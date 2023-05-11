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Бывший храм УПЦ КП в Симферополе передадут Русской Церкви

Бывший храм УПЦ КП в Симферополе передадут Русской Церкви - РИА Новости Крым, 11.05.2023

Бывший храм УПЦ КП в Симферополе передадут Русской Церкви

Помещения бывшего храма УПЦ КП освободили от имущества прежнего владельца, сообщается на официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений... РИА Новости Крым, 11.05.2023

2023-05-11T18:44

2023-05-11T18:44

2023-05-11T18:46

симферополь

минимущества крым

религия

рпц (русская православная церковь)

общество

россия

украина

новости

городская среда

арбитражный суд крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Помещения бывшего храма УПЦ КП освободили от имущества прежнего владельца, сообщается на официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым. Как следует из текста сообщения, 11 мая было исполнено решение Арбитражного суда Республики Крым, вступившее в законную силу.Управление Крымской епархии УПЦ КП не привело учредительные документы в соответствие с законодательством РФ и не внесло необходимые сведения в Единый государственный реестр юридических лиц. Это фактически сделало организацию нелегитимной на территории России.Официальные учреждения не могут заключать договора с незарегистрированными организациями и признавать договора аренды другого государства. Поэтому собственник здания – Минимущества Республики Крым – в 2019 году обратился в Арбитражный суд с исковым заявлением о расторжении договора аренды, возврате имущества и взыскании пени в судебном порядке. После апелляции, поданной раскольниками, решение суда первой инстанции было оставлено в силе. У них было достаточно времени, чтобы освободить помещение, однако этого сделано не было.11 мая 2023 года, сотрудники Федеральной службы приставов и представители Минимущества привели решение суда в исполнение. Как РИА Новости Крым сообщили представители ведомства, в здании бывшего собора произвели опись имущества предыдущего арендатора. Оно будет помещено на ответственное хранение, и если представитель епархии УПЦ КП обратится за ним, все предметы описи будут возвращены владельцу.Как следует из сообщения пресс-службы, собор планируется передать Русской православной церкви. В Симферопольской и Крымской епархии корреспонденту РИА Новости Крым ответили, что у церкви пока нет никаких планов относительно бывшего собора УПЦ КП. В епархиальном управлении корреспонденту РИА Новости Крым пообещали сообщить о том, как будет использовано здание, по завершении всех законных процедур.Примечательно, что епископ раскольнической церкви Климент, в миру Павел Кущ, не оформил документы для своей церкви, но получил российский паспорт для себя. С 2014 года он успел перейти из одной раскольнической церкви в другую, из УПЦ Киевского патриархата в ПЦУ, и даже стал там митрополитом. Сейчас он находится на Украине и продолжает службу в так называемой Православной церкви Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть корпусов Киево-Печерской лавры передали заповедникуСиловики опечатали здание Киево-Печерской лавры вместе с людьмиХрам канонической УПЦ подожгли в Черновицкой области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, минимущества крым, религия, рпц (русская православная церковь), общество, россия, украина, новости, городская среда, арбитражный суд крыма