пение и приходскую традицию собираться на трапезу после литургии.Митрополит заметил, что прихожане так же ведут себя в Русской зарубежной церкви, чьи приходы рассеяны по всему миру."Они живут в других государствах, а Крым какое-то время тоже жил в другом государстве, хотя, как я знаю, особых притеснений верующих во время Украины и не было. Но какое-то время Крым жил все-таки не в общем родном доме. И это, как и наших зарубежных братьев, очень сплотило. Эта потребность в особом общении и чувство, что именно в церкви ты обретаешь настоящую Россию, в особой степени присуще именно Крыму", - выразил свою мысль митрополит Тихон.Митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов был назначен главой Крымской митрополии в октябре этого года. До назначения в Крым с 2018 года возглавлял Псковскую епархию. Священноархимандрит и игумен Псково-Печерского монастыря. С 1995 по 2018 год – наместник Сретенского монастыря в Москве. Церковный писатель, сценарист. Является главным редактором интернет-портала Православие.Ru. По результатам первых трех месяцев 2023 года стал самым издаваемым автором книг на российском рынке.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым не любить невозможно - митрополит ТихонМитрополит Тихон в Крыму рассказал об отношениях с ПутинымИспытываю благоговение к этой земле: митрополит Тихон о Крыме
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крым, тихон шевкунов, крымская митрополия, православие, религия, общество, новости крыма
Митрополит Тихон похвалил сплоченность православных Крыма

Митрополит Тихон: в Крыму ощущается настоящее церковное единство

06:05 23.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПразднование православной Пасхи в Симферополе
Празднование православной Пасхи в Симферополе - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крымской митрополии владыка Тихон (Шевкунов) в пресс-центре РИА Новости Крым отметил, что ему очень понравилась церковная жизнь в регионе. Он отметил особую тишину на церковных службах, добротное церковное пение и приходскую традицию собираться на трапезу после литургии.

"Видно, что это церковь настоящая - единство, собрание, которое возглавляется самим Господом Богом Иисусом Христом. Есть ощущение, что это люди Божии, самые разные, но здесь они едины и все вместе. Это поразительное чувство и огромная заслуга духовенства Крыма, это то, чему надо поучиться", - подчеркнул он.

Митрополит заметил, что прихожане так же ведут себя в Русской зарубежной церкви, чьи приходы рассеяны по всему миру.
"Они живут в других государствах, а Крым какое-то время тоже жил в другом государстве, хотя, как я знаю, особых притеснений верующих во время Украины и не было. Но какое-то время Крым жил все-таки не в общем родном доме. И это, как и наших зарубежных братьев, очень сплотило. Эта потребность в особом общении и чувство, что именно в церкви ты обретаешь настоящую Россию, в особой степени присуще именно Крыму", - выразил свою мысль митрополит Тихон.
Митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов был назначен главой Крымской митрополии в октябре этого года. До назначения в Крым с 2018 года возглавлял Псковскую епархию. Священноархимандрит и игумен Псково-Печерского монастыря. С 1995 по 2018 год – наместник Сретенского монастыря в Москве. Церковный писатель, сценарист. Является главным редактором интернет-портала Православие.Ru. По результатам первых трех месяцев 2023 года стал самым издаваемым автором книг на российском рынке.
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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