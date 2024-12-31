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Утечки мазута из затонувших танкеров "Волганефть" не обнаружено - РИА Новости Крым, 31.12.2024
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Утечки мазута из затонувших танкеров "Волганефть" не обнаружено
Утечки мазута из затонувших танкеров "Волганефть" не обнаружено - РИА Новости Крым, 31.12.2024
Утечки мазута из затонувших танкеров "Волганефть" не обнаружено
В Черном море продолжаются работы под водой по оценке состояния корпусов затонувших фрагментов танкеров "Волганефть". Водолазы Морспасслужбы обследовали... РИА Новости Крым, 31.12.2024
2024-12-31T12:52
2024-12-31T13:33
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
новости
минтранс россии
краснодарский край
черное море
керченский пролив
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В Черном море продолжаются работы под водой по оценке состояния корпусов затонувших фрагментов танкеров "Волганефть". Водолазы Морспасслужбы обследовали затонувшие части судов, утечек мазута не зафиксировано. Об этом сообщают Минтранс России и оперштаб Краснодарского края.Периодически погружения приостанавливаются из-за ухудшений погоды и высокой волны, отметили в Минтрансе. По информации оперштаба, с момента ЧС было всего четыре дня, включая 31 декабря, когда волнение на море было незначительным, и можно безопасно проводить погружения. Видимость под водой плохая – от 30 до 70 сантиметров, но работы продолжаются при любой возможности.К настоящему времени все обследования показывают, что утечки мазута из затонувших фрагментов нет. Параллельно идет приготовление к началу работы установки по откачке нефтепродуктов из затонувших судов. Ее доставили в Новороссийск, смонтировали, проверили работоспособность. Следующим этапом станет погрузка на судно, которое выйдет к месту, где затонули фрагменты танкеров, рассказали в оперштабе.По информации Минтранса России, с момента аварии танкеров "Волгонефть" судами "Морспасслужбы" обследовано 586 квадратных километров акватории, очищено 29,5 тысяч квадратных метров. За минувшие сутки новых загрязнений на обследованных участках не выявлено.Специалисты продолжают вести круглосуточный экологический мониторинг морской поверхности, отметили в ведомстве.ЧП произошло 15 декабря в районе Керченского пролива. Во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой. И сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.На Кубани введен режим ЧС федерального характера. В Крыму введен режим ЧС регионального характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 1,6 тысяч птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном мореСильный ветер отгонит мазут от побережья Крыма и Кубани - ФОБОСВ Кремле назвали критической ситуацию после разлива нефти в Черном море
краснодарский край
черное море
керченский пролив
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РИА Новости Крым
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4.7
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танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, новости, минтранс россии, краснодарский край, черное море, керченский пролив, разлив нефтепродуктов в черном море
Утечки мазута из затонувших танкеров "Волганефть" не обнаружено

Утечки мазута из затонувших танкеров "Волганефть" нет – Минтранс РФ

12:52 31.12.2024 (обновлено: 13:33 31.12.2024)
 
© Министерство природных ресурсов и экологии РФМесто крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Кадр видео
Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Кадр видео
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В Черном море продолжаются работы под водой по оценке состояния корпусов затонувших фрагментов танкеров "Волганефть". Водолазы Морспасслужбы обследовали затонувшие части судов, утечек мазута не зафиксировано. Об этом сообщают Минтранс России и оперштаб Краснодарского края.

Периодически погружения приостанавливаются из-за ухудшений погоды и высокой волны, отметили в Минтрансе. По информации оперштаба, с момента ЧС было всего четыре дня, включая 31 декабря, когда волнение на море было незначительным, и можно безопасно проводить погружения. Видимость под водой плохая – от 30 до 70 сантиметров, но работы продолжаются при любой возможности.
К настоящему времени все обследования показывают, что утечки мазута из затонувших фрагментов нет. Параллельно идет приготовление к началу работы установки по откачке нефтепродуктов из затонувших судов. Ее доставили в Новороссийск, смонтировали, проверили работоспособность. Следующим этапом станет погрузка на судно, которое выйдет к месту, где затонули фрагменты танкеров, рассказали в оперштабе.
По информации Минтранса России, с момента аварии танкеров "Волгонефть" судами "Морспасслужбы" обследовано 586 квадратных километров акватории, очищено 29,5 тысяч квадратных метров. За минувшие сутки новых загрязнений на обследованных участках не выявлено.
Специалисты продолжают вести круглосуточный экологический мониторинг морской поверхности, отметили в ведомстве.
ЧП произошло 15 декабря в районе Керченского пролива. Во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой. И сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
На Кубани введен режим ЧС федерального характера. В Крыму введен режим ЧС регионального характера.
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Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеНовостиМинтранс РоссииКраснодарский крайЧерное мореКерченский проливРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
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