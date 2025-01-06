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Стала известна причина массового сбоя в работе сервисов в России

Стала известна причина массового сбоя в работе сервисов в России - РИА Новости Крым, 06.01.2025

Стала известна причина массового сбоя в работе сервисов в России

Массовый сбой сервисов в России вызван аварией на магистральной сети одного из операторов связи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор. РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T15:04

2025-01-06T15:04

2025-01-06T15:04

роскомнадзор

связь

связь в крыму

мтс

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Массовый сбой сервисов в России вызван аварией на магистральной сети одного из операторов связи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.По данным ведомства, в настоящее время аварию устранили.Днем в понедельник россияне стали жаловаться на проблемы с домашним интернетом, в связи с чем не работали многие сервисы. Также массовый сбой произошел в работе мобильной сети МТС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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