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Бывший храм УПЦ в Симферополе отдадут Русской церкви безвозмездно

Бывший храм УПЦ в Симферополе отдадут Русской церкви безвозмездно - РИА Новости Крым, 13.05.2023

Бывший храм УПЦ в Симферополе отдадут Русской церкви безвозмездно

принадлежавший ранее Украинской православной церкви Киевского патриархата, будет передан Русской православной церкви на основе договора безвозмездной аренды. Об РИА Новости Крым, 13.05.2023

2023-05-13T08:59

2023-05-13T08:59

2023-05-13T08:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Бывший собор Святых Владимира и Ольги в Симферополе, принадлежавший ранее Украинской православной церкви Киевского патриархата, будет передан Русской православной церкви на основе договора безвозмездной аренды. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила председатель Комитета Госсовета Крыма по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня.Глава земельного комитета напомнила, что после воссоединения Крыма с Россией все юридические и физические лица, использующие муниципальное имущество, должны были перерегистрироваться в соответствии с законами РФ и перезаключить договоры аренды."В данном конкретном случае организация не переоформилась. С ней долго вели переговоры. Им нужно было перезаключить договор безвозмездного пользования, как религиозной организации, и использовать это имущество дальше, как они его использовали. Но представители собственника, в данном случае Министерства имущественных и земельных отношений, натолкнулись в этом вопросе на полное непонимание и было вынуждено подать в суд", - объяснила Евгения Добрыня.Как уточнили в Минимущества Крыма, религиозным организациям был предоставлен срок до 1 января 2016 года, чтобы привести в порядок учредительные документы. Украинская православная церковь тогда еще Киевского Патриархата, а с 2018 года – Православная церковь Украины (ПЦУ) отказалась это сделать."Решение суда от 5 июля 2019 года вступило в силу 5 сентября 2019 года, соответственно с этой даты необходимо было освободить помещение. Времени на то, чтобы сделать это самостоятельно в законном порядке, было предостаточно", - сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе ведомства.За эти годы судебные слушания прошли в четырех инстанциях и дошли до Верховного суда, после чего решение было передано в исполнительные органы. 11 мая 2023 года сотрудники Федеральной службы судебных приставов привели его в исполнение. Была произведена опись всего имущества, находящегося в храме. Оно будет помещено на ответственное хранение, и собственник сможет в любое время его получить.В Симферопольской и Крымской епархии пока нет никаких планов относительно бывшего собора УПЦ КП. О том, как будет использовано здание, там пообещали сообщить по завершении всех законных процедур.Примечательно также, что епископ раскольнической церкви Климент, в миру Павел Кущ, не оформил документы для своей церкви, но получил российский паспорт для себя лично.Читайте также на РИА Новости Крым:Силовики опечатали здание Киево-Печерской лавры вместе с людьмиХрам канонической УПЦ подожгли в Черновицкой областиВ Киевской области захватили храм УПЦ и дом священника

https://crimea.ria.ru/20190701/1116934943.html

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2023

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

симферополь, евгения добрыня, государственный совет рк (госсовет), украинская православная церковь (упц), рпц (русская православная церковь), религия, минимущества крым, крым, новости крыма