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Высокий курортный сезон стартовал: сколько туристов выбирают Ялту - РИА Новости Крым, 02.07.2024
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Высокий курортный сезон стартовал: сколько туристов выбирают Ялту
Высокий курортный сезон стартовал: сколько туристов выбирают Ялту - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Высокий курортный сезон стартовал: сколько туристов выбирают Ялту
В Ялте туристы активно бронируют места в различных средствах размещения. Об этом сообщает глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T06:38
2024-07-02T06:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В Ялте туристы активно бронируют места в различных средствах размещения. Об этом сообщает глава администрации города Янина Павленко.По информации Янины Павленко, в июне средняя заполняемость составила более 67%, что на 15% больше, чем в прошлом году."Всего за первое полугодие Ялту посетили более миллиона туристов – больше половины всего турпотока в Крым", – отметила глава администрации города.Янина Павленко напомнила, что в Ялте работает 194 официальных объекта размещения на 38 тысяч койко-мест.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за первое полугодие Крым посетили два миллиона туристов, что превышает прошлогодние показатели.В середине июня правительство РФ сообщило, что Крым попал в топ-5 самых популярных направлений этого лета.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане выбирают Белоруссию - эксперты отмечают рост турпотокаПляжи, тропы и туристы: как Крым готовится к лету и каким будет сезонОт юга до востока - готов ли Крым принимать гостей
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Высокий курортный сезон стартовал: сколько туристов выбирают Ялту

В Ялте туристы забронировали около 80% мест в отелях и санаториях

06:38 02.07.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПляж в Ялте
Пляж в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В Ялте туристы активно бронируют места в различных средствах размещения. Об этом сообщает глава администрации города Янина Павленко.

"Ялта входит в высокий курортный сезон. Гостей все больше. На июль бронь в средствах размещения (санаториях, пансионатах, гостиницах, отелях) – около 80%", – написала мэр в своем Telegram-канале.

По информации Янины Павленко, в июне средняя заполняемость составила более 67%, что на 15% больше, чем в прошлом году.
"Всего за первое полугодие Ялту посетили более миллиона туристов – больше половины всего турпотока в Крым", – отметила глава администрации города.
Янина Павленко напомнила, что в Ялте работает 194 официальных объекта размещения на 38 тысяч койко-мест.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за первое полугодие Крым посетили два миллиона туристов, что превышает прошлогодние показатели.
В середине июня правительство РФ сообщило, что Крым попал в топ-5 самых популярных направлений этого лета.
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