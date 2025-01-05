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Аэропорт Казани закрыт в целях безопасности
Аэропорт Казани закрыт в целях безопасности - РИА Новости Крым, 05.01.2025
Аэропорт Казани закрыт в целях безопасности
Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет самолеты из соображений безопасности, сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T08:29
2025-01-05T08:29
2025-01-05T08:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет самолеты из соображений безопасности, сообщили в Росавиации.Экипажи воздушных судов и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, отметили в ведомстве.Как сообщалось, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат над пятью российскими регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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казань, аэропорт, безопасность, росавиация, новости, татарстан
Аэропорт Казани закрыт в целях безопасности
Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет рейсы из соображений безопасности