Ждать ли в Крыму полярное сияние после мощной вспышки на Солнце
В Крыму полярного сияния после мощной магнитной бури не будет – ученый
18:04 04.01.2025 (обновлено: 18:05 04.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Солнечные вспышки стали регулярным явлением в период повышенной активности звезды, однако в этот раз полярного сияния в Крыму ожидать не стоит. Об этом РИА Новости Крым сказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.
В субботу днем после серии вспышек на Солнце на Землю обрушилась сильная магнитная буря. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, после выброса некоторые жители России смогут увидеть полярное сияние.
По словам ученого, сейчас Солнце находится в периоде высокой активности, поэтому вспышки происходят постоянно, это является нормой. Однако ждать полярного сияния в Крыму после этой серии вспышек не стоит.
"Конечно, это связано с силой солнечных вспышек, но это не единственный фактор. На самом деле, должно совпасть несколько условий. Во-первых, вспышка должна быть достаточно сильной и мощной. Во-вторых, она должна длиться достаточно долго, чтобы нагреть вещество на Солнце", - пояснил Назаров.
Специалист добавил, что сияние может вызвать корональный выброс солнечной массы, который будет направлен точно на поверхность Земли.
"Но вы понимаете, что Земля находится на расстоянии примерно 150 миллионов километров от Солнца, и вероятность того, что этот выброс попадет точно в Землю, мягко говоря, невелика. Не каждый выброс вещества достигает Земли", - заключил Назаров.
Ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин заявлял, что в 2025 году ожидается самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле.
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