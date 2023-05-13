https://crimea.ria.ru/20230513/byvshiy-khram-upts-v-simferopole-otdadut-russkoy-tserkvi-bezvozmezdno-1128697731.html
Бывший храм УПЦ в Симферополе отдадут Русской церкви безвозмездно
Бывший храм УПЦ в Симферополе отдадут Русской церкви безвозмездно - РИА Новости Крым, 13.05.2023
Бывший храм УПЦ в Симферополе отдадут Русской церкви безвозмездно
принадлежавший ранее Украинской православной церкви Киевского патриархата, будет передан Русской православной церкви на основе договора безвозмездной аренды. Об РИА Новости Крым, 13.05.2023
2023-05-13T08:59
2023-05-13T08:59
2023-05-13T08:59
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евгения добрыня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Бывший собор Святых Владимира и Ольги в Симферополе, принадлежавший ранее Украинской православной церкви Киевского патриархата, будет передан Русской православной церкви на основе договора безвозмездной аренды. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила председатель Комитета Госсовета Крыма по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня.Глава земельного комитета напомнила, что после воссоединения Крыма с Россией все юридические и физические лица, использующие муниципальное имущество, должны были перерегистрироваться в соответствии с законами РФ и перезаключить договоры аренды."В данном конкретном случае организация не переоформилась. С ней долго вели переговоры. Им нужно было перезаключить договор безвозмездного пользования, как религиозной организации, и использовать это имущество дальше, как они его использовали. Но представители собственника, в данном случае Министерства имущественных и земельных отношений, натолкнулись в этом вопросе на полное непонимание и было вынуждено подать в суд", - объяснила Евгения Добрыня.Как уточнили в Минимущества Крыма, религиозным организациям был предоставлен срок до 1 января 2016 года, чтобы привести в порядок учредительные документы. Украинская православная церковь тогда еще Киевского Патриархата, а с 2018 года – Православная церковь Украины (ПЦУ) отказалась это сделать."Решение суда от 5 июля 2019 года вступило в силу 5 сентября 2019 года, соответственно с этой даты необходимо было освободить помещение. Времени на то, чтобы сделать это самостоятельно в законном порядке, было предостаточно", - сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе ведомства.За эти годы судебные слушания прошли в четырех инстанциях и дошли до Верховного суда, после чего решение было передано в исполнительные органы. 11 мая 2023 года сотрудники Федеральной службы судебных приставов привели его в исполнение. Была произведена опись всего имущества, находящегося в храме. Оно будет помещено на ответственное хранение, и собственник сможет в любое время его получить.В Симферопольской и Крымской епархии пока нет никаких планов относительно бывшего собора УПЦ КП. О том, как будет использовано здание, там пообещали сообщить по завершении всех законных процедур.Примечательно также, что епископ раскольнической церкви Климент, в миру Павел Кущ, не оформил документы для своей церкви, но получил российский паспорт для себя лично.Читайте также на РИА Новости Крым:Силовики опечатали здание Киево-Печерской лавры вместе с людьмиХрам канонической УПЦ подожгли в Черновицкой областиВ Киевской области захватили храм УПЦ и дом священника
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Ирина Камышева
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
симферополь, евгения добрыня, государственный совет рк (госсовет), украинская православная церковь (упц), рпц (русская православная церковь), религия, минимущества крым, крым, новости крыма
Бывший храм УПЦ в Симферополе отдадут Русской церкви безвозмездно
Евгения Добрыня: бывший собор УПЦ в Симферополе отдадут в аренду безвозмездно
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым, Ирина Камышева.
Бывший собор Святых Владимира и Ольги
в Симферополе,
принадлежавший ранее Украинской православной церкви Киевского патриархата, будет передан Русской православной церкви на основе договора безвозмездной аренды. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым
сообщила председатель Комитета Госсовета Крыма по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня.
"Я думаю, что это будет договор безвозмездного пользования. В любом случае, это будут узаконенные отношения с государством, на основании которых будет передано имущество, и оно будет использовано в соответствии с действующим законодательством. Скажу больше, если бы предыдущие арендаторы выполнили все требования закона, то ничего бы этого не случилось. Но организация решила не жить по законам Российской Федерации. Ну извините, не могут же все нарушать закон, потому что кому-то этого захотелось", - прокомментировала она.
Глава земельного комитета напомнила, что после воссоединения Крыма с Россией все юридические и физические лица, использующие муниципальное имущество, должны были перерегистрироваться в соответствии с законами РФ и перезаключить договоры аренды.
"В данном конкретном случае организация не переоформилась. С ней долго вели переговоры. Им нужно было перезаключить договор безвозмездного пользования, как религиозной организации, и использовать это имущество дальше, как они его использовали. Но представители собственника, в данном случае Министерства имущественных и земельных отношений, натолкнулись в этом вопросе на полное непонимание и было вынуждено подать в суд", - объяснила Евгения Добрыня.
Как уточнили в Минимущества Крыма, религиозным организациям был предоставлен срок до 1 января 2016 года, чтобы привести в порядок учредительные документы. Украинская православная церковь тогда еще Киевского Патриархата, а с 2018 года – Православная церковь Украины (ПЦУ) отказалась это сделать.
"Решение суда от 5 июля 2019 года вступило в силу 5 сентября 2019 года, соответственно с этой даты необходимо было освободить помещение. Времени на то, чтобы сделать это самостоятельно в законном порядке, было предостаточно", - сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе ведомства.
За эти годы судебные слушания прошли в четырех инстанциях и дошли до Верховного суда, после чего решение было передано в исполнительные органы. 11 мая 2023 года сотрудники Федеральной службы судебных приставов привели его в исполнение
. Была произведена опись всего имущества, находящегося в храме. Оно будет помещено на ответственное хранение, и собственник сможет в любое время его получить.
В Симферопольской и Крымской епархии пока нет никаких планов относительно бывшего собора УПЦ КП. О том, как будет использовано здание, там пообещали сообщить по завершении всех законных процедур.
Примечательно также, что епископ раскольнической церкви Климент, в миру Павел Кущ, не оформил документы для своей церкви, но получил российский паспорт
для себя лично.
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