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Крым будет молиться за Россию вместе с Владыкой Тихоном - Аксенов - РИА Новости Крым, 12.10.2023
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Крым будет молиться за Россию вместе с Владыкой Тихоном - Аксенов
Крым будет молиться за Россию вместе с Владыкой Тихоном - Аксенов - РИА Новости Крым, 12.10.2023
Крым будет молиться за Россию вместе с Владыкой Тихоном - Аксенов
Крым будет укреплять сотрудничество государства и Церкви и молиться за Россию вместе с Владыкой Тихоном. Так назначение Митрополита Псковского и Порховского... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T12:15
2023-10-12T12:15
рпц (русская православная церковь)
тихон шевкунов
симферопольская и крымская епархия
сергей аксенов
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Крым будет укреплять сотрудничество государства и Церкви и молиться за Россию вместе с Владыкой Тихоном. Так назначение Митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) руководителем Крымской митрополии прокомментировал глава республики Сергей Аксенов.Также Аксенов поблагодарил за многолетнее подвижническое движение Владыку Лазаря, который возглавлял Крымскую епархию с 1992 года."Мы относимся к нашему Владыке с большим уважением и теплотой, он для нас был и остается непререкаемым духовным авторитетом. Обязательно продолжим поддерживать с ним отношения, окружим заботой и вниманием", - написал руководитель региона.О назначении Отца Тихона главой Крымской епархии стало известно накануне. Митрополит Тихон - епископ Русской православной церкви. До этого, с 2018 года он возглавлял Псковскую епрахию, был священноархимандритом и игуменом Псково-Печерского монастыря. С 1995 по 2018 год - наместником Сретенского монастыря в Москве.Читайте также на РИА Новости Крым:Митрополит Тихон Шевкунов: биографияОн врачует до сих пор: век назад Лука Крымский получил сан епископаБывший храм УПЦ в Симферополе отдадут Русской церкви безвозмездно
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рпц (русская православная церковь), тихон шевкунов, симферопольская и крымская епархия, сергей аксенов, крым, религия, православие, новости крыма, владыка лазарь
Крым будет молиться за Россию вместе с Владыкой Тихоном - Аксенов

Аксенов прокомментировал назначение Владыки Тихона главой Крымской епархии

12:15 12.10.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваМитрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) назначен главой Крымской митрополии
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) назначен главой Крымской митрополии
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Крым будет укреплять сотрудничество государства и Церкви и молиться за Россию вместе с Владыкой Тихоном. Так назначение Митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) руководителем Крымской митрополии прокомментировал глава республики Сергей Аксенов.
"Переговорил по телефону с митрополитом Тихоном (Шевкуновым), который по решению Священного Синода Русской православной церкви возглавил Крымскую митрополию. Знаю Владыку Тихона лично с 2014 года, он один из самых известных и авторитетных архипастырей, очень сильный, правильный и просвещенный человек, настоящий патриот и государственник. Будем двигаться дальше вместе с Владыкой Тихоном, укреплять сотрудничество государства и Церкви, молиться за Россию и трудиться на благо России", - написал глава республики в своем Telegram-канале.
Также Аксенов поблагодарил за многолетнее подвижническое движение Владыку Лазаря, который возглавлял Крымскую епархию с 1992 года.
"Мы относимся к нашему Владыке с большим уважением и теплотой, он для нас был и остается непререкаемым духовным авторитетом. Обязательно продолжим поддерживать с ним отношения, окружим заботой и вниманием", - написал руководитель региона.
О назначении Отца Тихона главой Крымской епархии стало известно накануне. Митрополит Тихон - епископ Русской православной церкви. До этого, с 2018 года он возглавлял Псковскую епрахию, был священноархимандритом и игуменом Псково-Печерского монастыря. С 1995 по 2018 год - наместником Сретенского монастыря в Москве.
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РПЦ (Русская православная церковь)Тихон ШевкуновСимферопольская и Крымская епархияСергей АксеновКрымРелигияПравославиеНовости КрымаВладыка Лазарь
 
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