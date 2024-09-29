https://crimea.ria.ru/20240929/pochemu-vo-vremya-magnitnykh-bur-glyuchit-internet-i-geolokatsiya-1140624923.html

Почему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокация

Почему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокация - РИА Новости Крым, 29.09.2024

Почему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокация

Больше всего от магнитных бурь страдают спутники на околоземных орбитах, которые обеспечивают интернет и геолокацию. В результате может произойти сбой, заявил в РИА Новости Крым, 29.09.2024

2024-09-29T20:57

2024-09-29T20:57

2024-09-29T20:57

магнитные бури

кфу (крымский федеральный университет)

метеозависимость

погода

общество

космос

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Больше всего от магнитных бурь страдают спутники на околоземных орбитах, которые обеспечивают интернет и геолокацию. В результате может произойти сбой, заявил в пресс-центре РИА Новости Крым заведующий кафедрой радиофизики и электроники Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского, доктор наук Алим Мазинов.При проектировании электронных приборов это обычно учитывают, но сбои все равно случаются. Чтобы минимизировать их воздействие, особенно важные устройства обычно дублируются."Допустим, в реактивных самолетах, которые летят на высоте 9-10 километров, вероятность такого сбоя не нулевая. Но в бортовой электронике все дублируется, там есть 2-3 взаимозаменяемых системы. Кроме того, там сидит профессионал – человек, который по звездам может определить курс", – говорит Алим Мазинов.Защититься от сбоев электроники можно, предохраняя важные приборы от проникновения космических лучей. Точно так же можно защитить и свое здоровье.Алим Мазинов также посоветовал поменьше доверять электронным приборам, по возможности иметь в запасе второй телефон или компьютер и - читать побольше книг.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Солнце "играет в монетку": неделя начнется с мощнейшей магнитной буриЗатяжной геомагнитный шторм начался на ЗемлеМагнитные бури в сентябре – когда ждать космических ударов

https://crimea.ria.ru/20240925/maksimum-magnitnykh-bur-za-12-let-kogda-solntse-dostignet-pika-aktivnosti-1140624510.html

космос

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, кфу (крымский федеральный университет), метеозависимость, погода, общество, космос