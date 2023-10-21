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Испытываю благоговение к этой земле: митрополит Тихон о Крыме - РИА Новости Крым, 21.10.2023
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Испытываю благоговение к этой земле: митрополит Тихон о Крыме
Испытываю благоговение к этой земле: митрополит Тихон о Крыме - РИА Новости Крым, 21.10.2023
Испытываю благоговение к этой земле: митрополит Тихон о Крыме
Новый митрополит Крымской митрополии владыка Тихон рассказал о своем видении первоначальных задач на новом посту. По его словам, для начала ему необходимо... РИА Новости Крым, 21.10.2023
2023-10-21T16:53
2023-10-21T16:53
крымская митрополия
тихон шевкунов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Новый митрополит Крымской митрополии владыка Тихон рассказал о своем видении первоначальных задач на новом посту. По его словам, для начала ему необходимо ознакомиться с духовными и материальными свершениями Церкви в Крыму и в Севастополе, а затем понять и решить – куда приложить силы.Кроме того, в числе главных задач он назвал помощь церкви на новых территориях России и сохранение стабильности в самом Крыму.Кроме того, Крымская митрополия под руководством митрополита Тихона продолжит поддерживать дружественные контакты с другими конфессиями, существующими на полуострове. Среди сфер деятельности митрополии, сказал владыка, в том числе и "уважительное отношение к другим конфессиям и совместная работа в области культуры и укрепления мира, в первую очередь межконфессионального".Новоназначенный митрополит считает, что покровителем Крыма является сам Христос. По его словам, к Крыму в России всегда было и будет особенное отношение:Кроме того, митрополит Тихон намерен перевезти в Крым своего любимца – рыжего кота породы мэйн-кун по имени Владыка: "Он тоже будет крымчанином", - пошутил его высокопреосвященство.Митрополит Тихон Шевкунов до назначения в Крым был епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии. На этот пост он был назначен в мае 2018 года. Тогда же патриарх Кирилл возвел его в сан митрополита.Некоторые западные СМИ называли отца Тихона Шевкунова духовником Путина, однако ни сам митрополит, ни Кремль не комментировали эту информацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал только, что владыка знаком с Владимиром Путиным и "участвует в различных проектах, которые курируют в администрации".О назначении отца Тихона митрополитом Симферопольским ми Крымским стало известно 11 октября. В журналах Священного Синода на сайте Патриархии опубликовали решение об этом, одновременно сообщая, что прежний митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь "отправлен на покой".Читайте по теме:Крым будет молиться за Россию вместе с Владыкой Тихоном – АксеновНовый глава Крымской митрополии проводит первый молебен в СимферополеМитрополит Тихон Шевкунов: биография
https://crimea.ria.ru/20231021/vladyka-lazar-privetstvoval-novogo-glavu-krymskoy-mitropolii-1132237043.html
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крымская митрополия, тихон шевкунов, крым, новости крыма, православие, религия, общество
Испытываю благоговение к этой земле: митрополит Тихон о Крыме

Митрополит Тихон обозначил главные задачи Церкви в Крыму и Севастополе

16:53 21.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВладыка Тихон
Владыка Тихон - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Новый митрополит Крымской митрополии владыка Тихон рассказал о своем видении первоначальных задач на новом посту. По его словам, для начала ему необходимо ознакомиться с духовными и материальными свершениями Церкви в Крыму и в Севастополе, а затем понять и решить – куда приложить силы.
Кроме того, в числе главных задач он назвал помощь церкви на новых территориях России и сохранение стабильности в самом Крыму.
"Крымская митрополия и церковь стабильна сейчас по сравнению сейчас с теми епархиями, которые разделены. Там действуют епархии и мужественно, удивительно деятельно поддерживают людей. Сейчас самое главное – помощь тем, кто в этой помощи нуждается здесь и там, в новых регионах, а также поддержка единства и мира здесь, в Крыму", - сказал митрополит, отвечая на вопрос журналистов.
Кроме того, Крымская митрополия под руководством митрополита Тихона продолжит поддерживать дружественные контакты с другими конфессиями, существующими на полуострове. Среди сфер деятельности митрополии, сказал владыка, в том числе и "уважительное отношение к другим конфессиям и совместная работа в области культуры и укрепления мира, в первую очередь межконфессионального".
Новоназначенный митрополит считает, что покровителем Крыма является сам Христос. По его словам, к Крыму в России всегда было и будет особенное отношение:
"Я испытываю чувство благоговения к этой земле, любви к ней. Крым – это особая любовь всей России. Приступаю к своим обязанностям с чувством ответственности и надежды на Господа", - подчеркнул он.
Кроме того, митрополит Тихон намерен перевезти в Крым своего любимца – рыжего кота породы мэйн-кун по имени Владыка: "Он тоже будет крымчанином", - пошутил его высокопреосвященство.
Митрополит Тихон Шевкунов до назначения в Крым был епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии. На этот пост он был назначен в мае 2018 года. Тогда же патриарх Кирилл возвел его в сан митрополита.
© Фото из Telegram-канала "Кот Владыка"Кот митрополита Тихона по кличке Владыка
Кот митрополита Тихона по кличке Владыка
© Фото из Telegram-канала "Кот Владыка"
Кот митрополита Тихона по кличке Владыка
Некоторые западные СМИ называли отца Тихона Шевкунова духовником Путина, однако ни сам митрополит, ни Кремль не комментировали эту информацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал только, что владыка знаком с Владимиром Путиным и "участвует в различных проектах, которые курируют в администрации".
О назначении отца Тихона митрополитом Симферопольским ми Крымским стало известно 11 октября. В журналах Священного Синода на сайте Патриархии опубликовали решение об этом, одновременно сообщая, что прежний митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь "отправлен на покой".
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