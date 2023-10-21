https://crimea.ria.ru/20231021/ispytyvayu-blagogovenie-k-etoy-zemle-mitropolit-tikhon-o-kryme-1132242467.html

Испытываю благоговение к этой земле: митрополит Тихон о Крыме

Испытываю благоговение к этой земле: митрополит Тихон о Крыме - РИА Новости Крым, 21.10.2023

Испытываю благоговение к этой земле: митрополит Тихон о Крыме

Новый митрополит Крымской митрополии владыка Тихон рассказал о своем видении первоначальных задач на новом посту. По его словам, для начала ему необходимо... РИА Новости Крым, 21.10.2023

2023-10-21T16:53

2023-10-21T16:53

2023-10-21T16:53

крымская митрополия

тихон шевкунов

крым

новости крыма

православие

религия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/15/1132237658_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f4a3a28a84e414c9aa55008475ed55f4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Новый митрополит Крымской митрополии владыка Тихон рассказал о своем видении первоначальных задач на новом посту. По его словам, для начала ему необходимо ознакомиться с духовными и материальными свершениями Церкви в Крыму и в Севастополе, а затем понять и решить – куда приложить силы.Кроме того, в числе главных задач он назвал помощь церкви на новых территориях России и сохранение стабильности в самом Крыму.Кроме того, Крымская митрополия под руководством митрополита Тихона продолжит поддерживать дружественные контакты с другими конфессиями, существующими на полуострове. Среди сфер деятельности митрополии, сказал владыка, в том числе и "уважительное отношение к другим конфессиям и совместная работа в области культуры и укрепления мира, в первую очередь межконфессионального".Новоназначенный митрополит считает, что покровителем Крыма является сам Христос. По его словам, к Крыму в России всегда было и будет особенное отношение:Кроме того, митрополит Тихон намерен перевезти в Крым своего любимца – рыжего кота породы мэйн-кун по имени Владыка: "Он тоже будет крымчанином", - пошутил его высокопреосвященство.Митрополит Тихон Шевкунов до назначения в Крым был епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии. На этот пост он был назначен в мае 2018 года. Тогда же патриарх Кирилл возвел его в сан митрополита.Некоторые западные СМИ называли отца Тихона Шевкунова духовником Путина, однако ни сам митрополит, ни Кремль не комментировали эту информацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал только, что владыка знаком с Владимиром Путиным и "участвует в различных проектах, которые курируют в администрации".О назначении отца Тихона митрополитом Симферопольским ми Крымским стало известно 11 октября. В журналах Священного Синода на сайте Патриархии опубликовали решение об этом, одновременно сообщая, что прежний митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь "отправлен на покой".Читайте по теме:Крым будет молиться за Россию вместе с Владыкой Тихоном – АксеновНовый глава Крымской митрополии проводит первый молебен в СимферополеМитрополит Тихон Шевкунов: биография

https://crimea.ria.ru/20231021/vladyka-lazar-privetstvoval-novogo-glavu-krymskoy-mitropolii-1132237043.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская митрополия, тихон шевкунов, крым, новости крыма, православие, религия, общество