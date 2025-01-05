https://crimea.ria.ru/20250105/vremennye-ogranicheniya-vvedeny-esche-v-trekh-aeroportakh-rossii-1143102043.html

Временные ограничения введены еще в трех аэропортах России

Временные ограничения введены еще в трех аэропортах России - РИА Новости Крым, 05.01.2025

Временные ограничения введены еще в трех аэропортах России

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения помимо Казани введены еще в трех аэропортах России. По данным Росавиации, РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T10:16

2025-01-05T10:16

2025-01-05T10:28

росавиация

самолет

аэропорт

безопасность

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения помимо Казани введены еще в трех аэропортах России. По данным Росавиации, это Нижнекамск, Ижевск и Пермь."Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", – говорится в Telegram-канале организации.Также в сообщении напоминают, что ранее временные ограничения действовали в аэропорту Саратова."С 08:30 МСК эта воздушная гавань принимает и отправляет рейсы", - говорится в приведенной информации.С утра 5 декабря аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет самолеты из соображений безопасности, сообщили в Росавиации.Как сообщалось, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат над пятью российскими регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росавиация, самолет, аэропорт, безопасность, россия, новости