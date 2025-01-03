https://crimea.ria.ru/20250103/kak-ne-nabrat-ves-posle-novogodnikh-zastoliy-ekspert-dal-sovety-1121856655.html
Как не набрать вес после новогодних застолий: эксперт дал советы
Как не набрать вес после новогодних застолий: эксперт дал советы - РИА Новости Крым, 03.01.2025
Как не набрать вес после новогодних застолий: эксперт дал советы
Оливье, селедка под шубой, "мимоза" и холодец – только часть вкусностей, которые обычно съедаются за новогодним столом. Причем обжорство не заканчивается в саму РИА Новости Крым, 03.01.2025
2025-01-03T09:11
2025-01-03T09:11
2025-01-03T09:36
общество
совет эксперта
здоровье
вкусно и полезно
еда
алкоголь
спорт
новый год 2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Оливье, селедка под шубой, "мимоза" и холодец – только часть вкусностей, которые обычно съедаются за новогодним столом. Причем обжорство не заканчивается в саму новогоднюю ночь – долгие выходные дома и в гостях провоцируют есть, и есть, и есть... Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург дал практические советы, как не выйти из "новогоднего марафона у холодильника" вдвое толще, чем "были мы на старте".Не пить алкоголь на голодный желудок – еще одно важное правило. В этом случае спиртное быстрее усваивается, и можно "потерять над собой контроль".Для насыщения нужно есть хлеб, лучше зерновой, также подойдут овощи, нежирные мясные и рыбные нарезки. По словам диетолога, чтобы не переедать, количество и этих продуктов в тарелке должно быть минимальным. Также нет смысла в замене ингредиентов на малокалорийные и нежирные.По словам Гинзбурга, пополняя новогоднюю тарелку, лучше брать больше зелени, овощей и фруктов, а паузы между приемами пищи заполнять изысканными беседами. Блюда важно пробовать буквально по столовой ложке. Если переедание все-таки случилось, то на следующий день полезно пить больше жидкости и съесть с утра что-то легкое. Подойдут зеленый чай с имбирем или лимоном, ягодный морс и овсяная каша. А вот голодать специалист не советует: во-первых, не удастся сохранить праздничное хорошее настроение, а во-вторых, после жестких ограничений в пище всегда следует срыв, особенно если еще и пить алкоголь.
https://crimea.ria.ru/20200621/Ot-chego-na-samom-dele-my-tolsteem-i-khudeem-1118417528.html
https://crimea.ria.ru/20241231/narody-kryma-rasskazali-o-svoikh-novogodnikh-traditsiyakh-i-kukhne-1133824576.html
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общество, совет эксперта, здоровье, вкусно и полезно, еда, алкоголь, спорт, новый год 2025
Как не набрать вес после новогодних застолий: эксперт дал советы
Что спасет фигуру в новогодние каникулы: эксперт назвал ряд правил
09:11 03.01.2025 (обновлено: 09:36 03.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Оливье, селедка под шубой, "мимоза" и холодец – только часть вкусностей, которые обычно съедаются за новогодним столом. Причем обжорство не заканчивается в саму новогоднюю ночь – долгие выходные дома и в гостях провоцируют есть, и есть, и есть...
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург дал практические советы, как не выйти из "новогоднего марафона у холодильника" вдвое толще, чем "были мы на старте".
"Самый первый и главный секрет – всегда садиться за праздничный стол сытым, тогда вы не будете брать много, не будете есть жадно, а выберете то, чего вам действительно хочется", – заметил врач в комментарии РИА Новости Крым.
Не пить алкоголь на голодный желудок – еще одно важное правило. В этом случае спиртное быстрее усваивается, и можно "потерять над собой контроль".
"Третий момент – не пить газированные напитки. Что касается шампанского, то из него лучше убрать все пузыри. Самый оптимальный напиток – сухое красное вино. Оно, по крайней мере, не так быстро всасывается", – подчеркнул диетолог.
Для насыщения нужно есть хлеб, лучше зерновой, также подойдут овощи, нежирные мясные и рыбные нарезки. По словам диетолога, чтобы не переедать, количество и этих продуктов в тарелке должно быть минимальным. Также нет смысла в замене ингредиентов на малокалорийные и нежирные.
"Допустим, в оливье колбасу не берем, берем куриную грудку, или майонез находим 28% жирности, а не 70%. Это обычно сказывается на качестве блюда. По сути, осталось все то же самое жирное и вредное, только менее вкусное",– привел пример врач.
По словам Гинзбурга, пополняя новогоднюю тарелку, лучше брать больше зелени, овощей и фруктов, а паузы между приемами пищи заполнять изысканными беседами. Блюда важно пробовать буквально по столовой ложке.
"Еще один важный момент – танцы. Стараемся больше двигаться. Потом есть, как правило, не хочется. Обычно все едят до первой пляски, поэтому лучше сразу выйти из-за стола, это переключает", – советует специалист.
Если переедание все-таки случилось, то на следующий день полезно пить больше жидкости и съесть с утра что-то легкое. Подойдут зеленый чай с имбирем или лимоном, ягодный морс и овсяная каша. А вот голодать специалист не советует: во-первых, не удастся сохранить праздничное хорошее настроение, а во-вторых, после жестких ограничений в пище всегда следует срыв, особенно если еще и пить алкоголь.