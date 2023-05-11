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Бывший храм УПЦ КП в Симферополе передадут Русской Церкви - РИА Новости Крым, 11.05.2023
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Бывший храм УПЦ КП в Симферополе передадут Русской Церкви
Бывший храм УПЦ КП в Симферополе передадут Русской Церкви - РИА Новости Крым, 11.05.2023
Бывший храм УПЦ КП в Симферополе передадут Русской Церкви
Помещения бывшего храма УПЦ КП освободили от имущества прежнего владельца, сообщается на официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений... РИА Новости Крым, 11.05.2023
2023-05-11T18:44
2023-05-11T18:46
симферополь
минимущества крым
религия
рпц (русская православная церковь)
общество
россия
украина
новости
городская среда
арбитражный суд крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Помещения бывшего храма УПЦ КП освободили от имущества прежнего владельца, сообщается на официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым. Как следует из текста сообщения, 11 мая было исполнено решение Арбитражного суда Республики Крым, вступившее в законную силу.Управление Крымской епархии УПЦ КП не привело учредительные документы в соответствие с законодательством РФ и не внесло необходимые сведения в Единый государственный реестр юридических лиц. Это фактически сделало организацию нелегитимной на территории России.Официальные учреждения не могут заключать договора с незарегистрированными организациями и признавать договора аренды другого государства. Поэтому собственник здания – Минимущества Республики Крым – в 2019 году обратился в Арбитражный суд с исковым заявлением о расторжении договора аренды, возврате имущества и взыскании пени в судебном порядке. После апелляции, поданной раскольниками, решение суда первой инстанции было оставлено в силе. У них было достаточно времени, чтобы освободить помещение, однако этого сделано не было.11 мая 2023 года, сотрудники Федеральной службы приставов и представители Минимущества привели решение суда в исполнение. Как РИА Новости Крым сообщили представители ведомства, в здании бывшего собора произвели опись имущества предыдущего арендатора. Оно будет помещено на ответственное хранение, и если представитель епархии УПЦ КП обратится за ним, все предметы описи будут возвращены владельцу.Как следует из сообщения пресс-службы, собор планируется передать Русской православной церкви. В Симферопольской и Крымской епархии корреспонденту РИА Новости Крым ответили, что у церкви пока нет никаких планов относительно бывшего собора УПЦ КП. В епархиальном управлении корреспонденту РИА Новости Крым пообещали сообщить о том, как будет использовано здание, по завершении всех законных процедур.Примечательно, что епископ раскольнической церкви Климент, в миру Павел Кущ, не оформил документы для своей церкви, но получил российский паспорт для себя. С 2014 года он успел перейти из одной раскольнической церкви в другую, из УПЦ Киевского патриархата в ПЦУ, и даже стал там митрополитом. Сейчас он находится на Украине и продолжает службу в так называемой Православной церкви Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть корпусов Киево-Печерской лавры передали заповедникуСиловики опечатали здание Киево-Печерской лавры вместе с людьмиХрам канонической УПЦ подожгли в Черновицкой области
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симферополь, минимущества крым, религия, рпц (русская православная церковь), общество, россия, украина, новости, городская среда, арбитражный суд крыма
Бывший храм УПЦ КП в Симферополе передадут Русской Церкви

Бывший храм УПЦ КП в Симферополе передадут Русской Церкви: решение суда вступило в силу

18:44 11.05.2023 (обновлено: 18:46 11.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевХрам раскольнической украинской церкви
Храм раскольнической украинской церкви - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Помещения бывшего храма УПЦ КП освободили от имущества прежнего владельца, сообщается на официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым. Как следует из текста сообщения, 11 мая было исполнено решение Арбитражного суда Республики Крым, вступившее в законную силу.
"Имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17 находится в собственности Республики Крым. Управление Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата ранее пользовалось помещениями, расположенными по указанному адресу, на основании договора аренды недвижимого имущества от 13 ноября 2002 года", - информирует пресс-служба Министерства.
Управление Крымской епархии УПЦ КП не привело учредительные документы в соответствие с законодательством РФ и не внесло необходимые сведения в Единый государственный реестр юридических лиц. Это фактически сделало организацию нелегитимной на территории России.
Официальные учреждения не могут заключать договора с незарегистрированными организациями и признавать договора аренды другого государства. Поэтому собственник здания – Минимущества Республики Крым – в 2019 году обратился в Арбитражный суд с исковым заявлением о расторжении договора аренды, возврате имущества и взыскании пени в судебном порядке. После апелляции, поданной раскольниками, решение суда первой инстанции было оставлено в силе. У них было достаточно времени, чтобы освободить помещение, однако этого сделано не было.
11 мая 2023 года, сотрудники Федеральной службы приставов и представители Минимущества привели решение суда в исполнение. Как РИА Новости Крым сообщили представители ведомства, в здании бывшего собора произвели опись имущества предыдущего арендатора. Оно будет помещено на ответственное хранение, и если представитель епархии УПЦ КП обратится за ним, все предметы описи будут возвращены владельцу.
Как следует из сообщения пресс-службы, собор планируется передать Русской православной церкви. В Симферопольской и Крымской епархии корреспонденту РИА Новости Крым ответили, что у церкви пока нет никаких планов относительно бывшего собора УПЦ КП. В епархиальном управлении корреспонденту РИА Новости Крым пообещали сообщить о том, как будет использовано здание, по завершении всех законных процедур.
Примечательно, что епископ раскольнической церкви Климент, в миру Павел Кущ, не оформил документы для своей церкви, но получил российский паспорт для себя. С 2014 года он успел перейти из одной раскольнической церкви в другую, из УПЦ Киевского патриархата в ПЦУ, и даже стал там митрополитом. Сейчас он находится на Украине и продолжает службу в так называемой Православной церкви Украины.
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СимферопольМинимущества КрымРелигияРПЦ (Русская православная церковь)ОбществоРоссияУкраинаНовостиГородская средаАрбитражный суд Крыма
 
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