https://crimea.ria.ru/20231012/krym-budet-molitsya-za-rossiyu-vmeste-s-vladykoy-tikhonom---aksenov-1132033818.html

Крым будет молиться за Россию вместе с Владыкой Тихоном - Аксенов

Крым будет молиться за Россию вместе с Владыкой Тихоном - Аксенов - РИА Новости Крым, 12.10.2023

Крым будет молиться за Россию вместе с Владыкой Тихоном - Аксенов

Крым будет укреплять сотрудничество государства и Церкви и молиться за Россию вместе с Владыкой Тихоном. Так назначение Митрополита Псковского и Порховского... РИА Новости Крым, 12.10.2023

2023-10-12T12:15

2023-10-12T12:15

2023-10-12T12:15

рпц (русская православная церковь)

тихон шевкунов

симферопольская и крымская епархия

сергей аксенов

крым

религия

православие

новости крыма

владыка лазарь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Крым будет укреплять сотрудничество государства и Церкви и молиться за Россию вместе с Владыкой Тихоном. Так назначение Митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) руководителем Крымской митрополии прокомментировал глава республики Сергей Аксенов.Также Аксенов поблагодарил за многолетнее подвижническое движение Владыку Лазаря, который возглавлял Крымскую епархию с 1992 года."Мы относимся к нашему Владыке с большим уважением и теплотой, он для нас был и остается непререкаемым духовным авторитетом. Обязательно продолжим поддерживать с ним отношения, окружим заботой и вниманием", - написал руководитель региона.О назначении Отца Тихона главой Крымской епархии стало известно накануне. Митрополит Тихон - епископ Русской православной церкви. До этого, с 2018 года он возглавлял Псковскую епрахию, был священноархимандритом и игуменом Псково-Печерского монастыря. С 1995 по 2018 год - наместником Сретенского монастыря в Москве.Читайте также на РИА Новости Крым:Митрополит Тихон Шевкунов: биографияОн врачует до сих пор: век назад Лука Крымский получил сан епископаБывший храм УПЦ в Симферополе отдадут Русской церкви безвозмездно

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рпц (русская православная церковь), тихон шевкунов, симферопольская и крымская епархия, сергей аксенов, крым, религия, православие, новости крыма, владыка лазарь