https://crimea.ria.ru/20250105/vremennye-ogranicheniya-vvedeny-esche-v-trekh-aeroportakh-rossii-1143102043.html
Временные ограничения введены еще в трех аэропортах России
Временные ограничения введены еще в трех аэропортах России - РИА Новости Крым, 05.01.2025
Временные ограничения введены еще в трех аэропортах России
Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения помимо Казани введены еще в трех аэропортах России. По данным Росавиации, РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T10:16
2025-01-05T10:16
2025-01-05T10:28
росавиация
самолет
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безопасность
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения помимо Казани введены еще в трех аэропортах России. По данным Росавиации, это Нижнекамск, Ижевск и Пермь."Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", – говорится в Telegram-канале организации.Также в сообщении напоминают, что ранее временные ограничения действовали в аэропорту Саратова."С 08:30 МСК эта воздушная гавань принимает и отправляет рейсы", - говорится в приведенной информации.С утра 5 декабря аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет самолеты из соображений безопасности, сообщили в Росавиации.Как сообщалось, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат над пятью российскими регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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росавиация, самолет, аэропорт, безопасность, россия, новости
Временные ограничения введены еще в трех аэропортах России
Еще три аэропорта России временно не сажают и не отправляют самолеты
10:16 05.01.2025 (обновлено: 10:28 05.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения помимо Казани введены еще в трех аэропортах России. По данным Росавиации, это Нижнекамск, Ижевск и Пермь.
"Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", – говорится в Telegram-канале организации.
Также в сообщении напоминают, что ранее временные ограничения действовали в аэропорту Саратова.
"С 08:30 МСК эта воздушная гавань принимает и отправляет рейсы", - говорится в приведенной информации.
С утра 5 декабря аэропорт Казани
временно не принимает и не отправляет самолеты из соображений безопасности, сообщили в Росавиации.
Как сообщалось, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат
над пятью российскими регионами.
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