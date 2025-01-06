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Стала известна причина массового сбоя в работе сервисов в России - РИА Новости Крым, 06.01.2025
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Стала известна причина массового сбоя в работе сервисов в России
Стала известна причина массового сбоя в работе сервисов в России - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Стала известна причина массового сбоя в работе сервисов в России
Массовый сбой сервисов в России вызван аварией на магистральной сети одного из операторов связи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор. РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T15:04
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роскомнадзор
связь
связь в крыму
мтс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Массовый сбой сервисов в России вызван аварией на магистральной сети одного из операторов связи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.По данным ведомства, в настоящее время аварию устранили.Днем в понедельник россияне стали жаловаться на проблемы с домашним интернетом, в связи с чем не работали многие сервисы. Также массовый сбой произошел в работе мобильной сети МТС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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роскомнадзор, связь, связь в крыму, мтс, новости, россия
Стала известна причина массового сбоя в работе сервисов в России

Причиной сбоев в работе сервисов в России стала авария у провайдера связи - Роскомнадзор

15:04 06.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯнварский снегопад в Симферополе
Январский снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Массовый сбой сервисов в России вызван аварией на магистральной сети одного из операторов связи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.
По данным ведомства, в настоящее время аварию устранили.

Причиной массового сбоя сервисов стала авария на магистральной сети у одного из операторов связи. По состоянию на 14.00 авария устранена, работа сервисов восстанавливается", - сообщили в РКН.

Днем в понедельник россияне стали жаловаться на проблемы с домашним интернетом, в связи с чем не работали многие сервисы. Также массовый сбой произошел в работе мобильной сети МТС.
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РоскомнадзорСвязьСвязь в КрымуМТСНовостиРоссия
 
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