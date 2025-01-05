https://crimea.ria.ru/20250105/aeroport-kazani-zakryt-v-tselyakh-bezopasnosti-1143101211.html

Аэропорт Казани закрыт в целях безопасности

Аэропорт Казани закрыт в целях безопасности - РИА Новости Крым, 05.01.2025

Аэропорт Казани закрыт в целях безопасности

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет самолеты из соображений безопасности, сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T08:29

2025-01-05T08:29

2025-01-05T08:29

казань

аэропорт

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет самолеты из соображений безопасности, сообщили в Росавиации.Экипажи воздушных судов и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, отметили в ведомстве.Как сообщалось, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат над пятью российскими регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, аэропорт, безопасность, росавиация, новости, татарстан