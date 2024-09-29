https://crimea.ria.ru/20240929/pochemu-vo-vremya-magnitnykh-bur-glyuchit-internet-i-geolokatsiya-1140624923.html
Почему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокация
Почему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокация - РИА Новости Крым, 29.09.2024
Почему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокация
Больше всего от магнитных бурь страдают спутники на околоземных орбитах, которые обеспечивают интернет и геолокацию. В результате может произойти сбой, заявил в РИА Новости Крым, 29.09.2024
2024-09-29T20:57
2024-09-29T20:57
2024-09-29T20:57
магнитные бури
кфу (крымский федеральный университет)
метеозависимость
погода
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Больше всего от магнитных бурь страдают спутники на околоземных орбитах, которые обеспечивают интернет и геолокацию. В результате может произойти сбой, заявил в пресс-центре РИА Новости Крым заведующий кафедрой радиофизики и электроники Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского, доктор наук Алим Мазинов.При проектировании электронных приборов это обычно учитывают, но сбои все равно случаются. Чтобы минимизировать их воздействие, особенно важные устройства обычно дублируются."Допустим, в реактивных самолетах, которые летят на высоте 9-10 километров, вероятность такого сбоя не нулевая. Но в бортовой электронике все дублируется, там есть 2-3 взаимозаменяемых системы. Кроме того, там сидит профессионал – человек, который по звездам может определить курс", – говорит Алим Мазинов.Защититься от сбоев электроники можно, предохраняя важные приборы от проникновения космических лучей. Точно так же можно защитить и свое здоровье.Алим Мазинов также посоветовал поменьше доверять электронным приборам, по возможности иметь в запасе второй телефон или компьютер и - читать побольше книг.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Солнце "играет в монетку": неделя начнется с мощнейшей магнитной буриЗатяжной геомагнитный шторм начался на ЗемлеМагнитные бури в сентябре – когда ждать космических ударов
https://crimea.ria.ru/20240925/maksimum-magnitnykh-bur-za-12-let-kogda-solntse-dostignet-pika-aktivnosti-1140624510.html
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РИА Новости Крым
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магнитные бури, кфу (крымский федеральный университет), метеозависимость, погода, общество, космос
Почему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокация
Магнитные бури могут приводить к сбоям в работе спутников и телефонов
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым.
Больше всего от магнитных бурь страдают спутники на околоземных орбитах, которые обеспечивают интернет и геолокацию. В результате может произойти сбой, заявил в пресс-центре РИА Новости Крым
заведующий кафедрой радиофизики и электроники Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского, доктор наук Алим Мазинов.
"Представьте себе, на один квадратный метр поверхности атмосферы приходится полтора киловатта энергии. Этого достаточно, чтобы вскипятить электрочайник. Соответственно, спутниковые аппараты, антенны подвергаются мощному электромагнитному воздействию", – объяснил он.
При проектировании электронных приборов это обычно учитывают, но сбои все равно случаются. Чтобы минимизировать их воздействие, особенно важные устройства обычно дублируются.
"Допустим, в реактивных самолетах, которые летят на высоте 9-10 километров, вероятность такого сбоя не нулевая. Но в бортовой электронике все дублируется, там есть 2-3 взаимозаменяемых системы. Кроме того, там сидит профессионал – человек, который по звездам может определить курс", – говорит Алим Мазинов.
Защититься от сбоев электроники можно, предохраняя важные приборы от проникновения космических лучей. Точно так же можно защитить и свое здоровье.
"Если идет электромагнитная буря, лучше находиться в здании, и желательно, чтобы оно было железобетонное. И спуститься этажом пониже. Вы знаете, когда заходишь на первые этажи, иногда мобильная связь не ловит – это самый простой пример, как здание может предохранить от излучения", – посоветовал специалист.
Алим Мазинов также посоветовал поменьше доверять электронным приборам, по возможности иметь в запасе второй телефон или компьютер и - читать побольше книг.
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