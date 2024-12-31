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Более 1,6 тысяч птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном море - РИА Новости Крым, 31.12.2024
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Более 1,6 тысяч птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном море
Более 1,6 тысяч птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном море - РИА Новости Крым, 31.12.2024
Более 1,6 тысяч птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном море
В Анапе и Темрюкском районе на Кубани спали более 1,6 тысяч пернатых после крушения танкеров, в результате которого произошел разлив мазута в Черном море. Об... РИА Новости Крым, 31.12.2024
2024-12-31T10:35
2024-12-31T10:35
россия
краснодарский край
новости
разлив нефтепродуктов в черном море
анапа
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В Анапе и Темрюкском районе на Кубани спали более 1,6 тысяч пернатых после крушения танкеров, в результате которого произошел разлив мазута в Черном море. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.На данный момент в регионе действуют несколько центров помощи пернатым, в самом крупном - в поселке Витязево - трудится команда из 26 ветеринарных врачей и волонтеров. По последним данным МЧС России, обнаружены новые участки выброса нефтепродуктов на галечный берег возле пляжа "Высокий берег" на Кубани. Очищены 7 километров береговой линии в Темрюкском районе. на данный момент специалисты и волонтеры собирают и вывозят загрязненный грунт с 63 километров. ЧП произошло 15 декабря в районе Керченского пролива. Во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой. И сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.На Кубани введен режим ЧС федерального характера. В Крыму введен режим ЧС регионального характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые выбросы мазута обнаружили в АнапеСильный ветер отгонит мазут от побережья Крыма и Кубани - ФОБОСВ Кремле назвали критической ситуацию после разлива нефти в Черном море
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россия, краснодарский край, новости, разлив нефтепродуктов в черном море, анапа, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
Более 1,6 тысяч птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном море

На Кубани спасли более 1,6 тысячи птиц после ЧП с танкерами и разливом нефти в Черном море

10:35 31.12.2024
 
© Оперштаб Краснодарский крайСпасение птиц
Спасение птиц
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В Анапе и Темрюкском районе на Кубани спали более 1,6 тысяч пернатых после крушения танкеров, в результате которого произошел разлив мазута в Черном море. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.
На данный момент в регионе действуют несколько центров помощи пернатым, в самом крупном - в поселке Витязево - трудится команда из 26 ветеринарных врачей и волонтеров.
"Система спасения птиц полностью сформирована - действует центр поиска и отлова пострадавших животных, центр, где их моют и оказывают первую помощь, и пункт, где за уже отмытыми пернатыми наблюдают до отправки их в центры реабилитации. На сегодняшний день удалось спасти 1686 пернатых. Из них 1300 передали в центры реабилитации животных в несколько регионов России", - говорится в сообщении.
По последним данным МЧС России, обнаружены новые участки выброса нефтепродуктов на галечный берег возле пляжа "Высокий берег" на Кубани. Очищены 7 километров береговой линии в Темрюкском районе. на данный момент специалисты и волонтеры собирают и вывозят загрязненный грунт с 63 километров.
"Всего с начала работ сотрудники МЧС России и волонтеры собрали и вывезли 69 615 тонн загрязненного песка и грунта. В Крыму работают 76 человек и 38 единиц техники. Фактов обнаружения нефтепродуктов за прошедшие сутки не выявлено. С начала работ обследовано, в том числе повторно, 1 012 километров береговой линии. Собрано и вывезено более 226 тонн загрязненного песка и грунта", - проинформировали в МЧС.
ЧП произошло 15 декабря в районе Керченского пролива. Во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой. И сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
На Кубани введен режим ЧС федерального характера. В Крыму введен режим ЧС регионального характера.
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