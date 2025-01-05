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Магнитная буря началась на Земле - РИА Новости Крым, 05.01.2025
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Магнитная буря началась на Земле
Магнитная буря началась на Земле - РИА Новости Крым, 05.01.2025
Магнитная буря началась на Земле
Магнитная буря проходит на Земле в воскресенье, уровень ее не превышает G1 (слабый уровень). Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T07:58
2025-01-05T07:58
магнитные бури
космос
новости
вспышки на солнце
солнце
стихия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Магнитная буря проходит на Земле в воскресенье, уровень ее не превышает G1 (слабый уровень). Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.В субботу днем после серии вспышек на Солнце на Землю обрушилась магнитная буря, которая вскоре стихла. Однако геомагнитное поле остается в возмущенном состоянии.По данным ученых, очередная буря, начавшаяся поздним вечером в субботу, прекратится после полудня. При этом сила магнитосферных колебаний не будет превышать уровня G1, то есть слабой магнитной бури.Ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин заявлял, что в 2025 году ожидается самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли в Крыму полярное сияние после мощной вспышки на СолнцеСолнце атакует Землю – чем на самом деле опасны магнитные бури"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 году
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магнитные бури, космос, новости, вспышки на солнце, солнце, стихия, земля
Магнитная буря началась на Земле

Магнитная буря класса G1 началась на Земле в воскресенье

07:58 05.01.2025
 
© Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физикиВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Магнитная буря проходит на Земле в воскресенье, уровень ее не превышает G1 (слабый уровень). Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
В субботу днем после серии вспышек на Солнце на Землю обрушилась магнитная буря, которая вскоре стихла. Однако геомагнитное поле остается в возмущенном состоянии.
По данным ученых, очередная буря, начавшаяся поздним вечером в субботу, прекратится после полудня. При этом сила магнитосферных колебаний не будет превышать уровня G1, то есть слабой магнитной бури.
Ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин заявлял, что в 2025 году ожидается самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле.
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Магнитные бурикосмосНовостиВспышки на СолнцеСолнцеСтихияЗемля
 
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