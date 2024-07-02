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Высокий курортный сезон стартовал: сколько туристов выбирают Ялту

Высокий курортный сезон стартовал: сколько туристов выбирают Ялту - РИА Новости Крым, 02.07.2024

Высокий курортный сезон стартовал: сколько туристов выбирают Ялту

В Ялте туристы активно бронируют места в различных средствах размещения. Об этом сообщает глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 02.07.2024

2024-07-02T06:38

2024-07-02T06:38

2024-07-02T06:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В Ялте туристы активно бронируют места в различных средствах размещения. Об этом сообщает глава администрации города Янина Павленко.По информации Янины Павленко, в июне средняя заполняемость составила более 67%, что на 15% больше, чем в прошлом году."Всего за первое полугодие Ялту посетили более миллиона туристов – больше половины всего турпотока в Крым", – отметила глава администрации города.Янина Павленко напомнила, что в Ялте работает 194 официальных объекта размещения на 38 тысяч койко-мест.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за первое полугодие Крым посетили два миллиона туристов, что превышает прошлогодние показатели.В середине июня правительство РФ сообщило, что Крым попал в топ-5 самых популярных направлений этого лета.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане выбирают Белоруссию - эксперты отмечают рост турпотокаПляжи, тропы и туристы: как Крым готовится к лету и каким будет сезонОт юга до востока - готов ли Крым принимать гостей

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2024

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