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Аэропорт Казани закрыт в целях безопасности - РИА Новости Крым, 05.01.2025
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Аэропорт Казани закрыт в целях безопасности
Аэропорт Казани закрыт в целях безопасности - РИА Новости Крым, 05.01.2025
Аэропорт Казани закрыт в целях безопасности
Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет самолеты из соображений безопасности, сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T08:29
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казань
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет самолеты из соображений безопасности, сообщили в Росавиации.Экипажи воздушных судов и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, отметили в ведомстве.Как сообщалось, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат над пятью российскими регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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казань, аэропорт, безопасность, росавиация, новости, татарстан
Аэропорт Казани закрыт в целях безопасности

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет рейсы из соображений безопасности

08:29 05.01.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГлавное здание Международного аэропорта Казани имени Габдуллы Тукая.
Главное здание Международного аэропорта Казани имени Габдуллы Тукая. - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет самолеты из соображений безопасности, сообщили в Росавиации.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня утром временные ограничения введены на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.
Экипажи воздушных судов и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, отметили в ведомстве.
Как сообщалось, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат над пятью российскими регионами.
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КазаньАэропортБезопасностьРосавиацияНовостиТатарстан
 
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